Phường Xuân Phương dẹp bỏ bãi đổ thải, VLXD trái phép

Thông tin liên quan đến việc người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD), bãi đổ thải trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) sát đường ray tàu, sáng 9/4, trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Phương cho biết, các lực lượng chức năng của phường đã ra quân dẹp bỏ các bãi này.

Các lực lượng chức năng của phường Xuân Phương đào rãnh, lắp barie, căng dây ngăn cấm hành vi tái vi phạm.

Các đống gạch, cát, xỏi trái phép đã di dời đi nơi khác.

Theo đó, sáng 6/4, các lực lượng chức năng của phường Xuân Phương đồng loạt ra quân, cùng nhiều phương tiện máy móc đến khu vực nêu trên theo kế hoạch để xử lý, dẹp bỏ bãi đổ thải, VLXD. Phường cùng đồng thời thông báo, yêu cầu các đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích tại ô đất CT5A và CT5E (Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, khu đô thị mới Xuân Phương) phải dừng hoạt động và di dời toàn bộ tài sản.

Đối với khu vực san lấp đất nông nghiệp, phường Xuân Phương yêu cầu dừng việc san lấp trái phép, thực hiện việc rào chắn khu vực đổ thải. Đồng thời, lập biên bản xử lý đối với các hành vi phạm theo quy định của pháp luật…

Ghi nhận của PV sáng 9/4, tại bãi vật liệu trái phép nêu trên gạch, cát, xỏi đã được di dời đi nơi khác. Lực lượng chức năng đã đào một rãnh dài, căng dây, dựng rào chắn barie để ngăn chặn hành vi tái vi phạm. Riêng về bãi đổ thải, cửa ra vào vẫn mở, bên trong vẫn còn một khối lượng lớn rác thải xây dựng và một chiếc máy xúc.

Một khối lượng lớn rác thải xây dựng và một máy xúc vẫn còn bên trong bãi đổ thải trái phép.

Theo kế hoạch của UBND phường Xuân Phương, việc giải quyết tắc nghẽn về trật tự đô thị, xử lý bãi tập kết vật tư, vật liệu xây dựng trái phép, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn phường, với giải pháp trước mắt sẽ thực hiện trong 3 giai đoạn. Về lâu dài thì thực hiện từ năm 2026-2027.

Hình ảnh bãi đổ thải, VLXD trái phép trước khi bị phường Xuân Phương dẹp bỏ được PV ghi nhận sáng 30/3.

Trước đó, người dân phản ánh, tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương) xuất hiện tình trạng người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất, để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng. Các bãi vật liệu xây dựng này hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân. Đặc biệt nhiều đống cát, sỏi, gạch tại đây được chất cao như "núi” nằm sát với đường ray tàu hỏa, còn vi phạm quy định về hành lang an toàn đường sắt.

Người dân địa phương cho biết, các bãi vật liệu xây dựng này đã hoạt động từ lâu, chuyên cung cấp vật liệu cho các công trình lân cận. Phương tiện chở vật liệu ra vào mỗi ngày không che đậy cẩn thận, cát xỏi vương vãi, gây bụi bặm, mất an toàn giao thông. Tại khu vực phản ánh, một phần diện tích đất nông nghiệp đang được san lấp làm bãi đổ thải.

