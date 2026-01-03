Hot face sao Việt: Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp khi diện váy cưới

Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp khi diện váy cưới. NSND Thanh Lam quá trẻ trung ở tuổi U60.
Bộ ảnh mới của Thanh Thanh Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện bộ váy bó tôn dáng, khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm nhưng vẫn đầy sang trọng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có cuộc sống mĩ mãn, gặp được đúng người và có chiến lược kinh doanh đúng đắn.
Ngôi nhà của Văn Mai Hương mang phong cách hiện đại, luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn bao quát thành phố.
Các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc thuyền chiến hơn 1.300 năm, được bảo quản tốt trong mỏ than, hé lộ bí ẩn về chiến tranh cổ đại của người Slav.
Trong làng giải trí Việt, hiếm ai gắn liền với câu chuyện… mái tóc như Thiều Bảo Trâm.
Khoai lang không chỉ để luộc hay hấp. Với vài cách chế biến nhanh gọn, loại củ quen thuộc này có thể dùng cho bữa sáng, trưa nhẹ hoặc bữa xế tiện lợi.
Hàng trăm bức tượng đá bí ẩn đã được tìm thấy ở biên giới Ấn Độ - Pakistan gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Các nhà khoa học phát hiện 26 loài vi khuẩn mới bên trong các phòng sạch của NASA làm dấy lên lo ngại chúng có thể "xâm chiếm" sao Hỏa trong tương lai.
Tài liệu chip tiên tiến của TSMC bị phát hiện tại nhà cựu lãnh đạo vừa gia nhập Intel, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ công nghệ bán dẫn.
Mai Dora đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ Esports, không khỏi “dậy sóng” khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm.
Ở tuổi 35, Cao Thái Hà vẫn khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà và phong thái cuốn hút.
Những bức ảnh chụp cách đây hơn 70 năm được cho cung cấp những manh mối mới về sự xuất hiện của UFO gần các bãi thử hạt nhân.
Năm 2026, người dân trên thế giới có cơ hội quan sát nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú như Trăng Hải Ly, mưa sao băng Quadrantids, nguyệt thực toàn phần...
Không chỉ có thiết kế mới, trang bị nội thất hiện đại hơn mà dòng xe bán tải Ram TRX thế hệ mới còn có sức mạnh ấn tượng 777 mã lực, cùng rất nhiều nâng cấp.
Chọn lọc mối quan hệ phù hợp khi trung niên để duy trì tinh thần tích cực, tránh những người gây tiêu cực và mất cân bằng cảm xúc.
Không nhảy múa hay hát hò, Kim Han-eol gây sốt mạng xã hội khi chỉ đăng video đi bộ hằng ngày nhưng vẫn thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1, Ma Kết nên học cách từ chối người khác, đừng ôm rơm nặng bụng. Sư Tử nên chờ thời, đừng vội vàng bỏ cuộc.
Máy bay trinh sát Nga bị Không quân Ba Lan chặn trên Biển Baltic, khiến căng thẳng an ninh khu vực leo thang.
CEO Jensen Huang cho rằng trong kỷ nguyên AI, trí thông minh và điểm số không còn là lợi thế, tương lai thuộc về người có “gu” và khả năng lựa chọn đúng.
Sửu, Mão, Thân đón nhận cơ hội vàng, tiền vào như nước, củng cố tài chính, vận may từ nhân duyên, khả năng nắm bắt thời cơ nổi bật.