Đồng Nai: Nhà thầu 'quen mặt' trúng gói thầu 6 tỷ xây Trạm Y tế xã Xuân Bắc

Cuộc "so găng" tại gói thầu 6 tỷ tại Ban QLDA khu vực 07

Ngày 11/7/2025, ông Nguyễn Thái Học, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực 07, đã ký Quyết định số 15/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 thuộc dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc, một dự án y tế quan trọng tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Quyết định này là kết quả cuối cùng của một quá trình đấu thầu qua mạng đầy cạnh tranh, với sự tham gia của 3 nhà thầu.

Nguồn MSC

Thông tin chi tiết Gói thầu và các bên tham gia:

Gói thầu: Gói thầu số 01 (xây dựng và mua sắm hàng hóa) có giá 6.537.976.347 đồng. Công ty Cổ phần Đại Việt Lạc Hồng (MST: 3602352029) với giá trúng thầu 6.060.999.000 đồng.

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng Định Bình xếp hạng 2

Nhà thầu bị loại: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng VN Cons và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đất Nam.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, cuộc "so găng" đã diễn ra đầy kịch tính. Liên danh VN Cons - Đất Nam đã bị loại vì không đáp ứng hàng loạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Lý do chi tiết được nêu rõ trong Quyết định số 15/QĐ-QLDA là do nhà thầu không đạt yêu cầu về hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và đặc biệt là không bổ sung tài liệu làm rõ để chứng minh theo yêu cầu của Bên mời thầu. Đáng chú ý, báo cáo đánh giá còn chỉ ra việc liên danh này kê khai "không trung thực" về kinh nghiệm của nhân sự.

Sau khi một đối thủ nặng ký bị loại, cuộc đua còn lại giữa Đại Việt Lạc Hồng và Định Bình. Với giá chào cạnh tranh hơn, Đại Việt Lạc Hồng đã chính thức được lựa chọn.

"Giải mã" mối quan hệ giữa nhà thầu Đại Việt Lạc Hồng và các chủ đầu tư

Chiến thắng của Công ty Cổ phần Đại Việt Lạc Hồng tại gói thầu trên không phải là một sự kiện đơn lẻ. Nó là một minh chứng nữa cho thấy vị thế và mối quan hệ sâu rộng của doanh nghiệp này với các chủ đầu tư công tại Đồng Nai.

Thống kê cho thấy Đại Việt Lạc Hồng có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại nhiều đơn vị. Điển hình như tại Ban Quản lý dự án TP Long Khánh (cũ), công ty đã trúng tuyệt đối 22/22 gói thầu đã tham gia. Tương tự, tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuân Lộc ( cũ ), tỷ lệ này cũng là 17/17 gói.

Đặc biệt, tại Ban QLDA khu vực 07, mối quan hệ hợp tác này được thể hiện rõ nét qua 10 gói thầu đã tham gia, trong đó Đại Việt Lạc Hồng đã thắng tới 8 gói. Các gói thầu này không chỉ giới hạn ở việc thi công mà còn bao trùm cả các lĩnh vực tư vấn, giám sát.

Danh sách 8 gói thầu Đại Việt Lạc Hồng đã trúng tại Ban QLDA khu vực 07:

1. Gói thầu xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Bắc: 6.060.999.000 đồng (tháng 7/2025).

2. Gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 68.960.000 đồng (tháng 11/2024).

3. Gói thầu xây dựng Trạm Y tế thị trấn Gia Ray: 4.680.480.000 đồng (tháng 11/2024).

4. Gói thầu tư vấn giám sát thi công (Gói 15): 742.413.000 đồng (tháng 1/2024).

5. Gói thầu tư vấn giám sát thi công (Gói 06): 517.642.000 đồng (tháng 1/2024).

6. Gói thầu khảo sát và lập thiết kế (Gói 02): 1.735.854.000 đồng (tháng 8/2023).

7. Gói thầu tư vấn giám sát thi công (Gói 18): 671.804.470 VND (tháng 11/2022).

8. Gói thầu tư vấn giám sát thi công (Trường TH Nguyễn Văn Trỗi): 690.502.000 đồng (tháng 9/2022).

Bình luận về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu không cấm một nhà thầu có năng lực và uy tín trúng nhiều gói thầu của cùng một chủ đầu tư. Đây có thể là kết quả của một quá trình hợp tác hiệu quả và sự tin tưởng được xây dựng qua thời gian. Tuy nhiên, điều cốt lõi để đảm bảo tính pháp lý là mỗi gói thầu phải được tổ chức một cách độc lập, công bằng và minh bạch, nơi tất cả các nhà thầu đều có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng như nhau."

Như vậy, có thể thấy chiến thắng của Đại Việt Lạc Hồng là sự hội tụ của nhiều yếu tố: năng lực đã được kiểm chứng, uy tín với chủ đầu tư và quan trọng nhất là việc đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh khắt khe trong từng gói thầu cụ thể.