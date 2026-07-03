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Quân sự - Thế giới

Sống sót sau 8 ngày kẹt dưới đống đổ nát vì động đất ở Venezuela

Một nhân viên bảo vệ 43 tuổi đã được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát vì thảm họa động đất ở Venezuela.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một nhân viên bảo vệ 43 tuổi khỏi tầng hầm bị sập vào sáng sớm 2/7 trong chiến dịch tìm kiếm cứu hộ kéo dài nhiều ngày sau thảm họa động đất kép tối 24/6.

"Ông Hernán Alberto Gil Flores, một nhân viên bảo vệ 43 tuổi, đã được đưa ra ngoài an toàn bằng cáng, được bao quanh bởi các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hiểm, sau khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở tầng hầm của trung tâm mua sắm Playa Grande tại thị trấn ven biển La Guaira từ ngày 24/6", nguồn tin cho biết.

Các nhân viên cứu hộ Chile đưa Hernán Alberto Gil Flores ra ngoài hôm 2/7/2026 sau khi ông mắc kẹt 8 ngày sau khi bị mắc kẹt bởi hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Catia La Mar, Venezuela. Ảnh: AP/Fernando Vergara.

Các nhân viên cứu hộ Chile đưa Hernán Alberto Gil Flores ra ngoài hôm 2/7/2026 sau khi ông mắc kẹt 8 ngày sau khi bị mắc kẹt bởi hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Catia La Mar, Venezuela. Ảnh: AP/Fernando Vergara.

Các nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt hơn 100 giờ để giải cứu Gil Flores. Cuộc giải cứu gặp khó khăn khi họ phải đối mặt với một cấu trúc không ổn định, trận mưa xối xả và dư chấn liên tục

Khi lực lượng cứu hộ đưa Gil Flores đến xe cứu thương, nơi nạn nhân được kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, các đội cứu hộ từ nhiều nơi trên thế giới có mặt ở đó reo hò vui mừng.

Đội cứu hộ có thể liên lạc với Gil Flores cuối tuần qua. Bằng cách cung cấp thức ăn và nước uống cho Gil Flores, giúp nạn nhân duy trì sự sống, các đội cứu hộ đã có thêm thời gian giải cứu ông thành công.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong những tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela, ngày 28/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong những tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela, ngày 28/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Gil Flores, người làm bảo vệ ca đêm tại khu phức hợp, đang ở trong chốt bảo vệ nhỏ của mình khi trận động đất dữ dội đầu tiên xảy ra. Trong khi cấu trúc bê tông xung quanh sụp đổ, chốt bảo vệ của ông vẫn đứng vững, che chắn ông khỏi những mảnh vỡ và tạo ra một vùng không gian quan trọng.

Một nhóm chuyên gia từ Hội Chữ thập đỏ Costa Rica đã phát hiện ra dấu hiệu sự sống và liên lạc được với Gil Flores hôm 28/6, bắt đầu chiến dịch giải cứu nạn nhân.

“Khi biết tin anh ấy còn sống, tôi như nhìn thấy một tia hy vọng trong bóng tối”, vợ của Gil, Gusbimar González, chia sẻ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt sau trận động đất hôm 24/6

Nguồn video: VTV
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