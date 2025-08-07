Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Dây cáp cầu treo bị đứt ở Trung Quốc, hàng chục người thương vong

5 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong sự cố cầu treo tại một danh lam thắng cảnh ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

An An (Theo THX)

>>> Mời độc giả xem video về sự cố cầu treo ở Trung Quốc

Nguồn video: Xinhua News

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại một khu danh lam thắng cảnh ở Châu tự trị dân tộc Kazakh Ili, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc, vào lúc 18h18 ngày 6/8.

Khi đó, một dây cáp treo của cầu bất ngờ bị đứt, khiến mặt cầu nghiêng, làm tổng cộng 29 người ngã khỏi cầu. Các nhân chứng đã kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi họ rơi xuống, nhớ lại cảm giác hoảng loạn và sợ hãi.

Trực thăng cũng được điều động để tham gia công tác cứu hộ cứu hộ.

cau1.png
Vụ tai nạn cầu treo ở Trung Quốc khiến 29 người thương vong ngày 6/8. Ảnh: Dimsum Daily.

Vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 người trong tình trạng nặng.

Tất cả những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị. May mắn, không ai trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Khu danh lam thắng cảnh tạm thời bị đóng cửa. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

#cầu treo Trung Quốc #tai nạn cầu treo Tân Cương #thương vong vụ đứt dây cáp cầu #tai nạn du lịch Trung Quốc #nguyên nhân vụ đứt dây cáp cầu treo #khu danh lam thắng cảnh Tân Cương

Bài liên quan

Thế giới

Hiện trường kinh hoàng vụ sập cầu bắc qua sông ở Ấn Độ

Vụ sập cầu bắc qua sông ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 9 người tử vong và 6 người bị thương.

ando1.png
Theo Times Of India, một phần cây cầu Gambhira bắc qua sông Mahisagar bị sập ở Vadodara, bang Gujarat, vào sáng 9/7. Ảnh: IT.
ando2.png
Nghị sĩ Anand Mitesh Patel cho biết 3 thi thể được tìm thấy và một số người đã được giải cứu. Ảnh: IT.
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ sập cầu ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Một cây cầu sắt bắc qua sông ở Ấn Độ đã bị sập khiến hàng chục người thương vong.

sap1.png
Theo PTI, cầu sắt bắc qua sông Indrayani đã bị sập vào khoảng 15h30 chiều 15/6 tại Kundamala, Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: PTI.
sap2.png
"Theo thông tin sơ bộ, cây cầu đã cũ và rỉ sét. Nhiều du khách đang đứng trên cầu khi nó sụp đổ”, Ajit Pawar, một quan chức của bang Maharashtra, cho biết. Ảnh: PTI.
Xem chi tiết

Thế giới

Hé lộ nguyên nhân hai vụ sập cầu gây nhiều thương vong ở Nga

Theo Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga, vụ sập hai cây cầu khiến tàu hỏa trật bánh ở khu vực Bryansk và Kursk của Nga là do bị phá hoại.

RT đưa tin, trong một tuyên bố ngày 1/6, Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga cho biết hai cây cầu bị sập vừa qua là do bị phá hoại và các vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến vụ sập cầu.

sap1.jpg
Hiện trường vụ sập cầu ở Nga. Ảnh: RIA.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza?

Israel sẽ chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã nói với các bộ trưởng rằng ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của nội các cho kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza.