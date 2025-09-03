Hà Nội

Thế giới

Nổ súng tại Peru, nhân viên Đại sứ quán Indonesia thiệt mạng

Ông Zetro Leonardo Purba, nhân viên hành chính tại Đại sứ quán Indonesia ở Lima (Peru), đã bị bắn tử vong khi đang đạp xe về căn hộ của mình.

An An (Theo JG, AJ)

Theo Jakarta Globe, chương trình tin tức Peru 24 Horas đưa tin ngày 2/9, ông Zetro Leonardo Purba, một công dân Indonesia 40 tuổi, đã bị bắn khi đang đạp xe cùng vợ về căn hộ của mình ở Lima hôm 1/9. Zetro nhanh chóng được đưa tới một phòng khám địa phương, nơi bác sĩ xác nhận ông đã tử vong.

nhanvien1.png
Ông Zetro Leonardo Purba bị bắn tử vong khi đang đạp xe về căn hộ ở Lima, Peru, ngày 1/9. Ảnh: New Straits Times.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono xác nhận ông Zetro là một nhân viên hành chính làm việc tại Đại sứ quán Indonesia ở Peru, đồng thời cho biết ông Zetro là một nhân viên rất tận tụy.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông Zetro. Chúng tôi đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Peru và cảnh sát địa phương điều tra kỹ lưỡng vụ việc này", ông Sugiono nói.

Ông Sugiono cũng đã chỉ thị Đại sứ Indonesia Ricky Suhendar theo dõi vụ việc. Cảnh sát Peru đã mở cuộc điều tra để xác định danh tính và bắt giữ tay súng.

indo.png
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono. Ảnh: GP.

Theo Al Jazeera, trong tuyên bố ngày 2/9, Bộ Ngoại giao Peru xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành để truy bắt những kẻ chịu trách nhiệm. Bộ cũng đề nghị hỗ trợ và tăng cường biện pháp bảo vệ cho nhân viên Đại sứ quán Indonesia.

Bộ Ngoại giao Peru sẽ tiếp tục cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho chính quyền Indonesia trong vụ việc và khẳng định rằng tội ác này sẽ được điều tra, tuyên bố viết.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono cho biết thêm ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Peru, Elmer Schialer, để thúc đẩy một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ xả súng.

"Chúng tôi tin tưởng Peru sẽ đảm bảo mức bảo vệ cao nhất cho nhân viên Đại sứ quán, gia đình và công dân của chúng tôi tại quốc gia này", Bộ trưởng Sugiono viết trên mạng xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe bị bắn khi vận động tranh cử hồi tháng 6/2025

Nguồn video: Nhân Dân
#Nhân viên Đại sứ quán Indonesia #điều tra vụ xả súng Peru #bảo vệ công dân Indonesia tại Peru #nhân viên sứ quán Indonesia bị bắn ở Peru #nổ súng tại peru

