Hiện trường vụ sập cầu ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong Một cây cầu sắt bắc qua sông ở Ấn Độ đã bị sập khiến hàng chục người thương vong.

Theo PTI, cầu sắt bắc qua sông Indrayani đã bị sập vào khoảng 15h30 chiều 15/6 tại Kundamala, Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: PTI. "Theo thông tin sơ bộ, cây cầu đã cũ và rỉ sét. Nhiều du khách đang đứng trên cầu khi nó sụp đổ", Ajit Pawar, một quan chức của bang Maharashtra, cho biết. Ảnh: PTI. Sự cố xảy ra tại khu vực Kundamala, một địa điểm dã ngoại cuối tuần nổi tiếng, sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông dâng cao. Ảnh: IT. Tờ Times of India dẫn báo cáo cho biết thêm, khoảng 125 khách du lịch đang ở trên cây cầu khi nó đột nhiên sập xuống. 20 đến 25 người đã bị dòng nước mạnh của sông Indrayani cuốn trôi sau đó. Ảnh: HT. Vụ tai nạn khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ngoài ra, nhiều người vẫn mất tích sau khi bị nước cuốn trôi. Ảnh: IT. "Chúng tôi đang thống kê số người mất tích", người đứng đầu Pune, Jitendra Dudi, nói và cho biết thêm, đã có 38 người được giải cứu và 30 người trong số đó phải nhập viện. Ảnh: ANI. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng những thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: PTI. Thủ hiến bang Maharashtra, Devendra Fadnavis, tuyên bố chính quyền sẽ hỗ trợ 500.000 rupee cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ sập cầu. Chính quyền cũng sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị y tế cho những người bị thương. Ảnh: ANI. Cầu vừa sập là một cây cầu cũ và đổ nát, nguyên nhân khiến nó bị sập có thể là do lượng người trên cầu khi đó quá đông. Được biết, kế hoạch xây dựng một cây cầu mới bắc qua sông đã được phê duyệt. Ảnh: ANI.