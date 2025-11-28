Hà Nội

Xã hội

Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm

UBND TP Hà Nội vừa đồng ý tiếp tục áp dụng phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm.

Theo Trọng Phú/Plo

Trước đó, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã báo cáo đánh giá hiệu quả giai đoạn thí điểm từ tháng 3 đến tháng 8-2025. Trong thời gian này, việc hạn chế xe trên 16 chỗ vào phố cổ trong các khung giờ 6h30 – 8h30 và 16h30 – 18h30 nhận được sự đồng tình của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành, không di chuyển vào khu vực cấm.

cam.jpg
Ảnh minh họa

Nhờ đó, giao thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm thông thoáng hơn, không còn tình trạng xung đột, ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm. “Phương án thí điểm đã đạt mục tiêu giảm ách tắc giao thông, tạo không gian văn minh, thân thiện cho du khách”, Sở Xây dựng nêu.

Từ kết quả này, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Hà Nội tiếp tục duy trì việc hạn chế xe trên 16 chỗ và nghiên cứu mở rộng phạm vi cấm tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Chấp thuận đề xuất trên, UBND TP Hà Nội giao ngành giao thông xây dựng phương án phân luồng, bố trí các điểm trung chuyển phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Bài liên quan

Xã hội

Cần lộ trình bài bản khi cấm xe xăng trong vành đai 1

Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ trong khu vực xác định thuộc vành đai 1 từ 1/7/2026. 

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố theo Luật Thủ đô 2024. Đây là khu vực được xác định nhằm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên các loại xe sử dụng năng lượng sạch.

Theo Nghị quyết, thành phố sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp hạn chế phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch. Cụ thể: Tại vùng phát thải thấp, xe mô tô và xe gắn máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông theo từng khung giờ hoặc từng khu vực; xe hành nghề trên nền tảng ứng dụng không được phép hoạt động trong khu vực này; ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị hạn chế, tiến tới cấm vào vùng phát thải thấp theo thời gian hoặc tuyến đường do UBND thành phố quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe xăng vào khu vực vùng phát thải thấp tại 9 phường thuộc vành đai 1 theo khung giờ.

Chiều 26/11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).

Theo Luật Thủ đô 2024, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Xem chi tiết

