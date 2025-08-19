Hé lộ cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và ông Trump

Theo ông Yury Ushakov, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận với ông Zelensky về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

RT đưa tin, Trợ lý của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút hôm 18/8, cùng ngày diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo Châu Âu tại Nhà Trắng.

Ông Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận với nhà lãnh đạo Zelensky về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Trợ lý của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov. Ảnh: Sputnik.

"Cuộc điện đàm tập trung vào các bước tiếp theo trong nỗ lực hòa bình. Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ bày tỏ sự ủng hộ với việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine, đồng thời thảo luận về ý tưởng mời đại diện cấp cao hơn tham gia", News Week dẫn lời ông Ushakov.

Ngày 18/8, Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với ông Zelensky tại Nhà Trắng chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska. Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết ông dự định tổ chức một cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức, Italy và Phần Lan, cùng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và Tổng thư ký NATO hôm 18/8, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ủng hộ các đảm bảo an ninh của châu Âu dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông không cam kết triển khai quân đội Mỹ, mà thay vào đó đề xuất một sự đảm bảo an ninh "kiểu NATO", với các chi tiết sẽ được thảo luận kỹ lưỡng với các nhà lãnh đạo EU.

