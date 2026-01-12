Xe hơi nổ lốp, mất lái 'bay' qua tường rào đâm vào nhà dân

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã được camera giám sát ghi lại tại Marakada, Karnataka, vào ngày 10 tháng 1, khoảng 15h51p chiều, thông tin trên trang Dailymotion.

Một chiếc xe WagonR được cho là đã mất kiểm soát sau khi lốp bị nổ và đâm thẳng vào tường một ngôi nhà.Đoạn video lan truyền cho thấy chiếc xe đột ngột lao ra khỏi đường, vào khuôn viên nhà và đâm vào sân.

Video: Dailymotion

Ngay cả sau khi lật một phần, một trong những bánh xe vẫn quay, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm.

Người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường trong vòng vài phút và giúp dựng thẳng chiếc xe. Được biết, những người ngồi trong xe đã thoát nạn mà không bị thương nặng.

Chiếc xe đang di chuyển từ Neerude đến Bondel, trong khi danh tính của những người bên trong vẫn chưa được xác nhận.