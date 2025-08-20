Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiều Duy mất hút trong bảng dự đoán top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025

Giải trí

Kiều Duy mất hút trong bảng dự đoán top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025

Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa đưa ra bảng dự đoán thứ 2 về top 20 Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2025, Kiều Duy không có tên trong danh sách này.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nguyễn Ngọc Kiều Duy vắng mặt trong bảng dự đoán thứ 2 về top 20 Miss International- Hoa hậu Quốc tế 2025 của chuyên trang sắc đẹp Missosology. Ảnh: FB Kiều Duy.
Nguyễn Ngọc Kiều Duy vắng mặt trong bảng dự đoán thứ 2 về top 20 Miss International- Hoa hậu Quốc tế 2025 của chuyên trang sắc đẹp Missosology. Ảnh: FB Kiều Duy.
Trước đó, Hoa hậu Kiều Duy được Missosology dự đoán lọt top 10 Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: Missosology.
Trước đó, Hoa hậu Kiều Duy được Missosology dự đoán lọt top 10 Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: Missosology.
Trong bảng dự đoán mới nhất, các chuyên gia sắc đẹp của Missosology cho rằng đại diện Indonesia – Melliza Xaviera sẽ giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: Instagram Melliza Xaviera.
Trong bảng dự đoán mới nhất, các chuyên gia sắc đẹp của Missosology cho rằng đại diện Indonesia – Melliza Xaviera sẽ giành vương miện Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: Instagram Melliza Xaviera.
Melliza Xaviera không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh. Cô là bác sĩ y khoa, tốt nghiệp Đại học Indonesia. Ảnh: Instagram Melliza Xaviera.
Melliza Xaviera không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp mà còn là một người phụ nữ bản lĩnh. Cô là bác sĩ y khoa, tốt nghiệp Đại học Indonesia. Ảnh: Instagram Melliza Xaviera.
Đại diện Colombia – Catalina Duque được Missosology xếp thứ 2 trong bảng dự đoán. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Quốc tế.
Đại diện Colombia – Catalina Duque được Missosology xếp thứ 2 trong bảng dự đoán. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Quốc tế.
Top 5 Hoa hậu Quốc tế 2025 theo dự đoán của Missosology còn gồm Hilda Gutierrez (Guatemala), Ana Dedvukaj (Montenegro) và Lara Doval (Đức). Trong ảnh là đại diện Montenegro. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Quốc tế.
Top 5 Hoa hậu Quốc tế 2025 theo dự đoán của Missosology còn gồm Hilda Gutierrez (Guatemala), Ana Dedvukaj (Montenegro) và Lara Doval (Đức). Trong ảnh là đại diện Montenegro. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Quốc tế.
Top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 theo dự đoán của Missosology gồm đại diện đại diện Ecuador, Philippines, CH Dominica, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ghana, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, Pháp, Argentina, Mỹ, Honduras, Puerto Rico và Nhật Bản.
Top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 theo dự đoán của Missosology gồm đại diện đại diện Ecuador, Philippines, CH Dominica, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ghana, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, Pháp, Argentina, Mỹ, Honduras, Puerto Rico và Nhật Bản.
Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 sẽ diễn ra trong tháng 11/2025 tại Tokyo, Nhật Bản. Đương kim Hoa hậu Quốc tế là Thanh Thủy. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 sẽ diễn ra trong tháng 11/2025 tại Tokyo, Nhật Bản. Đương kim Hoa hậu Quốc tế là Thanh Thủy. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy là mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Quốc tế. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thanh Thủy là mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Quốc tế. Ảnh: FB Thanh Thủy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Nguyễn Ngọc Kiều Duy #Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy #Kiều Duy #Hoa hậu Kiều Duy #Hoa hậu Quốc tế #Miss International

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT