Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Tĩnh di dời hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã di dời hàng nghìn người dân tại các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt… đến nơi an toàn.

Hạo Nhiên

Đến tối 24/8, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang gấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 5 Kajiki.

Cụ thể, tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng nhiều hộ dân khác được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn, đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ” để ứng phó.

Theo ông Dương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết: “Bản Rào Tre hiện có 46 hộ với 160 nhân khẩu. Qua rà soát, chính quyền địa phương xác định 21 hộ dân có nhà ở không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, nên đã phối hợp với Đồn Biên phòng bản Giàng vận động bà con di chuyển và huy động các lực lượng hỗ trợ sơ tán về nhà văn hóa cộng đồng của bản”.

di-doi-dan-5jpg1-1.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến các địa điểm sơ tán.

Được sự vận động, tuyên truyền của chính quyền, Bộ đội Biên phòng cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các hộ dân đã đồng thuận di dời và phối hợp di chuyển khẩn trương. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục chuẩn bị, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ bà con trong thời gian lưu trú tại nơi sơ tán.

Tại xã Đan Hải, do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển chỉ cách đê Hội Thống từ 10 – 15 m, nguy cơ khi bão đổ bộ sẽ đe dọa an toàn đê và tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân. Trước tình hình trên, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ đoàn thể cấp xã đã huy động 600 người để di dời hơn 650 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ngay trong chiều 24/8, các lực lượng vũ trang như công an, quân sự, dân quân tự vệ đã đến tận các hộ gia đình để vừa giúp sơ tán, chằng chéo nhà cửa, tài sản, vừa hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, người ốm đau, bệnh tật đến địa điểm sơ tán.

di-doi-dan-4jpg1.jpg
Người dân được di dời đến các điểm tập trung để đảm bảo an toàn.

“Khi bão đổ bộ, việc xâm thực rất nguy hiểm cho tính mạng nhân dân, việc di dời là cấp thiết. Trong trường hợp nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”, ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết.

Còn tại phường Sông Trí, rất nhiều nhà cửa của người dân thời gian qua vì vướng quy hoạch nên không được xây dựng, cải tạo nên rất mất an toàn khi bão số 5 đổ bộ. Do vậy, phường Sông Trí đã huy động lực lượng, phương tiện đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn…

Ngoài ra, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cũng nhanh chóng đến tận từng hộ gia đình chằng chéo nhà cửa để bảo đảm an toàn tài sản, giúp các hộ dân yên tâm đi tránh trú bão số 5.

di-doi10-1926.jpg
Bộ đội Biên phòng hỗ trợ bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre di dời tài sản.

Trước tình hình bão số 5 Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh.

Tại các điểm thị sát, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng chủ lực như: Bộ đội, Công an, Ban Quản lý cảng cá, chính quyền địa phương cấp tốc hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo sự chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ, sóng lớn dồn dập. Cơn bão lần này dự báo rất mạnh, diện ảnh hưởng rộng vì vậy tuyệt đối không chủ quan, nhất là thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ.

#Hà Tĩnh #di dời #người dân #đến nơi an toàn #bão số 5 #sạt lở

Bài liên quan

Xã hội

Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5.

Chiều 24/8, Cổng thông tin Chính phủ cho biết, trước tình hình bão số 5 Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu 4 và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 5 giật cấp 16, gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Hiện tâm bão cách Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh 450 km, cách Bắc Quảng Trị 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13–14 (134–166 km/h), giật cấp 16.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

dbqg-xtnd-20250824-1615.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 5.
Xem chi tiết

Xã hội

Nông dân Hà Tĩnh “chạy đua” gặt lúa non tránh bão số 5 Kajiki

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Hà Tĩnh đang khẩn trương gặt lúa non, chạy đua với bão số 5 Kajiki.

z6939741652269-384755d25656fa90b1a24c5a1bcbe168.jpg
Dù lúa mới chín được 80%, nhưng người dân các xã Cẩm Bình, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thiên Cầm, Xuân Lộc, Trường Lưu... (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn khẩn trương thuê máy cơ giới để thu hoạch, nhằm chạy đua với bão số 5 Kajiki đang tiến sát vào đất liền.
z6939740811293-7167029e993282ab97e39bc753ea1a0c.jpg
Từ sáng sớm 24/8, nhiều hộ dân ở xã Cẩm Bình đã tranh thủ từng giờ nắng trước bão số 5 để gặt lúa. “Trước giờ bão đổ bộ dù biết gặt sớm có thể giảm năng suất và chất lượng lúa nhưng bà con vẫn phải tranh thủ gặt. Lúa dù chỉ mới chín đạt 80% nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch nhanh gọn kẻo sợ bão vào, nước lũ về sẽ gây ngập úng và nảy mầm…”, ông Nguyễn Văn Tùng, chia sẻ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới