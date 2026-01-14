Hà Nội

Video

Khoảnh khắc bóng bay phát nổ như quả cầu lửa trong tiệc sinh nhật

Đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một chùm bóng bay tại một bữa tiệc phát nổ, suýt thiêu cháy khuôn mặt của những người đang mừng sinh nhật.

Trường Hân dịch

Nozza Usmanova bất ngờ được bạn bè tặng một món quà là những quả bóng bay chứa khí hydro và một chiếc bánh kem, nhưng khi ngọn nến chạm vào một trong số chúng, một vụ nổ lớn đã xảy ra, thông tin trên The Sun.

Video: The Sun

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy cô bé đang đứng chờ ở lối vào một cửa hàng để nhận quà. Vài giây sau khi chào hỏi người thân, một người phụ nữ đưa cho Nozza một chiếc bánh có nến nung nguội, nhưng Nozza nhanh chóng thổi tắt chúng.

Nhưng những đầu dây nóng vẫn khiến bóng bay bốc cháy. Khi ngọn lửa lớn gần như bao trùm cả lối vào, cô gái mừng sinh nhật và các khách mời đã vội vã chạy ra khỏi tòa nhà.

Tuy nhiên, đám cháy chỉ bùng phát trong tích tắc và không ai bị thương.

Nozza nói: “Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi không chắc mình đã thoát nạn bằng cách nào.”

Các nhân viên gần đó sau đó đã kiểm tra tình hình của tất cả những người tham dự, bao gồm cả một người mẹ và đứa con nhỏ đang đứng gần đó.

Nozza nói thêm: “Thật nhẹ nhõm khi không ai bị thương và không có thiệt hại nào xảy ra.”

Hydro là một loại khí dễ cháy, thường được sử dụng trong bóng bay dùng trong các bữa tiệc vì nó giúp bóng bay lơ lửng.

Tuy nhiên, nó có thể dễ dàng bắt lửa nếu tiếp xúc với tia lửa, ngọn lửa hoặc nến, khiến nó trở thành mối nguy cơ hỏa hoạn tiềm tàng.

#bóng bay #khí hydro #cháy nổ #bữa tiệc #an toàn

