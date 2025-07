Hiện trường kinh hoàng vụ sập cầu bắc qua sông ở Ấn Độ Vụ sập cầu bắc qua sông ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 9 người tử vong và 6 người bị thương.

Theo Times Of India, một phần cây cầu Gambhira bắc qua sông Mahisagar bị sập ở Vadodara, bang Gujarat, vào sáng 9/7. Ảnh: IT. Nghị sĩ Anand Mitesh Patel cho biết 3 thi thể được tìm thấy và một số người đã được giải cứu. Ảnh: IT. "Nhiều phương tiện rơi xuống sông, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành", vị quan chức Ấn Độ cho biết. Ảnh: AA. Ngay sau vụ sập cầu, người dân địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường cũng như thông báo cho lực lượng cứu hộ. Ảnh: IT. "Một phần của cây cầu đột nhiên bị sập. Ba chiếc xe đã bị rơi xuống sông bên dưới. Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động cứu hộ và 10 người đã được đưa lên bờ", một nhân viên cứu hộ cho hay. Ảnh: PTI. Cây cầu bị sập nằm cách thành phố Vadodara khoảng 25 km và là tuyến đường quan trọng cho các phương tiện vận tải đi về Saurashtra. Ảnh: ANI. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ 200.000 rupee cho gia đình của mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương. Ảnh: YN. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ sập cầu. Ảnh: ANI. >>> Mời độc giả xem video về vụ sập cầu ở Ấn Độ (Nguồn video: ANI)