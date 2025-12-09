Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Phú Thọ đưa 34 lô đất lên sàn, khởi điểm hơn 2 triệu đồng/m²

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 34 lô đất ở khu Đồng Ngóc, thôn Kiên Tràng (xã Tam Dương Bắc) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm hơn 2 triệu đồng/m².

Hạo Nhiên

Ngày 9/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2 tỉnh Phú Thọ xác nhận, đơn vị vừa phát đi thông báo tổ chức đấu giá 34 lô đất ở tại khu Đồng Ngóc, thôn Kiên Tràng, xã Tam Dương Bắc.

Được biết, tổng diện tích các lô là 3.852,5 m², diện tích từng lô dao động từ 108 m² đến 191,3 m². Giá khởi điểm từ 2,1 đến 3 triệu đồng/m², tương ứng giá trị mỗi lô từ 226,8 đến 408 triệu đồng.

image-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức gián tiếp, bỏ phiếu qua đường bưu điện với một vòng trả giá; phương thức trả giá lên và bước giá tối thiểu 1.000 đồng/m² (làm tròn đến hàng nghìn).

Hồ sơ đấu giá được bán và tiếp nhận tại Trung tâm từ ngày 28/11 đến 17h ngày 10/12, và tại UBND xã Tam Dương Bắc từ ngày 4 đến 9/12.

Phiếu đăng ký và phiếu trả giá gửi qua bưu điện, Trung tâm phải nhận được trước 17h cùng ngày.

Kết quả đấu giá sẽ được công bố lúc 8h ngày 15/12, tại trụ sở UBND xã Tam Dương Bắc, người không trúng đấu giá được hoàn trả tiền đặt trước trong vòng 3 ngày làm việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Phú Thọ #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Hưng Yên sắp đấu 28 lô đất, giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị tổ chức đấu giá 28 lô đất ở tại phường Vũ Phúc, giá khởi điểm thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2.

Ngày 8/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú – CN Hưng Yên cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 28 lô đất ở tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, 28 lô đất ở thuộc Khu dân cư, tái định cư đường vành đai phía Nam TP Thái Bình đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài, huyện Vũ Thư cũ (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên). Các lô đất có diện tích 96 - 255 m2, với giá khởi điểm 15 - 19 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Quảng Trị sắp đấu 63 lô đất, khởi điểm gần 900 triệu đồng/lô

Tỉnh Quảng Trị chuẩn bị đưa 63 lô đất ở tại xã Ninh Châu ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp gần 900 triệu đồng/lô.

Ngày 7/12, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 63 lô đất tại các Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư thôn Tân Định - Hiển Trung; Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam đô thị Dinh Mười (các lô LK 14-15; NVH-03, MN-01), xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông báo đấu giá, các lô đất có diện tích từ 198,0 m² đến 488,0 m²; giá khởi điểm từ 891.000.000 đồng/lô đến 3.513.600.000 đồng/lô. Tổng giá khởi điểm đấu giá là 82,706 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hà Tĩnh đấu thành công 48 lô đất, thu về hơn 157 tỷ đồng

Tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đấu thành công 48 lô đất tại Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp huyện Kỳ Anh (cũ), thu về hơn 157 tỷ đồng.

Ngày 6/12, thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức đấu gía thành công 28 lô đất liền kề và 20 lô biệt thự tại Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Nam huyện Kỳ Anh (giai đoạn 1) nằm trên địa bàn xã Kỳ Khang và Kỳ Hoa.

Theo đó, 28 lô đất liền kề có diện tích từ 135 - 150 m2, giá khởi điểm từ 975 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng/lô. Phiên đấu giá thu hút gần 400 hồ sơ đăng ký với hơn 200 người tham gia đấu giá, mức giá trả trên mỗi lô đất vượt cao so với giá khởi điểm, số bước giá lớn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới