Chiếc laptop đột phá với giao diện hoàn toàn bằng AI gây kinh ngạc

Số hóa

Công ty sản xuất laptop này tuyên bố, họ muốn định nghĩa lại trải nghiệm người dùng bằng giao diện AI thay thế cho các icon và cửa sổ thường thấy.

Tuệ Minh
Công ty Humain vừa gây choáng khi công bố chiếc laptop Horizon Pro PC tại Hội nghị Công nghệ Snapdragon ở Maui, Hawaii với tuyên bố đầy tham vọng rằng thiết bị này có thể hoạt động nhanh gấp 100 lần tư duy con người. Đây không chỉ là một chiếc laptop thông thường mà là bước đột phá trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm máy tính cá nhân.
Được trang bị chip Snapdragon X Elite thế hệ đầu tiên từ Qualcomm, Horizon Pro chạy trên hệ điều hành AI độc đáo có tên Humain One OS. Tuy nhiên, điều thú vị là hệ điều hành này thực chất hoạt động như một ứng dụng chạy trên nền Windows 11, tạo ra giao diện hoàn toàn mới mẻ so với những gì người dùng từng biết.
Thay vì giao diện cửa sổ hay ứng dụng truyền thống, Humain One OS mang đến trải nghiệm đơn giản với các lựa chọn tập trung vào nhiệm vụ như "chat", "tạo hình ảnh", "truy xuất kiến thức" và "tóm tắt tài liệu". Giao diện này được thiết kế dưới dạng các ô vuông nhiệm vụ, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các tính năng AI mà không cần phải làm quen với cách thức hoạt động phức tạp.
CEO Tareq Amin của Humain khẳng định rằng họ không tạo ra sản phẩm này để trở thành nhà sản xuất PC thông thường, mà để "định nghĩa lại trải nghiệm người dùng tương lai". Ông cho biết việc phát triển Humain One OS chỉ mất 7 tháng, một thời gian khá ngắn cho một dự án tham vọng như vậy.
Bên cạnh hệ điều hành đột phá, Horizon Pro cũng ấn tượng về mặt phần cứng với 32GB RAM, 1TB SSD, màn hình OLED 14 inch độ phân giải 2880×1800 từ Samsung, webcam 1080p có nắp bảo mật và kết nối Wi-Fi 7. Đặc biệt, thiết bị hứa hẹn thời lượng pin lên đến 18 giờ và thời gian thức dậy bằng không nhờ vào chip Snapdragon X Elite.
Một chi tiết thú vị khác là Horizon Pro có phím chuyên dụng thay thế cho phím Copilot thường thấy trên các laptop Windows, tạo nên dấu ấn riêng biệt cho sản phẩm của Humain. Ngoài ra, laptop còn được tích hợp sẵn bộ ứng dụng AI bao gồm Humain Search (công cụ tìm kiếm AI), Humain Create (tạo nghệ thuật và video), và Humain Chat được hỗ trợ bởi mô hình Allam với 34 tỷ tham số được phát triển từ đầu.
Trong buổi trải nghiệm thực tế, các nhà báo đã thử nghiệm tính năng tạo truyện của laptop bằng cách yêu cầu viết một câu chuyện về phóng viên CNET tham dự hội nghị công nghệ ở Hawaii. Kết quả cho thấy AI đã dự đoán khá chính xác về lịch trình và sở thích của phóng viên, thậm chí còn tạo ra hình ảnh minh họa cho câu chuyện.
Humain có kế hoạch bán Horizon Pro cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua mô hình thuê bao bao gồm bộ giải pháp AI. Đối với khách hàng cá nhân, các ứng dụng AI sẽ được cài đặt sẵn nhưng cần kích hoạt để sử dụng. Công ty cũng dự định tặng 500 chiếc laptop cho sinh viên.
Mặc dù Humain chưa công bố giá cụ thể, CEO Amin gợi ý rằng họ quan tâm đến giá trị dài hạn hơn là chi phí ban đầu, đồng thời hứa hẹn mức giá "cực kỳ đột phá" thấp hơn 40% so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Sản phẩm sẽ chính thức ra mắt vào ngày 27 tháng 10 tại Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Riyadh, Saudi Arabia.
CEO Qualcomm Cristiano Amon nhận xét rằng Horizon Pro đại diện cho tương lai của máy tính cá nhân thông minh, mang đến hiệu suất đột phá và trải nghiệm AI tiên tiến cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sự hợp tác này thể hiện tầm nhìn về máy tính cá nhân AI hybrid đột phá.
Với ba phiên bản dự kiến là Horizon S dành cho học sinh sinh viên, Horizon Pro và Horizon Ultra cao cấp hơn, Humain đang hướng tới việc tái định nghĩa cách con người tương tác với máy tính thông qua sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.
Tuệ Minh
