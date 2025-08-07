Dây cáp cầu treo bị đứt ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

5 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong sự cố cầu treo tại một danh lam thắng cảnh ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

>>> Mời độc giả xem video về sự cố cầu treo ở Trung Quốc

Nguồn video: Xinhua News

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại một khu danh lam thắng cảnh ở Châu tự trị dân tộc Kazakh Ili, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, vào lúc 18h18 ngày 6/8.

Khi đó, một dây cáp treo của cầu bất ngờ bị đứt, khiến mặt cầu nghiêng, làm tổng cộng 29 người ngã khỏi cầu. Các nhân chứng đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi họ rơi xuống, nhớ lại cảm giác hoảng loạn và sợ hãi.

Trực thăng cũng được điều động để tham gia công tác cứu hộ cứu hộ.

Vụ tai nạn cầu treo ở Trung Quốc khiến 29 người thương vong ngày 6/8. Ảnh: Dimsum Daily.

Vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 người trong tình trạng nặng.

Tất cả những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị. May mắn, không ai trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Khu danh lam thắng cảnh tạm thời bị đóng cửa. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.