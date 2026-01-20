Hà Nội

Video

Hai người đàn ông nghịch lửa với thùng đựng cặn dầu, bị nổ tung ngay lập tức

Một vụ việc đã xảy ra ở Brazil khi hai người đàn ông, đã dùng bật lửa nghịch một thùng dầu, khiến thùng dầu phát nổ, ngay lập tức cả hai người đều bị hất văng.

Trường Hân dịch

Đoạn video gây sốc được camera an ninh ghi lại cho thấy khoảnh khắc kịch tính khi hai thanh niên bị bao trùm bởi một vụ nổ mạnh trong lúc thực hiện những hành động cực kỳ nguy hiểm gần các thùng kim loại nghi ngờ chứa cặn dầu, theo Bulevardnews.com.

Video: @popnewsjdr / Instagram

Vụ việc được ghi nhận vào ngày 17/1 tại Recife, thủ phủ của bang Pernambuco ở Brazil. Video cho thấy một trong hai thanh niên đứng cạnh một lon kim loại mở nắp, trong khi người kia đứng trên một thùng phuy khác gần đó. Theo những nghi ngờ ban đầu, có khói hoặc chất dễ cháy còn sót lại bên trong các thùng chứa, đủ để gây ra vụ nổ.

Ban đầu, một người trong số họ cố gắng châm lửa vào lon đang mở bằng bật lửa, nhưng ngọn lửa nhanh chóng tắt mà không gây ra hậu quả rõ rệt nào. Vài khoảnh khắc sau, người bạn của anh ta dùng búa đập vỡ nắp một lon đang đóng kín, tạo ra một lỗ nhỏ. Khi bật lửa tiến lại gần lon, một vụ nổ xảy ra ngay lập tức. Chiếc lon bị hất tung lên không trung với lực rất mạnh, trong khi hai thanh niên bị văng xa vài mét. Một người trong số họ đập đầu vào lon nơi anh ta vừa ngồi trước đó, bị thương nặng.

#thùng dầu #vụ nổ #Recife #nguy hiểm #châm lửa #thương tích

