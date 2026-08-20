Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Laptop không màn hình, đeo kính là có “màn 100 inch”

Spacetop G1 loại bỏ hoàn toàn màn hình vật lý, thay bằng kính AR tạo không gian làm việc ảo rộng tới 100 inch ngay trước mắt người dùng.

Thiên Trang (th)

Một chiếc laptop không có màn hình tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong các ý tưởng công nghệ tương lai, nhưng Spacetop G1 đã biến khái niệm này thành sản phẩm thực tế. Được phát triển bởi Sightful, thiết bị vẫn giữ lại những thành phần quen thuộc như bàn phím, trackpad và phần cứng xử lý, nhưng loại bỏ hoàn toàn tấm nền hiển thị. Thay vào đó, người dùng đeo kính thực tế tăng cường (AR) để truy cập một không gian làm việc ảo rộng tương đương 100 inch. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn khác với laptop truyền thống, vốn luôn phải đánh đổi giữa kích thước màn hình, trọng lượng và khả năng di động.

Điểm thú vị nhất của Spacetop G1 nằm ở cách thiết bị biến không gian trước mắt thành một “màn hình” khổng lồ. Sau khi đeo kính AR, người dùng có thể đặt nhiều cửa sổ ứng dụng trong trường nhìn, sắp xếp chúng ở các vị trí khác nhau và chuyển đổi giữa các tác vụ giống như đang sử dụng một hệ thống nhiều màn hình. Một cửa sổ có thể dành cho trình duyệt, cửa sổ khác hiển thị tài liệu hoặc bảng tính, trong khi các nội dung khác được bố trí xung quanh. Về lý thuyết, cách làm này giúp người dùng có không gian hiển thị lớn mà không cần mang theo màn hình rời. Với những người thường xuyên làm việc trên máy bay, tàu hỏa hoặc các không gian chật hẹp, đây là một ý tưởng đặc biệt đáng chú ý.

Spacetop G1 loại bỏ màn hình truyền thống và sử dụng kính AR để tạo không gian làm việc ảo trước mắt người dùng.

Một lợi thế khác mà Sightful nhấn mạnh là khả năng bảo vệ sự riêng tư. Nội dung hiển thị trong không gian ảo về cơ bản chỉ người đang đeo kính mới nhìn thấy. Điều này tạo ra khác biệt lớn so với laptop thông thường, đặc biệt khi người dùng xử lý email, tài liệu công việc hoặc dữ liệu nhạy cảm ở nơi công cộng. Trên máy bay hay quán cà phê, người ngồi cạnh có thể chỉ nhìn thấy một chiếc máy tính với bàn phím và trackpad nhưng không biết nội dung đang xuất hiện trước mắt người sử dụng. Ý tưởng này cũng giải quyết một hạn chế cố hữu của laptop: dù máy có thể ngày càng mỏng nhẹ, kích thước màn hình vẫn bị giới hạn bởi kích thước vật lý của thiết bị. Muốn có nhiều không gian hiển thị hơn, người dùng thường phải mang thêm màn hình hoặc sử dụng thiết lập nhiều màn hình cố định.

Tuy nhiên, việc biến kính AR thành màn hình laptop cũng đi kèm không ít đánh đổi. Một màn hình 100 inch ảo không mang lại cảm giác giống hệt một tấm nền 100 inch thực tế. Trải nghiệm phụ thuộc vào chất lượng hiển thị, độ ổn định của hình ảnh, trường nhìn cũng như mức độ thoải mái khi đeo kính trong thời gian dài. Đây có thể là rào cản lớn với những người phải làm việc liên tục nhiều giờ mỗi ngày. Ngoài ra, việc phải đeo thêm một thiết bị trên mặt cũng khiến trải nghiệm sử dụng khác xa laptop truyền thống. Chính những yếu tố này cho thấy màn hình vật lý vẫn có những ưu điểm mà công nghệ AR chưa dễ dàng thay thế hoàn toàn.

Không gian làm việc ảo của Spacetop G1 cho phép người dùng bố trí nhiều cửa sổ xung quanh tầm nhìn thay vì bị giới hạn bởi một màn hình vật lý. (Nguồn ảnh: Sightful)

Điều đáng chú ý là ý tưởng đưa màn hình lên trước mắt đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ. Google đang phát triển Android XR cùng các đối tác phần cứng như XREAL, trong khi dự án Project Aura hướng tới khả năng kết nối với máy tính và đưa nội dung lên kính. Meta lại theo đuổi một hướng tiếp cận khác với Ray-Ban Display, tập trung vào một màn hình nhỏ phục vụ những tác vụ nhanh như thông báo, chỉ đường và các tính năng liên quan đến AI. Những hướng đi khác nhau này cho thấy màn hình đeo trên người có thể trở thành một phần quan trọng trong cách con người tương tác với máy tính trong tương lai.

Spacetop G1 vì thế chưa chắc là lời giải cuối cùng cho bài toán laptop không màn hình, nhưng nó đã chứng minh một ý tưởng từng rất khó tưởng tượng hoàn toàn có thể hoạt động: màn hình không nhất thiết phải nằm trên thân máy tính. Khi công nghệ AR ngày càng hoàn thiện, chiếc laptop trong tương lai có thể chỉ còn giữ lại bộ xử lý, bàn phím và các thành phần cần thiết, trong khi toàn bộ không gian hiển thị được chuyển lên kính. Nếu điều đó trở thành xu hướng phổ biến, khái niệm “màn hình laptop” mà người dùng quen thuộc suốt nhiều thập kỷ có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.

#Spacetop G1 #kính AR #laptop không màn hình #công nghệ AR #không gian làm việc

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] SHARGE Shargeek 300, pin dự phòng 300W cho "văn phòng di động"

SHARGE Shargeek 300 sở hữu dung lượng 24.000mAh, công suất 300W, hai cổng USB-C 140W cùng màn hình IPS, hướng tới người dùng laptop và thiết bị chuyên nghiệp.

sac-du-phong-4-8.jpg
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Windows mất lợi thế? Mac và Linux đang bứt tốc

Windows vẫn dẫn đầu thị trường PC, nhưng giá laptop tăng, Mac và Linux bứt phá đang khiến lợi thế quen thuộc của Microsoft dần suy giảm.

Sau nhiều thập kỷ thống trị thị trường máy tính cá nhân, Windows đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới khi những lợi thế từng được xem là "bất khả xâm phạm" dần suy giảm. Trong nhiều năm, Microsoft gần như không có đối thủ ở phân khúc laptop phổ thông nhờ hệ sinh thái phần cứng đa dạng, giá bán dễ tiếp cận và khả năng tương thích với hầu hết nhu cầu làm việc, học tập lẫn giải trí. Tuy nhiên, bức tranh của năm 2026 đã thay đổi đáng kể khi giá linh kiện tăng mạnh khiến laptop Windows ngày càng đắt đỏ, trong khi macOS và Linux lại trở thành những lựa chọn hấp dẫn hơn với nhiều nhóm người dùng.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Laptop hai màn hình khiến cách làm việc thay đổi ra sao?

Từng nghĩ laptop hai màn hình chỉ để trình diễn công nghệ, nhưng ASUS Zenbook DUO (2026) đã chứng minh giá trị thực bằng trải nghiệm đa nhiệm hiệu quả.

Laptop hai màn hình từng bị xem là một ý tưởng thú vị hơn là một sản phẩm dành cho số đông. Nhiều người, trong đó có tôi, luôn mặc định rằng việc bổ sung thêm một màn hình sẽ khiến thiết bị trở nên dày, nặng và khó mang theo. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng ASUS Zenbook DUO (2026), tôi nhận ra điều đáng giá nhất không nằm ở việc máy có hai màn hình OLED, mà là cách nó thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc hằng ngày. Với trọng lượng khoảng 1,65 kg khi gắn bàn phím, thiết bị vẫn đủ gọn nhẹ để mang theo như một mẫu laptop 14 inch thông thường, trong khi cơ chế dựng chân đế và tháo bàn phím Bluetooth chỉ mất vài giây để biến thành một không gian làm việc hai màn hình hoàn chỉnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới