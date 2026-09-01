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Xã hội

Hà Nội dự báo ùn tắc giao thông sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Từ chiều 1/9, lượng phương tiện tăng đột biến, các tuyến cửa ngõ có thể đối mặt ùn tắc do dòng xe từ các tỉnh trở về thành phố.

Bình Nguyên

Từ chiều, tối 1/9, lượng phương tiện từ các tỉnh, thành bắt đầu trở lại Hà Nội tăng cao sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận của phóng viên, tại Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ do lượng phương tiện tăng cao. Còn tại tuyến đường Cổ Linh (Hà Nội) từ 17h chiều, lượng phương tiện tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc cục bộ. Đây là thời điểm người dân từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khiến giao thông tại một số tuyến đường cửa ngõ Thủ đô trở nên đông đúc...

CSGT Hà Nội chủ động phương án đón dòng phương tiện trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ/ Ảnh baove.congly.vn
CSGT Hà Nội chủ động phương án đón dòng phương tiện trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ/ Ảnh baove.congly.vn

Theo Cơ quan CSGT Hà Nội, lượng phương tiện trở lại Thủ đô tăng từ chiều tối ngày 1/9, đặc biệt lưu lượng phương tiện có thể tăng nhanh trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và trục hướng tâm. Những khu vực có nguy cơ chịu áp lực lớn gồm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Pháp Vân, Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1A, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, trục Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Khu vực phía Nam được xem là một trong những hướng có nguy cơ gia tăng phương tiện khi người dân từ các tỉnh phía Nam trở lại Hà Nội. Dòng xe từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A và các tuyến kết nối có thể tập trung tại nút giao Pháp Vân, Vành đai 3, cầu Thanh Trì và các tuyến hướng vào nội đô.

Tại khu vực phía Tây và Tây Bắc, các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long và những nút giao kết nối với các trục này cũng có thể chịu áp lực nếu lưu lượng phương tiện tăng nhanh.

Ở phía Bắc và Đông Bắc, các tuyến Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long cùng các tuyến kết nối với Quốc lộ 2A, Quốc lộ 3 cũng nằm trong nhóm cần lưu ý...

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, chủ động phân luồng từ sớm, từ xa và khai thác hệ thống camera AI để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trước kỳ nghỉ, Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng trên nhiều tuyến cửa ngõ, trong đó có Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, chỉ một vụ va chạm, xe chết máy hoặc phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định cũng có thể khiến khả năng lưu thông trên các tuyến cửa ngõ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tại các nút giao lớn, nơi nhiều dòng phương tiện cùng nhập vào một trục đường, tình trạng ùn cục bộ có thể nhanh chóng lan sang các tuyến kết nối. Tuy nhiên, việc phân luồng chỉ có thể hạn chế áp lực giao thông; trong trường hợp lượng phương tiện tăng đột biến, người dân vẫn có thể phải đối mặt với tình trạng di chuyển chậm, ùn cục bộ tại các cửa ngõ và nút giao lớn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, theo dõi thông tin giao thông trước khi di chuyển; hạn chế đi vào các tuyến cửa ngõ trong thời điểm mật độ phương tiện tăng cao. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng làn đường, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đỗ tùy tiện.

Các tổ công tác sẽ duy trì ứng trực, phân luồng cho đến khi tình hình giao thông trở lại bình thường, chủ động xử lý ngay từ khi phát sinh các điểm có nguy cơ ùn tắc, góp phần bảo đảm hành trình trở về Thủ đô của người dân an toàn, thuận lợi.

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#Hà Nội #ùn tắc #giao thông #quốc khánh #phương tiện #cửa ngõ

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