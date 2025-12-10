Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Hà Nội chuẩn bị đấu 15 lô đất, khởi điểm hơn 6 triệu đồng/m2

Thành phố Hà Nội chuẩn bị đưa15 lô đất ở tại xã Hát Môn ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 6 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 10/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá đưa15 lô đất ở tại khu Cổng Nội và khu Cát Hạ, xã Hát Môn, TP Hà Nội.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 96 - 134 m2, với giá khởi điểm 6,4 - 7,9 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 9/12 đến 17h ngày 22/12 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

image.png
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 9/12 đến 17h ngày 22/12 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 25/12, tại hội trường Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu #TP Hà Nội

Bài liên quan

Bất động sản

Lào Cai sắp đấu giá 50 lô đất, giá khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m²

Tỉnh Lào Cai chuẩn bị đưa 50 lô đất tại xã Mường Khương ra tổ chức đấu giá, tổng giá khởi điểm hơn 48 tỷ đồng.

Ngày 9/12, thông tin Công ty Đấu giá hợp danh LTA cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất ở tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Được biết, các lô đất thuộc thôn Tùng Lâu (Dự án hạ tầng Tùng Lâu – Na Đẩy) và thôn Na Bù - Hàm Rồng (Dự án Khu đô thị mới bến xe trung tâm huyện trước đây), tổng diện tích hơn 7.900m², giá khởi điểm dao động 5,5–7 triệu đồng/m², tổng giá trị hơn 48,6 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bất động sản

Phú Thọ đưa 34 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 2 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 34 lô đất ở khu Đồng Ngóc, thôn Kiên Tràng (xã Tam Dương Bắc) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 2 triệu đồng/m².

Ngày 9/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2 tỉnh Phú Thọ xác nhận, đơn vị vừa phát đi thông báo tổ chức đấu giá 34 lô đất ở tại khu Đồng Ngóc, thôn Kiên Tràng, xã Tam Dương Bắc.

Được biết, tổng diện tích các lô là 3.852,5 m², diện tích từng lô dao động từ 108 m² đến 191,3 m². Giá khởi điểm từ 2,1 đến 3 triệu đồng/m², tương ứng giá trị mỗi lô từ 226,8 đến 408 triệu đồng.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hưng Yên sắp đấu 28 lô đất, giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị tổ chức đấu giá 28 lô đất ở tại phường Vũ Phúc, giá khởi điểm thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2.

Ngày 8/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Hưng Yên cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 28 lô đất ở tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, 28 lô đất ở thuộc Khu dân cư, tái định cư đường vành đai phía Nam TP Thái Bình đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài, huyện Vũ Thư cũ (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên). Các lô đất có diện tích 96 - 255 m2, với giá khởi điểm 15 - 19 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới