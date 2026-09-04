Hà Nội nâng cao cơ sở vật chất và an toàn trường học cho năm học mới

Hà Nội cải tạo trường học, tăng phòng học, nâng mức hỗ trợ bữa ăn và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh trong năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với quy mô kỷ lục hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước.

Đây cũng là năm đầu tiên ngành giáo dục Thủ đô triển khai đợt tái cấu trúc mạng lưới trường lớp quy mô lớn gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm 1.251 đơn vị công lập (tương đương 53,3%) xuống còn 1.093 cơ sở. Nguyên tắc xuyên suốt là không làm giảm chỗ học, không để học sinh phải đi xa hơn và hạn chế tối đa những xáo trộn trong sinh hoạt của gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu, thành phố đã xây mới, đưa vào sử dụng 4 trường trung học phổ thông công lập; cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, bổ sung gần 1.400 phòng học.

Cụ thể, UBND Thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT, trong đó có 32 trường THPT hoàn thành phục vụ năm học 2026 - 2027, với tổng số phòng học được tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng...

Đối với khối các trường thuộc xã, phường, để chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, các xã, phường đã thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp (trong đó có 219 trường Mầm non, 193 dự án trường Tiểu học, 175 dự án trường THCS), khi hoàn thành sẽ có 1.388 phòng học tăng thêm...

Như vậy, năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 1.745 phòng học so với năm học 2025-2026 (trong đó có 801 phòng sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng).

Song song với hạ tầng, bài toán an sinh học đường ghi nhận bước ngoặt lớn khi Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước nâng mạnh hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học lên 28.000 đồng/ngày, riêng 6 nhóm đối tượng chính sách đạt 40.000 đồng/ngày. Đi kèm chính sách này là sự xuất hiện lần đầu của hệ thống cơ sở dữ liệu HanoiCheck, công cụ số hóa giúp phụ huynh và nhà trường cùng kiểm soát minh bạch từ nguồn gốc thực phẩm, thực đơn đến quy trình chế biến.

Về mặt an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường rà soát toàn diện từ hệ thống điện, cây xanh lâu năm đến cơ sở vật chất nguy cơ cao; đồng thời thiết lập đường dây nóng phản ánh bạo lực học đường và kết nối trực tiếp với Tổng đài Quốc gia 111 hoạt động 24/7.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Ảnh: MOET

Nhấn mạnh tinh thần chủ động cho năm học mới, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành giáo dục thành phố đang rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp với nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên.

Với khoảng 2,3 triệu học sinh, Hà Nội sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và các phong trào thi đua trong toàn ngành.