Bất động sản

Lào Cai sắp đấu giá 50 lô đất, giá khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m²

Tỉnh Lào Cai chuẩn bị đưa 50 lô đất tại xã Mường Khương ra tổ chức đấu giá, tổng giá khởi điểm hơn 48 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 9/12, thông tin Công ty Đấu giá hợp danh LTA cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất ở tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Được biết, các lô đất thuộc thôn Tùng Lâu (Dự án hạ tầng Tùng Lâu – Na Đẩy) và thôn Na Bù - Hàm Rồng (Dự án Khu đô thị mới bến xe trung tâm huyện trước đây), tổng diện tích hơn 7.900m², giá khởi điểm dao động 5,5–7 triệu đồng/m², tổng giá trị hơn 48,6 tỷ đồng.

dgd-1722836898196544023327.jpg
Ảnh minh hoạ.

Hồ sơ được bán và tiếp nhận từ ngày 8 đến 22/12, tại trụ sở Công ty LTA, chi nhánh Lào Cai và Ban QLDA ĐTXD khu vực Mường Khương.

Phiên đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, trả giá lên; buổi công bố giá diễn ra lúc 8h ngày 25/12, tại Nhà văn hoá thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Lào Cai #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

