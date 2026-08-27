Hà Nội tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết tại 32 phường, xã

Hà Nội ghi nhận hơn 300 ca mắc trong tuần, giảm so với năm ngoái, nhưng các ổ dịch mới xuất hiện khiến công tác phòng chống vẫn phải được duy trì.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang ghi nhận những chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để chủ động kiểm soát tình hình, các Đội chống dịch cơ động CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế tuyến cơ sở triển khai hoạt động giám sát diện rộng tại hàng loạt địa bàn như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Yên Hòa, Hà Đông, Chương Mỹ, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Mê Linh, Thanh Xuân, Đại Mỗ...

Ảnh: CDC Hà Nội

Báo cáo dịch tễ cho thấy, trong tuần từ ngày 14/8 đến 21/8, toàn thành phố ghi nhận 309 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 65 phường, xã (trong đó có Hồng Vân, Dân Hòa, Hà Đông, Bình Minh...), giảm 07 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội tích lũy 1.907 ca mắc tại 115 phường, xã và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. So với trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 (2.297 ca) và cùng kỳ năm 2023 (5.754 ca), số ca mắc năm nay đã giảm đáng kể. Mặc dù vậy, trong tuần qua thành phố vẫn phát sinh thêm 15 ổ dịch mới tại các khu vực như Thanh Oai, Chương Dương, An Khánh, Hoàn Kiếm, Phú Xuyên, Thường Tín..., nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 78, trong đó 29 ổ dịch hiện đang hoạt động.

Trước diễn biến trên, ngành y tế Thủ đô đang tập trung đánh giá thực chất công tác phòng chống dịch tại từng địa bàn. Nội dung giám sát bao gồm điều tra dịch tễ, giám sát véc-tơ truyền bệnh, giám sát huyết thanh và vi-rút Dengue, đồng thời hỗ trợ rà soát ca bệnh tại cộng đồng, các bệnh viện, phòng khám và đánh giá hiệu quả xử lý ổ dịch. Hoạt động kiểm tra trực tiếp giúp tuyến xã, phường kịp thời phát hiện các tồn tại, đánh giá đúng nguy cơ để triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Trước thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan. Mỗi gia đình cần chủ động đậy kín, thau rửa các dụng cụ chứa nước, loại bỏ phế liệu đọng nước để diệt lăng quăng, bọ gậy, kết hợp các biện pháp phòng muỗi đốt và phối hợp với lực lượng y tế khi xử lý ổ dịch. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người hay phát ban, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn điều trị, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà.