Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống xanh

Phú Thọ: Rà soát dấu hiệu vi phạm đất đai ở Xuân Hòa

Phường Xuân Hòa (Phú Thọ) đang thành lập tổ công tác để xác minh nguồn gốc sử dụng đất và dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Bảo Ngân

Ngày 25/8, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết, phường đang thành lập tổ công tác để xác minh nguồn gốc sử dụng đất của một số hộ dân được Xí nghiệp Nông lâm nghiệp Mê Linh T80 (cũ) giao cho các hộ. Trong đó có trường hợp ông T.C.L, đang sử dụng một phần đất có nguồn gốc là đất Xí nghiệp Nông lâm nghiệp Mê Linh T80 (cũ) và một số loại đất khác (đất nông nghiệp).

a1.jpg
Hiện trạng khu đất ông T.C.L. đang có một công trình nhà ở nhiều tầng và một số công trình phụ khác.

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Xuân Hòa, trước thời điểm sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cũ đã kiểm tra đối với trường hợp ông T.C.L. Bước đầu gia đình đưa ra giấy mua bán đất viết tay, qua nhiều chủ đất. Đồng thời trình bày, trên đất có sẵn công trình tạm để phục vụ việc chăn nuôi, trồng trọt.

Tuy nhiên, hiện trạng khu đất ông T.C.L. đang có một công trình nhà ở nhiều tầng và một số công trình phụ khác. Ngoài ra, tại đây còn có hiện tượng đào, múc san gạt làm thay đổi hiện trạng đất nhưng phía phường Xuân Hòa lại chưa nhận được bất cứ sự xin phép nào.

a2.jpg
Khu đất đang được đào, xới.
a3.jpg
Máy xúc đào xới bên trong khu đất.
a4.jpg

Động thái rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất của một số họ dân diễn ra sau khi nhận được phản ánh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Theo UBND phường Xuân Hòa, việc thiết lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai và đô thị luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, UBND phường Xuân Hòa đặt lên hàng đầu. Đối với các trường hợp vi phạm đất đai, phường Xuân Hòa đều xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 17 -CT/TU, ngày 24/4/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh; xử lý dứt điểm vi phạm, tồn tại về quản lý, sử dụng đất đai trước đây.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, dứt điểm; kiên quyết, kiên trì xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này…

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nô nức trẩy hội đền Hùng. Nguồn: VTV.

#Xuân Hòa #Phường Xuân Hòa #vi phạm đất đai #Phú Thọ

Bài liên quan

Sống xanh

'Tận mục' dự án đấu giá đất hơn 200 tỷ ở khu du lịch Hồng Vân

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đã đạt 85% chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

1.jpg
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân (TP Hà Nội), UBND xã Hồng Vân đã đưa Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã vào kế hoạch đấu giá đất của xã và TP Hà Nội năm 2026 và 2027. Đến thời điểm ngày 12/8, đơn vị thực hiện các trình tự bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ triển khai dự án đạt 85%. Công tác GPMB dự kiến xong trong năm 2026 và đến tháng 4,5/2027 dự án sẽ thực hiện xong.
2.jpg
Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Vân (gọi tắt BQLDA) cho biết thêm, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chỉ còn vướng mắc 4 hộ dân. Trong số các hộ này, một số đang đi làm ăn xa chưa về ký được hồ sơ và hộ gia đình bà Tạ Thị Chiều (ở thôn Cơ Giáo) chưa đồng ý với mức hỗ trợ, bồi thường.
Xem chi tiết

Sống xanh

Khi phế thải xây dựng thành điểm tập kết rác sinh hoạt giữa các khu dân cư

Giữa quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị diễn ra liên tục, nhiều điểm tập kết phế thải xây dựng tại Hà Nội đang bị biến thành nơi bỏ rác sinh hoạt.

kto-tl_be937efa105d9103c84c15.jpg
Hà Nội đang bước vào giai đoạn chỉnh trang với hàng loạt dự án hạ tầng, cải tạo đường phố và sửa chữa nhà cửa. Ở nhiều nơi, công trường xuất hiện ngay giữa khu dân cư.
kto-tl_bb55927b85dc04825dcd24.jpg
Sau quá trình tháo dỡ, gạch, vữa, đất đá và vật liệu cũ được đưa ra ngoài chờ thu gom. Những đống phế thải này vốn phát sinh từ hoạt động xây dựng, nhưng sau đó lại nhận thêm rác từ sinh hoạt hằng ngày.
Xem chi tiết

Sống xanh

Giữ "tiếng Then, hồn bánh" giữa nhịp sống du lịch

Giữa nhịp sống du lịch nhộn nhịp, Hữu Liên vẫn vẹn nguyên sức hút nhờ nét văn hóa bản địa được nâng niu qua từng tiếng đàn, nếp bánh.

Du lịch cộng đồng tại Hữu Liên (Lạng Sơn) không chỉ hút khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ mà còn bởi cái "tình" đậm đà của văn hóa bản địa. Nơi đây, người dân không chỉ làm dịch vụ, mà chính họ là những "sứ giả" miệt mài gìn giữ, lan tỏa tiếng đàn Tính, điệu hát Then và những nghề truyền thống của dân tộc mình đến với du khách thập phương.

kto-tl_mrt00395.jpg
Không gian ấm cúng tại homestay truyền thống ở Hữu Liên, nơi du khách cùng ngồi lại trò chuyện và trải nghiệm văn hóa bản địa với người dân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 4]

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 4]

Những quyết sách được Chính phủ ban hành trong năm 2026 cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường: không chỉ phát triển xe điện, không chỉ xây dựng trạm sạc, mà kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng mới, nơi mỗi mái nhà, mỗi đô thị và mỗi người dân đều trở thành một phần của quá trình chuyển dịch xanh.