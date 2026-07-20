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Quân sự - Thế giới

Hiện trường động đất mạnh ở Peru, nhiều người thương vong

Trận động đất mạnh 5,5 độ Richter với tâm chấn gần thành phố Sicaya, Peru, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 19/7 cho biết, trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở Peru đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương và 300 người phải sơ tán.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 21h24 tối 18/7 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thành phố Sicaya thuộc tỉnh Huancay 2 km. Độ sâu của cơn địa chấn là 10 km.

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Người dân đi qua đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở Pumpuya, Peru, ngày 19/7/2026. Ảnh AP/Javier Ninanya.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia Peru cho biết trong một thông cáo rằng tổng số người mất tích trong trận động đất vẫn đang được xác định. Nhiều tòa nhà đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng về kết cấu, trong đó có nhà thờ “Santiago de León” tại Chongos Bajo, được xây dựng từ năm 1565 và đã được công nhận là di sản quốc gia.

Ông Luis Vásquez, người đứng đầu văn phòng phòng vệ dân sự địa phương, nói với các phóng viên rằng, việc sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống bằng đất sét ở khu vực này “đã góp phần làm tăng mức độ thiệt hại và ảnh hưởng”.

Hình ảnh do truyền thông địa phương phát sóng ghi lại cảnh thân nhân các nạn nhân đau buồn tại một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vùng nông nghiệp Chongos Bajo, nơi người dân phải quấn chăn ngồi ngoài trời trước những ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng.

“Nhà tôi đã bị phá hủy”, bà Hermenegilda Guamalato chia sẻ với một đài phát thanh địa phương khi đang tìm nơi trú ngụ cho 3 người con tại tỉnh lân cận Huayucachi.

Theo AP, động đất thường xảy ra tại Peru, quốc gia nằm dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Năm 2007, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra tại tỉnh Pisco, vùng Ica, khiến gần 600 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập nhà trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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