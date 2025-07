Hạ tầng Hải An trúng gói thầu 40,6 tỷ: Đối thủ bị loại vì sao?

Công ty Hạ tầng Hải An, với năng lực thi công hạ tầng, giao thông đã được chứng minh, vừa trúng gói thầu 40,6 tỷ tại KCN Ông Kèo. Chiến thắng này có được sau khi đối thủ bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về nhân sự và kỹ thuật của bên mời thầu.

Mới đây, Công ty Cổ phần Quản lý dự án Tín Nghĩa (MSDN: 3601381549; Địa chỉ: Phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). (Bên mời thầu) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình Tuyến đường quy hoạch số 4 - Lý trình Km2+600÷Km3+500" (Mã TBMT: IB2500225307). Gói thầu thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ông Kèo (tỉnh Đồng Nai).

Quyết định số 51/QĐ-TCT ngày 11/07/2025. Nguồn MSC

Kết quả được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-TCT ngày 11/07/2025, do ông Trần Trung Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (MSDN: 3600283394; Địa chỉ: Số 96, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai). (Chủ đầu tư) ký ban hành.

Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Hải An (MSDN: 0311845546; Người đại diện pháp luật: Ông Lê Văn Tùng - Giám đốc; Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh). với giá 40.640.128.896 đồng, thời gian thực hiện 180 ngày. Cuộc đấu thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu hạn chế qua mạng, với sự tham gia của 3 nhà thầu.

Năng lực nhà thầu trúng thầu - Hạ tầng Hải An

Năng lực của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Hải An được thể hiện rõ qua lịch sử đấu thầu và các chứng chỉ chuyên môn. Tính đến tháng 7/2025, công ty đã tham gia 24 gói thầu, trong đó trúng 14 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 1.221 tỷ đồng. Đặc biệt, nhà thầu này chưa từng bị ghi nhận quyết định xử phạt nào do vi phạm các quy định về đấu thầu.

Theo Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (mã số 00004007) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, Hạ tầng Hải An có đủ năng lực trong các lĩnh vực thi công xây dựng công trình then chốt, bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông đường bộ và Giao thông Cầu, Công trình dân dụng và công trình nhà công nghiệp, Lắp đặt thiết bị vào các công trình trên.

Hai "bại tướng" của Hạ tầng Hải An là ai?

Chính với năng lực và kinh nghiệm dày dặn này, Hạ tầng Hải An đã vượt qua 2 đối thủ trong cuộc đấu thầu hạn chế tại KCN Ông Kèo. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 21/BC-CT, 2 nhà thầu còn lại gồm:

1. Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải Sài Gòn: Nhà thầu này có giá dự thầu là 40.885.965.437 đồng. Hồ sơ của công ty được đánh giá là đáp ứng tất cả các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, tuy nhiên do có giá dự thầu cao hơn nên chỉ được xếp hạng thứ 2.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐMA: Nhà thầu này có giá dự thầu cao nhất là 41.103.813.820 đồng và đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Báo cáo đánh giá đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót như: nhân sự chủ chốt thiếu chứng nhận hoặc có chứng chỉ đã hết hạn; hồ sơ kỹ thuật không cung cấp được bảng kê vật tư có nguồn gốc rõ ràng, thiếu thuyết minh giải pháp thi công và các biện pháp đảm bảo chất lượng.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 đặt ra các yêu cầu rất rõ ràng về năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu nhằm tìm được nhà thầu tốt nhất. Việc một nhà thầu bị loại vì các lý do liên quan đến chứng chỉ của nhân sự chủ chốt hay thiếu các giải pháp thi công cơ bản cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ chưa chuyên nghiệp, hoặc năng lực thực tế chưa đáp ứng được quy mô, tính chất của gói thầu. Bên mời thầu có trách nhiệm đánh giá đúng và loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực để đảm bảo chất lượng công trình."

Chiến thắng này của Hạ tầng Hải An một lần nữa khẳng định vị thế của nhà thầu này trong các dự án do QLDA Tín Nghĩa mời thầu, nối tiếp gói thầu 62,2 tỷ đồng tại dự án Cù lao Tân Vạn trước đó.