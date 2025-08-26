Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam đúng thời điểm nước lũ lên cao đã được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời.

Tối 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An đã cứu hộ thành công 5 người dân bị mắc kẹt trên sông Lam do nước lũ dâng cao. Thời điểm này địa bàn đang chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu sau bão với mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, mực nước trên sông Lam lên nhanh bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chức năng cứu trợ người dân. Ảnh PNVN

Trước tình hình nguy cấp, lãnh đạo xã đã Lam Thành đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác ứng cứu và quyết định trưng dụng một tàu xà lan cỡ lớn trên địa bàn để đưa lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và kịp thời, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 2 hộ dân gồm: 1 hộ ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 2 nhân khẩu, và 1 hộ tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành với 3 nhân khẩu. Toàn bộ 5 người đã được đưa vào bờ an toàn.

Chính quyền địa phương tại Nghệ An đề nghị toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo về phòng chống thiên tai, tuyệt đối không chủ quan để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.