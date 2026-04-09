Phường Xuân Phương dẹp bỏ bãi đổ thải, VLXD trái phép

UBND phường Xuân Phương (Hà Nội) đã ra quân xử lý, dẹp bỏ bãi tập kết VLXD, bãi đổ thải trái phép sát đường ray tàu.

Bảo Ngân

Thông tin liên quan đến việc người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD), bãi đổ thải trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) sát đường ray tàu, sáng 9/4, trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Phương cho biết, các lực lượng chức năng của phường đã ra quân dẹp bỏ các bãi này.

Các lực lượng chức năng của phường Xuân Phương đào rãnh, lắp barie, căng dây ngăn cấm hành vi tái vi phạm.
Các đống gạch, cát, xỏi trái phép đã di dời đi nơi khác.

Theo đó, sáng 6/4, các lực lượng chức năng của phường Xuân Phương đồng loạt ra quân, cùng nhiều phương tiện máy móc đến khu vực nêu trên theo kế hoạch để xử lý, dẹp bỏ bãi đổ thải, VLXD. Phường cùng đồng thời thông báo, yêu cầu các đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích tại ô đất CT5A và CT5E (Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, khu đô thị mới Xuân Phương) phải dừng hoạt động và di dời toàn bộ tài sản.

Đối với khu vực san lấp đất nông nghiệp, phường Xuân Phương yêu cầu dừng việc san lấp trái phép, thực hiện việc rào chắn khu vực đổ thải. Đồng thời, lập biên bản xử lý đối với các hành vi phạm theo quy định của pháp luật…

Ghi nhận của PV sáng 9/4, tại bãi vật liệu trái phép nêu trên gạch, cát, xỏi đã được di dời đi nơi khác. Lực lượng chức năng đã đào một rãnh dài, căng dây, dựng rào chắn barie để ngăn chặn hành vi tái vi phạm. Riêng về bãi đổ thải, cửa ra vào vẫn mở, bên trong vẫn còn một khối lượng lớn rác thải xây dựng và một chiếc máy xúc.

Một khối lượng lớn rác thải xây dựng và một máy xúc vẫn còn bên trong bãi đổ thải trái phép.

Theo kế hoạch của UBND phường Xuân Phương, việc giải quyết tắc nghẽn về trật tự đô thị, xử lý bãi tập kết vật tư, vật liệu xây dựng trái phép, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn phường, với giải pháp trước mắt sẽ thực hiện trong 3 giai đoạn. Về lâu dài thì thực hiện từ năm 2026-2027.

Hình ảnh bãi đổ thải, VLXD trái phép trước khi bị phường Xuân Phương dẹp bỏ được PV ghi nhận sáng 30/3.

Trước đó, người dân phản ánh, tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương) xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất, để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng. Các bãi vật liệu xây dựng này hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân. Đặc biệt nhiều đống cát, sỏi, gạch tại đây được chất cao như "núi” nằm sát với đường ray tàu hỏa, còn vi phạm quy định về hành lang an toàn đường sắt.

Người dân địa phương cho biết, các bãi vật liệu xây dựng này đã hoạt động từ lâu, chuyên cung cấp vật liệu cho các công trình lân cận. Phương tiện chở vật liệu ra vào mỗi ngày không che đậy cẩn thận, cát xỏi vương vãi, gây bụi bặm, mất an toàn giao thông. Tại khu vực phản ánh, một phần diện tích đất nông nghiệp đang được san lấp làm bãi đổ thải.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xe quá tải vượt biển cấm trên tỉnh lộ 414.

Bài liên quan

Sống xanh

Nhan nhản bãi vật liệu nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Mỗ

Nằm dọc phố Quang Tiến (Tây Mỗ, Hà Nội) xuất hiện nhiều bãi tập kết VLXD, hoạt động gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực chợ Chiều (phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội), ngoài những công trình nhà tôn trái phép sập xệ, xây dựng trên đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ thì ở đây còn “mọc” lên một bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép, đồng nghĩa với việc sử dụng sai mục đích đất. Người dân cho hay tình trạng mua bán, san lấp đất nông nghiệp trái phép tại khu vực này đã xuất hiện từ lâu. Hơn nữa nội dung này đã được người dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Tại văn bản số 08/TB-ANKT-GTXD, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, thì nội dung phản ánh (có cả nội dung phản ánh mua bán, san lấp đất nông nghiệp trái phép, xây dựng trái phép ở chợ Chiều) hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.
Bãi tập kết này đã được san gạt mặt bằng, bên trong có một chiếc máy xúc. Cùng với đó là cát, gạch, sỏi được chất đống ngổn ngang.
Xem chi tiết

Sống xanh

Bãi đổ thải, VLXD trái phép sát đường ray tàu hỏa ở Xuân Phương

Khu vực ngõ 56 Phương Canh (Hà Nội) xuất hiện các bãi vật liệu xây dựng, đổ thải trái phép nằm sát đường ray tàu, nguy cơ mất an toàn.

Liên quan đến việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, tại Công văn số 6275/UBND-ĐT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, giải quyết triệt để các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản trái phép, có dấu hiệu vi phạm về đất đai; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê”…
Đối với UBND các xã, phường căn cứ danh sách các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản hoạt động không phép và các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai để tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai tự giác ngừng hoạt động và giải tỏa các vi phạm; Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm rõ và kiên quyết xử lý, giải quyết triệt để, dứt điểm các vi phạm nhưng không chấp hành việc giải tỏa… Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) xuất hiện một số bãi vật liệu xây dựng trái phép, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân. Đặc biệt, các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép nằm sát với đường ray tàu hỏa, vi phạm quy định về hành lang an toàn đường sắt.
Xem chi tiết

Sống xanh

Chủ tịch phường Xuân Phương sẽ xử lý bãi đổ thải, VLXD trái phép

Chủ tịch UBND phường Xuân Phương (Hà Nội), cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý bãi đổ thải, vật liệu xây dựng trái phép tại ngõ 56 Phương Canh.

Thông tin liên quan đến bãi đổ thải, vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội), ngày 31/3 trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương - cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Bãi đổ thải, tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh.
Xem chi tiết

