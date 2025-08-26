Hai công nhân tử vong dưới cống nước ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng hỗ trợ đưa thi thể 2 công nhân bị tai nạn lao động dưới cống nước lên mặt đất.

Ngày 26/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ đưa thi thể 2 công nhân bị tai nạn lao động dưới cống nước lên mặt đất.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12h10 ngày 26/8, Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận tin có 2 công nhân gặp nạn tại cống nước ở ngã ba đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Tiếp nhận thông tin, 3 xe chữa cháy, cứu hộ và nhiều chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Tại đây, lực lượng cứu hộ xác định 2 nạn nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 6m, đã tử vong.

Cơ quan chức năng triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ dưới hố sâu. Khoảng 10 phút, lực lượng cứu hộ đưa thi thể 2 nạn nhân lên trên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Danh tính hai nạn nhân bước đầu được xác định là Phùng Văn L. (1983, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Lê Văn C. (chưa rõ nơi cư trú). Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do ngạt khí. Được biết, cả hai nạn nhân được một công ty thuê dọn vệ sinh cống trước khi bàn giao lại cho đơn vị quản lý.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

