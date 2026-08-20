Laptop không màn hình, đeo kính là có “màn 100 inch”

Một chiếc laptop không có màn hình tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong các ý tưởng công nghệ tương lai, nhưng Spacetop G1 đã biến khái niệm này thành sản phẩm thực tế. Được phát triển bởi Sightful, thiết bị vẫn giữ lại những thành phần quen thuộc như bàn phím, trackpad và phần cứng xử lý, nhưng loại bỏ hoàn toàn tấm nền hiển thị. Thay vào đó, người dùng đeo kính thực tế tăng cường (AR) để truy cập một không gian làm việc ảo rộng tương đương 100 inch. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn khác với laptop truyền thống, vốn luôn phải đánh đổi giữa kích thước màn hình, trọng lượng và khả năng di động.

Điểm thú vị nhất của Spacetop G1 nằm ở cách thiết bị biến không gian trước mắt thành một “màn hình” khổng lồ. Sau khi đeo kính AR, người dùng có thể đặt nhiều cửa sổ ứng dụng trong trường nhìn, sắp xếp chúng ở các vị trí khác nhau và chuyển đổi giữa các tác vụ giống như đang sử dụng một hệ thống nhiều màn hình. Một cửa sổ có thể dành cho trình duyệt, cửa sổ khác hiển thị tài liệu hoặc bảng tính, trong khi các nội dung khác được bố trí xung quanh. Về lý thuyết, cách làm này giúp người dùng có không gian hiển thị lớn mà không cần mang theo màn hình rời. Với những người thường xuyên làm việc trên máy bay, tàu hỏa hoặc các không gian chật hẹp, đây là một ý tưởng đặc biệt đáng chú ý.

Spacetop G1 loại bỏ màn hình truyền thống và sử dụng kính AR để tạo không gian làm việc ảo trước mắt người dùng.

Một lợi thế khác mà Sightful nhấn mạnh là khả năng bảo vệ sự riêng tư. Nội dung hiển thị trong không gian ảo về cơ bản chỉ người đang đeo kính mới nhìn thấy. Điều này tạo ra khác biệt lớn so với laptop thông thường, đặc biệt khi người dùng xử lý email, tài liệu công việc hoặc dữ liệu nhạy cảm ở nơi công cộng. Trên máy bay hay quán cà phê, người ngồi cạnh có thể chỉ nhìn thấy một chiếc máy tính với bàn phím và trackpad nhưng không biết nội dung đang xuất hiện trước mắt người sử dụng. Ý tưởng này cũng giải quyết một hạn chế cố hữu của laptop: dù máy có thể ngày càng mỏng nhẹ, kích thước màn hình vẫn bị giới hạn bởi kích thước vật lý của thiết bị. Muốn có nhiều không gian hiển thị hơn, người dùng thường phải mang thêm màn hình hoặc sử dụng thiết lập nhiều màn hình cố định.

Tuy nhiên, việc biến kính AR thành màn hình laptop cũng đi kèm không ít đánh đổi. Một màn hình 100 inch ảo không mang lại cảm giác giống hệt một tấm nền 100 inch thực tế. Trải nghiệm phụ thuộc vào chất lượng hiển thị, độ ổn định của hình ảnh, trường nhìn cũng như mức độ thoải mái khi đeo kính trong thời gian dài. Đây có thể là rào cản lớn với những người phải làm việc liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Ngoài ra, việc phải đeo thêm một thiết bị trên mặt cũng khiến trải nghiệm sử dụng khác xa laptop truyền thống. Chính những yếu tố này cho thấy màn hình vật lý vẫn có những ưu điểm mà công nghệ AR chưa dễ dàng thay thế hoàn toàn.

Không gian làm việc ảo của Spacetop G1 cho phép người dùng bố trí nhiều cửa sổ xung quanh tầm nhìn thay vì bị giới hạn bởi một màn hình vật lý. (Nguồn ảnh: Sightful)

Điều đáng chú ý là ý tưởng đưa màn hình lên trước mắt đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ. Google đang phát triển Android XR cùng các đối tác phần cứng như XREAL, trong khi dự án Project Aura hướng tới khả năng kết nối với máy tính và đưa nội dung lên kính. Meta lại theo đuổi một hướng tiếp cận khác với Ray-Ban Display, tập trung vào một màn hình nhỏ phục vụ những tác vụ nhanh như thông báo, chỉ đường và các tính năng liên quan đến AI. Những hướng đi khác nhau này cho thấy màn hình đeo trên người có thể trở thành một phần quan trọng trong cách con người tương tác với máy tính trong tương lai.

Spacetop G1 vì thế chưa chắc là lời giải cuối cùng cho bài toán laptop không màn hình, nhưng nó đã chứng minh một ý tưởng từng rất khó tưởng tượng hoàn toàn có thể hoạt động: màn hình không nhất thiết phải nằm trên thân máy tính. Khi công nghệ AR ngày càng hoàn thiện, chiếc laptop trong tương lai có thể chỉ còn giữ lại bộ xử lý, bàn phím và các thành phần cần thiết, trong khi toàn bộ không gian hiển thị được chuyển lên kính. Nếu điều đó trở thành xu hướng phổ biến, khái niệm “màn hình laptop” mà người dùng quen thuộc suốt nhiều thập kỷ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.