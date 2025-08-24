Hà Tĩnh di dời hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã di dời hàng nghìn người dân tại các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt… đến nơi an toàn.

Đến tối 24/8, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang gấp rút triển khai đồng bộ nhiều phương án để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trước ảnh hưởng của cơn bão số 5 Kajiki.

Cụ thể, tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), 21 hộ dân với 58 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng nhiều hộ dân khác được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn, đồng thời kích hoạt phương án “4 tại chỗ” để ứng phó.

Theo ông Dương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho biết: “Bản Rào Tre hiện có 46 hộ với 160 nhân khẩu. Qua rà soát, chính quyền địa phương xác định 21 hộ dân có nhà ở không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ, nên đã phối hợp với Đồn Biên phòng bản Giàng vận động bà con di chuyển và huy động các lực lượng hỗ trợ sơ tán về nhà văn hóa cộng đồng của bản”.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến các địa điểm sơ tán.

Được sự vận động, tuyên truyền của chính quyền, Bộ đội Biên phòng cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các hộ dân đã đồng thuận di dời và phối hợp di chuyển khẩn trương. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục chuẩn bị, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ bà con trong thời gian lưu trú tại nơi sơ tán.

Tại xã Đan Hải, do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển chỉ cách đê Hội Thống từ 10 – 15 m, nguy cơ khi bão đổ bộ sẽ đe dọa an toàn đê và tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân. Trước tình hình trên, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ đoàn thể cấp xã đã huy động 600 người để di dời hơn 650 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ngay trong chiều 24/8, các lực lượng vũ trang như công an, quân sự, dân quân tự vệ đã đến tận các hộ gia đình để vừa giúp sơ tán, chằng chéo nhà cửa, tài sản, vừa hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, người ốm đau, bệnh tật đến địa điểm sơ tán.

Người dân được di dời đến các điểm tập trung để đảm bảo an toàn.

“Khi bão đổ bộ, việc xâm thực rất nguy hiểm cho tính mạng nhân dân, việc di dời là cấp thiết. Trong trường hợp nếu người dân không tự nguyện di dời, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”, ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết.

Còn tại phường Sông Trí, rất nhiều nhà cửa của người dân thời gian qua vì vướng quy hoạch nên không được xây dựng, cải tạo nên rất mất an toàn khi bão số 5 đổ bộ. Do vậy, phường Sông Trí đã huy động lực lượng, phương tiện đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn…

Ngoài ra, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cũng nhanh chóng đến tận từng hộ gia đình chằng chéo nhà cửa để bảo đảm an toàn tài sản, giúp các hộ dân yên tâm đi tránh trú bão số 5.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre di dời tài sản.

Trước tình hình bão số 5 Kajiki với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh.

Tại các điểm thị sát, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng chủ lực như: Bộ đội, Công an, Ban Quản lý cảng cá, chính quyền địa phương cấp tốc hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo sự chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ, sóng lớn dồn dập. Cơn bão lần này dự báo rất mạnh, diện ảnh hưởng rộng vì vậy tuyệt đối không chủ quan, nhất là thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ.