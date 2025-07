Hải Phòng ứng phó bão WIPHA, đặt tính mạng người dân lên hàng đầu

Chạy đua với thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3 (bão Wipha) tại TP Hải Phòng ngày 21/7.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống Bão số 3 (Wipha) tại Cảng cá Ngọc Hải (phường Đồ Sơn). (Ảnh: Đàm Thanh)

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu báo cáo Phó Thủ tướng về một số nhiệm vụ trọng tâm đang tập trung triển khai, cho biết, thành phố xác định rõ tinh thần chỉ đạo: "Đầu tiên là phải bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên cao nhất. Tiếp đó là bảo vệ tài sản, theo thứ tự: tài sản nhà nước, tài sản người dân và tài sản doanh nghiệp".

Thành phố hiện có 75 điểm xung yếu, bao gồm hệ thống đê điều, một số khu chung cư cũ và công trình có nguy cơ mất an toàn cao khi xảy ra bão. Các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đồng thời lên phương án di dời toàn bộ người dân tại các chung cư cũ có nguy cơ mất an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại trong vùng rủi ro.

Đối với khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, giai đoạn quan trọng nhất là trước bão. Lực lượng chức năng đã triển khai mọi biện pháp để neo, cột, chằng, kéo các lồng bè bảo đảm an toàn. Công an đã điểm danh toàn bộ số người đang ở trên lồng bè và tổ chức vận động lên bờ. Mỗi lồng bè chỉ còn để lại một người, và chậm nhất đến 18h tối 21/7, người cuối cùng cũng sẽ được đưa lên bờ. Trong trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người.

Đánh giá thành phố đã chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời, rất rõ ràng đối với công tác phòng, chống bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, thành phố cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề, nhất là công tác dự báo sớm và đúng, để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Đối với công tác bảo đảm an toàn đê điều, Phó Thủ tướng yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát từ trước. Những nơi xung yếu, chất lượng đê điều chưa bảo đảm phải tập trung xử lý ngay. Nguy cơ sạt lở là vấn đề không thể chủ quan, dù ngay tại địa bàn thành phố, nguy cơ vẫn hiện hữu và phải được quan tâm xử lý một cách căn cơ, lâu dài. Từ đó, yêu cầu được đặt ra là phải có chiến lược tổng thể, bền vững. Hải Phòng cần tập trung rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở để xử lý dứt điểm, giải quyết căn cơ. "Sau mỗi trận bão phải rút kinh nghiệm và hành động dứt khoát, tránh tình trạng lặp lại", Phó Thủ tướng nói.

Gia cố mái tôn Trường Mầm non Quyết Thắng, TP Hải Phòng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trên địa bàn TP. Hải Phòng hiện có rất nhiều công trình trọng điểm kinh tế. Có công trình đã hoàn thành, đang hoạt động ổn định - những hạng mục này đã được tính toán, kiểm soát. Tuy nhiên, đáng lưu tâm hơn là những công trình đang trong giai đoạn thi công dở dang là điểm dễ phát sinh sơ hở, tiềm ẩn rủi ro lớn về thiệt hại tài sản trong bão, vì vậy cần đặc biệt quan tâm, kiểm soát chặt chẽ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đối với các khu vực lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên biển, phải cưỡng chế kiên quyết, nhưng muốn người dân thực sự di dời khỏi lồng bè thì phải bảo đảm phương án bảo vệ tài sản cho họ. Đồng thời, cần huy động tối đa lực lượng vũ trang giúp dân chằng chống, bảo vệ lồng bè - coi đây là cuộc chạy đua với thời gian trước bão. "Chúng ta không thể mãi “đối phó” với bão cần chuyển từ ứng phó bị động sang giải pháp căn cơ, kiên cố, ứng dụng công nghệ để bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân", Phó Thủ tướng nói.

Kiểm tra Cảng cá Ngọc Hải, phường Đồ Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nghe báo cáo về công tác phòng, chống bão số 3 trên địa bàn.

Báo cáo của phường Đồ Sơn, đến thời điểm hiện tại, 100% phương tiện trên địa bàn đã được đưa vào nơi tránh, trú bão an toàn. Tổng số du khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ là 1.335 người, trong đó có 55 khách nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sẵn sàng phương tiện, vật tư và lực lượng phục vụ công tác ứng phó bão số 3.

Đối với Đồ Sơn, do địa bàn có khả năng bị chia cắt, xuất phát từ kinh nghiệm trong bão Yagi (tháng 9/2024), địa phương đã chủ động thành lập 5 tổ công tác, với tổng quân số dao động từ 28 đến 30 người.

Các tổ công tác được phân bổ tại các khu vực như khu du lịch, khu cảng cá và các tổ dân phố hiện hữu trên địa bàn, thực hiện rà soát các đối tượng và các trường hợp có khả năng cao bị ảnh hưởng do bão. Địa phương đã lên phương án di dời các trường hợp này vào các vị trí tránh trú bão an toàn.

Bên cạnh đó, địa phương đang triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tiếp cận và hỗ trợ người dân. Hiện trên địa bàn có khoảng gần 100 hộ có nguy cơ tiềm ẩn sạt lở. Từ hôm qua, 20/7, địa phương đã tiến hành vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Tinh thần là chủ động, linh hoạt, ưu tiên sự thuận lợi và tiện lợi nhất để người dân di dời nhanh nhất. Các hộ dân được khuyến khích di chuyển sang nhà bên cạnh, hoặc các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Đồ Sơn phấn đấu đến khoảng 15h chiều 21/7 sẽ cơ bản hoàn tất toàn bộ công tác di dời. Cùng với lực lượng tại chỗ, phường Đồ Sơn có sự hỗ trợ các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn. Tổng quân số có thể huy động lên tới gần 5.000 người.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung chỉ đạo vào các khu vực trọng yếu, Phó Thủ tướng nói rằng, đây là yếu tố then chốt phải bảo đảm khả năng cơ động, ứng phó nhanh, hiệu quả khi tình huống xảy ra. “Trước đây một huyện có thể có nhiều xã, nay chỉ còn một đơn vị hành chính cấp xã với quy mô rộng hơn, nhưng nhiệm vụ và áp lực lại phụ thuộc rất lớn vào các điểm xung yếu trên địa bàn”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Từ đó, yêu cầu được đặt ra là phải tăng cường nguồn lực bao gồm vật chất, vật liệu, vật tư, nhân lực-vào đúng các khu vực xung yếu. Đồng thời phải có cơ chế điều động lực lượng giữa các xã, chi viện ngay lập tức. Mỗi xã đều có các tổ xung kích, nhưng khi xã khác xảy ra sự cố thì toàn bộ các xã khác phải chi viện ngay.

Về vật tư, phương tiện phòng, chống bão như xuồng, phương tiện vận tải, bao cát, đá... Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung chuẩn bị từ đầu, bảo đảm khi có sự cố xử lý được ngay tại chỗ, không để xảy ra tình trạng bị động, lan rộng, tác động liên hoàn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính quyền các xã phải nắm rất chắc vật tư, phương tiện, nhân lực huy động phòng, chống bão.

Toàn hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt

Chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành và 114 xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn về công tác ứng phó với Bão số 3 ngày 21/7, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố, đồng thời theo dõi sát diễn biến thực tế của bão để kịp thời ứng phó.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành và 114 xã, phường, đặc khu.

Đồng thời, đặc biệt lưu ý việc tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các chung cư cũ, các điểm đê điều trọng yếu như Chí Linh, Cổ Thành, Thanh Hải.

Ông Lê Ngọc Châu yêu cầu các địa phương cần chủ động vận động người dân tự giác sơ tán, ưu tiên di dời người già, trẻ em trước 18h, hoàn thành toàn bộ công tác sơ tán trước 20h cùng ngày.

Tại các địa điểm tiếp nhận người dân cần đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu, an toàn và chu đáo. Công an và lực lượng quân đội chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại nhà dân trong thời gian sơ tán. Danh sách người dân di dời phải được lập đầy đủ, không để sót, lọt.

Về công tác tuyên truyền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng cập nhật liên tục diễn biến bão, hướng dẫn nhân dân các biện pháp chằng chống nhà cửa, cảnh báo nguy cơ mất an toàn, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng nhấn mạnh yêu cầu, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực xung yếu trong và sau bão là nhiệm vụ xuyên suốt. Các địa phương cần công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời liên hệ khi cần hỗ trợ.

Đồng thời, giao lực lượng ứng trực 24/24 gồm lãnh đạo thành phố, Bộ Công an, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự – Bộ Chỉ huy tiền phương, các địa phương và Sở, ngành cần cập nhật kịp thời tình hình, báo cáo nhanh nhất về Ban Chỉ đạo để Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.