Hãng bay Việt Nam hoàn tất cập nhật phần mềm Airbus an toàn

Các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn tất cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC cho toàn bộ đội tàu Airbus A320, A321 theo yêu cầu Airbus và EASA.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi chỉ lệnh cập nhật phần mềm khẩn cấp từ EASA và nhà sản xuất máy bay Airbus.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam (tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC). Sau khi hoàn thành cập nhật, các tàu bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Toàn bộ đội tàu Airbus A320 và A321 đang khai thác bởi các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn tất việc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC theo yêu cầu của Airbus và Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA).

Hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi chỉ lệnh cập nhật phần mềm khẩn cấp từ EASA và nhà sản xuất máy bay Airbus (ảnh minh hoạ).

Yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại ba trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay.

Trong ngày 29 và từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

"Vietnam Airlines luôn ưu tiên tuyệt đối yếu tố an toàn, chủ động hoàn thành sớm các yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng kích hoạt các biện pháp cần thiết để duy trì mức kiểm soát an toàn cao nhất. Hãng tiếp tục cam kết mang đến hành khách những chuyến bay thông suốt, ổn định và tin cậy", đại diện Vietnam Airlines khẳng định.

Liên quan đến việc Airbus gửi thông báo khẩn lúc 23h ngày 28/11 tới các hãng hàng không và các cơ quan an toàn hàng không trên thế giới về việc kiểm tra, cập nhật phần mềm trên một số tàu bay A319/A320/A321 đang khai thác trên toàn cầu, ngay trong đêm ngày 28/11/2025, rạng sáng ngày 29/11/2025, Bamboo Airways đã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đội bay.

Theo đó, tất cả các máy bay A320/A321 hiện Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng.

Do đó, các chuyến bay của Hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Bamboo Airways đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất máy bay Airbus, đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác.

Trong khi đó, để bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hạn chế tối đa chậm trễ, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành và triển khai Hướng dẫn ứng phó với Chỉ lệnh an toàn khẩn cấp của EASA tới các đơn vị liên quan, nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ chậm, hủy chuyến trên diện rộng; bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, tắc nghẽn sân đỗ và quá tải năng lực điều hành bay tại các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Airbus và chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam vào nửa đêm 28/11, các hãng hàng không đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật, triển khai đồng bộ việc cập nhật phần mềm cho các máy bay Airbus bị ảnh hưởng.

Từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của các hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai cập nhật phần mềm máy tính cho các máy bay Airbus với số lượng lớn nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động ứng phó với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất tàu bay và EASA, đồng thời đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng.

"Một điều đáng ghi nhận là các hãng hàng không Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam", ông Dũng nhấn mạnh.