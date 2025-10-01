Hé lộ nguyên nhân Đại sứ Nam Phi tại Pháp tử vong

Đại sứ Nam Phi tại Pháp, ông Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa, được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở thủ đô Paris.

Trong một tuyên bố gửi tới CBS News ngày 30/9, Chính phủ Nam Phi xác nhận rằng Đại sứ Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa đã qua đời, bày tỏ "nỗi buồn và niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột" của nhà ngoại giao này.

"Pháp đang điều tra về nguyên nhân cái chết của Đại sứ Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa", Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết.

Đại sứ Nam Phi tại Pháp Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa. Ảnh: Đại sứ quán Nam Phi tại Paris.

Thông tin từ Văn phòng Công tố Paris cho biết, ông Mthethwa được vợ trình báo mất tích vào tối 29/9. Bà đã nhận được tin nhắn thể hiện sự lo lắng của chồng, trước khi báo cảnh sát.

"Ông Mthethwa ở trong một căn phòng trên tầng 22, nơi một cửa sổ an ninh bị phá, tại khách sạn Hyatt Regency ở phía tây Paris", Văn phòng Công tố Paris cho hay.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Nhiều phương tiện truyền thông Pháp, bao gồm tờ Le Parisien, cho biết các nhà điều tra tin rằng ông Mthethwa có thể đã tự tử.

Được biết, Đại sứ Mthethwa trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi từ năm 2009 đến năm 2014.

Hai tuần trước, Cảnh sát trưởng tỉnh Kwa-Zulu Natal của Nam Phi, Nhlanhla Mkwanazi, cáo buộc rằng trong thời gian ông Mthethwa còn là Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi, ông đã can thiệp vào cuộc điều tra một người đứng đầu cơ quan tình báo hình sự bằng cách yêu cầu Tổng thanh tra tình báo hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại ông này.

