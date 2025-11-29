81 máy bay Airbus ở Việt Nam phải cập nhật phần mềm, các chuyến bay ảnh hưởng sao?

Qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng tàu bay bị ảnh hưởng là 81/169 tàu bay A320/A321.

Ngày 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chính thức thông tin về việc 23h ngày 28/11 (16h giờ quốc tế - UTC), Nhà sản xuất tàu bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT).

Ngay trong đêm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện. Qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng tàu bay bị ảnh hưởng là 81/169 tàu bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng cũng bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.



Các hãng cũng đã rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm, nhân lực để triển khai ngay và đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất các nội dung theo yêu cầu của EASA và nhà sản xuất tàu bay Airbus, đồng thời cũng khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác, đặc biệt là trong các ngày 30/11 và 01/12 để điều chỉnh phù hợp, kịp thời thông tin cho hành khách và hạn chế tối đa hủy chuyến làm ảnh hưởng đến hành khách. Đây là tình huống bất khả kháng.

Để đảm bảo an toàn, hoạt động vận tải hàng không được thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E.

Trên cơ sở tiến độ thực hiện EAD, rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách, thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).

Thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện EAD.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cục trưởng yêu cầu trên cơ sở kế hoạch bay, phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh, trật tự tại các cảng hàng không; hỗ trợ và phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Đối với các Cảng vụ hàng không, Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu các Cảng vụ phối hợp các cảng hàng không trong việc điều phối hoạt động khai thác; thực hiện ứng trực, kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không; xử lý theo đúng thẩm quyền các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, không để phát sinh các sự việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.