Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Camera AI và khóa thông minh, tiện lợi đi kèm những rủi ro bảo mật

Camera AI và khóa thông minh mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ về bảo mật, quyền riêng tư và an toàn nếu người dùng chủ quan.

Thiên Trang (TH)

Camera AI và khóa thông minh ngày càng phổ biến trong các hệ thống nhà thông minh, giúp người dùng giám sát và quản lý ngôi nhà từ xa. Tuy nhiên, những thiết bị này không đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối. Các vụ rò rỉ hình ảnh riêng tư, khóa điện tử bị vô hiệu hóa hoặc dữ liệu cá nhân bị khai thác cho thấy mặt trái của xu hướng số hóa không gian sống.

Hệ thống thiết bị smarthome mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo mật.

Một trường hợp từng xảy ra vào cuối năm ngoái tại một khu đô thị cao cấp cho thấy toàn bộ hình ảnh sinh hoạt riêng tư của một gia đình bị phát tán trên kênh Telegram chuyên mua bán dữ liệu nhạy cảm, dù hệ thống camera AI mới được lắp đặt chỉ vài tháng trước. Thực tế này phản ánh rủi ro khi người dùng quá tin tưởng vào thiết bị và dần bỏ qua các biện pháp bảo vệ truyền thống. Trong khi đó, doanh thu thị trường nhà thông minh tại Việt Nam được Statista dự báo tiếp tục tăng mạnh, còn Kaspersky từng ghi nhận hơn 1,5 tỷ cuộc tấn công nhằm vào thiết bị IoT trên toàn cầu chỉ trong nửa đầu năm, trong đó camera giám sát và thiết bị điều khiển cửa chiếm tỷ trọng lớn.

Camera AI có thể trở thành điểm yếu nếu người dùng vẫn sử dụng mật khẩu mặc định hoặc lựa chọn các thiết bị bảo mật kém. Tin tặc chỉ cần khai thác những lỗ hổng này để chiếm quyền điều khiển, theo dõi sinh hoạt và phục vụ các mục đích xâm nhập khác. Ngay cả khi không bị tấn công từ bên ngoài, dữ liệu hình ảnh và âm thanh vẫn có nguy cơ bị truy cập hoặc khai thác bởi chính các tổ chức đứng sau nền tảng công nghệ, làm dấy lên nhiều tranh cãi về quyền riêng tư và việc sử dụng dữ liệu người dùng.

Camera AI và khóa thông minh có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công nếu tồn tại lỗ hổng bảo mật.

Khóa thông minh cũng tồn tại nhiều rủi ro tương tự. Một số mẫu khóa từng bị vô hiệu hóa bằng thiết bị gây nhiễu điện từ, trong khi các phương thức sao chép tín hiệu RFID, giả mạo vân tay hoặc khai thác lỗi phần mềm ngày càng tinh vi. Ngoài nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài, khóa điện tử còn có thể gây khó khăn trong các tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hoặc mất điện nếu hệ thống điện tử hỏng và không còn cơ chế mở thủ công hoặc chìa khóa cơ dự phòng.

Việc sử dụng nhận diện khuôn mặt, vân tay hay các dữ liệu sinh trắc học cũng đặt ra bài toán về quyền riêng tư. Không giống mật khẩu, các dữ liệu này không thể thay đổi nếu bị lộ. Khi bị đánh cắp, chúng có thể bị lợi dụng cùng công nghệ Deepfake và AI tạo sinh để phục vụ các hành vi lừa đảo hoặc vượt qua các hệ thống định danh điện tử. Người dùng cũng cần cân nhắc việc dữ liệu được lưu trữ trên các máy chủ đám mây và quyền kiểm soát đối với những thông tin này.

Để giảm thiểu rủi ro, người dùng cần kết hợp giữa các giải pháp an ninh số và biện pháp bảo vệ truyền thống. Việc thay đổi mật khẩu mặc định, kích hoạt xác thực hai yếu tố, cập nhật firmware thường xuyên, tách riêng mạng Wi-Fi cho thiết bị IoT và sử dụng thêm chốt hoặc khóa cơ dự phòng đều góp phần tăng mức độ an toàn. Với camera AI, che ống kính tại những khu vực riêng tư khi không cần giám sát cũng là một giải pháp đơn giản giúp hạn chế nguy cơ xâm phạm đời sống cá nhân. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng cùng ý thức bảo mật và sự chủ động của người dùng.

#Camera AI #khóa thông minh #bảo mật #an toàn #nhà thông minh #dữ liệu cá nhân

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Chia sẻ vị trí: Tiện một phút, lộ cả đời tư

Chia sẻ vị trí trên smartphone giúp kết nối thuận tiện nhưng cũng có thể vô tình tiết lộ lịch trình, nơi ở và tạo cơ hội cho kẻ xấu theo dõi, lừa đảo.

Việc chia sẻ vị trí theo thời gian thực đã trở thành tính năng quen thuộc trên hầu hết smartphone hiện nay. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể gửi vị trí cho bạn bè, người thân thông qua Facebook, Messenger, Zalo, WhatsApp hay Instagram, hoặc chia sẻ hành trình trên các ứng dụng bản đồ như Google Maps và Waze. Sự tiện lợi này đặc biệt hữu ích khi hẹn gặp, theo dõi người thân hoặc phối hợp trong những chuyến đi. Tuy nhiên, đi cùng sự phổ biến là những nguy cơ về bảo mật và quyền riêng tư mà nhiều người thường bỏ qua. Không ít người có thói quen bật định vị liên tục hoặc chia sẻ vị trí mà không kiểm soát đối tượng nhận, vô tình biến dữ liệu cá nhân thành "mỏ vàng" cho tội phạm mạng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Samsung AI TV nâng tầm trải nghiệm với AI tích hợp sâu

Samsung AI TV tích hợp Vision AI Companion giúp nâng cấp hình ảnh, âm thanh, phân tích trận đấu, mang đến trải nghiệm xem bóng đá trọn vẹn.

Mùa bóng đá sôi động không chỉ được quyết định bởi chất lượng đường truyền hay kích thước màn hình, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Với Vision AI Companion (VAC), Samsung AI TV mang đến trải nghiệm xem bóng đá khác biệt khi kết hợp AI vào cả hình ảnh, âm thanh lẫn tương tác thông minh. Thay vì chỉ là thiết bị hiển thị, chiếc TV giờ đây trở thành "chiến hữu" đồng hành cùng người hâm mộ trong suốt mỗi trận cầu.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Bồn cầu biết tự "đi tìm" chủ gây sốt, giá hơn 100 triệu

Một công ty Trung Quốc vừa trình làng bồn cầu tự hành có thể tự di chuyển đến vị trí người dùng khi được gọi, gây chú ý nhờ loạt công nghệ hỗ trợ người cao tuổi

Ít ai nghĩ rằng một chiếc bồn cầu cũng có thể trở thành robot thông minh. Thế nhưng tại Triển lãm Quốc tế Thượng Hải về Chăm sóc Người cao tuổi, Thiết bị Hỗ trợ và Y học Phục hồi chức năng, công ty Yueban đã khiến khách tham quan bất ngờ khi giới thiệu Xioban - mẫu bồn cầu tự hành có khả năng tự tìm đến người dùng chỉ bằng lệnh thoại hoặc điều khiển từ xa. Sản phẩm được phát triển nhằm hỗ trợ người cao tuổi, bệnh nhân đang phục hồi chức năng và những người gặp khó khăn trong việc đi lại, giúp họ hạn chế phải di chuyển đến nhà vệ sinh. Ý tưởng độc đáo này nhanh chóng trở thành một trong những thiết bị gây chú ý nhất tại triển lãm, đồng thời cho thấy công nghệ chăm sóc sức khỏe đang tiến thêm một bước mới.

Điểm đặc biệt của Xioban nằm ở khả năng tự điều hướng trong nhà. Thiết bị sử dụng cảm biến LiDAR kết hợp cảm biến siêu âm để quét không gian, lập bản đồ và xác định đường đi tương tự các mẫu robot hút bụi cao cấp hiện nay. Hệ thống có thể nhận diện vật cản, tránh cầu thang, bậc cao hoặc những khu vực gồ ghề nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Đáng chú ý, Yueban cho biết Xioban không sử dụng camera để định vị mà chỉ dựa vào dữ liệu từ cảm biến khoảng cách, qua đó hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng. Đây là yếu tố được đánh giá cao khi các thiết bị thông minh trong gia đình ngày càng thu thập nhiều dữ liệu cá nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới