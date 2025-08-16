Hà Nội

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska

Thế giới

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã kết thúc tốt đẹp.

An An (Theo RT)
Máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska (Mỹ), ngày 15/8 (giờ địa phương). Ảnh: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin.
Mỹ đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Putin và đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại đây để bắt tay cũng như chụp ảnh với nhà lãnh đạo Nga. Ảnh: Tass.
Tổng thống Trump vỗ tay chào đón nhà lãnh đạo Nga Putin. Ảnh: Getty.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm. Ảnh: Tass.
Vào khoảng 11h30 ngày 15/8 (giờ địa phương), cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, với sự tham gia của các phụ tá thân cận, chính thức bắt đầu. Ảnh: X.
Sau cuộc hội đàm kéo dài hơn hai tiếng rưỡi, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ bắt đầu họp báo để thông báo về kết quả Hội nghị. Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga Putin mô tả các cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng và hữu ích", được tổ chức trong bầu không khí "tôn trọng lẫn nhau". Ảnh: Sputnik.
"Nga thực sự quan tâm đến việc chấm dứt xung đột Ukraine và đảm bảo giải pháp cho vấn đề Ukraine mang tính lâu dài", ông Putin tuyên bố. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết bất kỳ giải pháp bền vững nào cũng phải giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột, đồng thời cân nhắc đến những lo ngại chính đáng của Nga. "Cần phải khôi phục sự cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu và trên toàn cầu", ông chủ Điện Kremlin tuyên bố. Ảnh: X.
Tổng thống Putin nhất trí với ông Trump rằng việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là cấp thiết và bày tỏ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này. Ông hy vọng rằng sự hiểu biết lẫn nhau đạt được trong các cuộc thảo luận sẽ mở đường cho hòa bình. Ảnh: Getty.
Phát biểu sau đó, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã đạt “nhiều điểm thống nhất” và có “tiến triển lớn” trong hội đàm, song vẫn còn việc phải làm để kết thúc xung đột ở Ukraine. Ảnh: Sputnik.
Ông Trump cho biết thêm các cuộc đàm phán đã đánh dấu những tiến triển đáng kể và tái khẳng định điều mà ông mô tả là mối quan hệ bền chặt với Tổng thống Putin. Ảnh: Getty.
Khi kết thúc cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã cảm ơn ông Putin vì những gì ông chủ Điện Kremlin mô tả là giọng điệu "thân thiện" và cách tiếp cận "hướng đến kết quả", nói rằng điều này có thể "khởi đầu cho chúng ta trên con đường hướng tới một giải pháp cho vấn đề Ukraine". Ảnh: RIA.
Ông chủ Nhà Trắng mong đợi sẽ sớm nói chuyện lại với ông Putin và nhà lãnh đạo Nga đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo tại Moscow. Ảnh: X.
Sau khi hội nghị kết thúc, Điện Kremlin mô tả cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Trump là "rất tích cực", còn Tổng thống Trump đánh giá cao kết quả của hội nghị thượng đỉnh với ông Putin. Ảnh: Tass.
An An (Theo RT)
