Phú Thọ: Rà soát dấu hiệu vi phạm đất đai ở Xuân Hòa

Ngày 25/8, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) cho biết, phường đang thành lập tổ công tác để xác minh nguồn gốc sử dụng đất của một số hộ dân được Xí nghiệp Nông lâm nghiệp Mê Linh T80 (cũ) giao cho các hộ. Trong đó có trường hợp ông T.C.L, đang sử dụng một phần đất có nguồn gốc là đất Xí nghiệp Nông lâm nghiệp Mê Linh T80 (cũ) và một số loại đất khác (đất nông nghiệp).

Hiện trạng khu đất ông T.C.L. đang có một công trình nhà ở nhiều tầng và một số công trình phụ khác.

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Xuân Hòa, trước thời điểm sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cũ đã kiểm tra đối với trường hợp ông T.C.L. Bước đầu gia đình đưa ra giấy mua bán đất viết tay, qua nhiều chủ đất. Đồng thời trình bày, trên đất có sẵn công trình tạm để phục vụ việc chăn nuôi, trồng trọt.

Tuy nhiên, hiện trạng khu đất ông T.C.L. đang có một công trình nhà ở nhiều tầng và một số công trình phụ khác. Ngoài ra, tại đây còn có hiện tượng đào, múc san gạt làm thay đổi hiện trạng đất nhưng phía phường Xuân Hòa lại chưa nhận được bất cứ sự xin phép nào.

Khu đất đang được đào, xới.

Máy xúc đào xới bên trong khu đất.

Động thái rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất của một số họ dân diễn ra sau khi nhận được phản ánh về những dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Theo UBND phường Xuân Hòa, việc thiết lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai và đô thị luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, UBND phường Xuân Hòa đặt lên hàng đầu. Đối với các trường hợp vi phạm đất đai, phường Xuân Hòa đều xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị số 17 -CT/TU, ngày 24/4/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh; xử lý dứt điểm vi phạm, tồn tại về quản lý, sử dụng đất đai trước đây.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, dứt điểm; kiên quyết, kiên trì xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này…

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