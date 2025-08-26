Hà Nội

Xã hội

Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam đúng thời điểm nước lũ lên cao đã được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời. 

Bình Nguyên

Tối 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An đã cứu hộ thành công 5 người dân bị mắc kẹt trên sông Lam do nước lũ dâng cao. Thời điểm này địa bàn đang chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu sau bão với mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, mực nước trên sông Lam lên nhanh bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chức năng cứu trợ người dân. Ảnh PNVN

Trước tình hình nguy cấp, lãnh đạo xã đã Lam Thành đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác ứng cứu và quyết định trưng dụng một tàu xà lan cỡ lớn trên địa bàn để đưa lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và kịp thời, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 2 hộ dân gồm: 1 hộ ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 2 nhân khẩu, và 1 hộ tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành với 3 nhân khẩu. Toàn bộ 5 người đã được đưa vào bờ an toàn.

Chính quyền địa phương tại Nghệ An đề nghị toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo về phòng chống thiên tai, tuyệt đối không chủ quan để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Thống kê sơ bộ đến 5h30 ngày 26/8, tỉnh Nghệ An chỉ có 1 trường hợp bị điện giật chết vào ngày 24/8 khi lên sửa mái nhà để chống bão, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại, cùng với 155 con gia súc và 250 con gia cầm bị cuốn trôi.

Về hạ tầng giao thông và điện lực, hơn 2.000m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, 42 điểm đường bị ách tắc với khối lượng sạt lở 5.050 m3. Ngoài ra, 678 cột điện bị đổ, gãy và 11.200m dây điện bị đứt.

Báo cáo cho biết, ước tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Nghệ An là khoảng 846 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão số 5 đi qua, công tác khắc phục hậu quả tại Nghệ An đang được các cấp, ngành và người dân khẩn trương triển khai, tập trung vào việc dọn dẹp cây đổ, thông tuyến giao thông và khôi phục hệ thống điện lưới, đảm bảo vệ sinh, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh sau bão, ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân.

