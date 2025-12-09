Phú Thọ đưa 34 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 2 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 34 lô đất ở khu Đồng Ngóc, thôn Kiên Tràng (xã Tam Dương Bắc) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 2 triệu đồng/m².

Ngày 9/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2 tỉnh Phú Thọ xác nhận, đơn vị vừa phát đi thông báo tổ chức đấu giá 34 lô đất ở tại khu Đồng Ngóc, thôn Kiên Tràng, xã Tam Dương Bắc.

Được biết, tổng diện tích các lô là 3.852,5 m², diện tích từng lô dao động từ 108 m² đến 191,3 m². Giá khởi điểm từ 2,1 đến 3 triệu đồng/m², tương ứng giá trị mỗi lô từ 226,8 đến 408 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức gián tiếp, bỏ phiếu qua đường bưu điện với một vòng trả giá; phương thức trả giá lên và bước giá tối thiểu 1.000 đồng/m² (làm tròn đến hàng nghìn).

Hồ sơ đấu giá được bán và tiếp nhận tại Trung tâm từ ngày 28/11 đến 17h ngày 10/12, và tại UBND xã Tam Dương Bắc từ ngày 4 đến 9/12.

Phiếu đăng ký và phiếu trả giá gửi qua bưu điện, Trung tâm phải nhận được trước 17h cùng ngày.

Kết quả đấu giá sẽ được công bố lúc 8h ngày 15/12, tại trụ sở UBND xã Tam Dương Bắc, người không trúng đấu giá được hoàn trả tiền đặt trước trong vòng 3 ngày làm việc.

