Hà Nội chuẩn bị đấu 15 lô đất, khởi điểm hơn 6 triệu đồng/m2

Ngày 10/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá đưa15 lô đất ở tại khu Cổng Nội và khu Cát Hạ, xã Hát Môn, TP Hà Nội.
Theo đó, các lô đất có diện tích từ 96 - 134 m2, với giá khởi điểm 6,4 - 7,9 triệu đồng/m2.
Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 9/12 đến 17h ngày 22/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.
Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 9/12 đến 17h ngày 22/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.
Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 25/12, tại hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn.
Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.
>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội: