Gói thầu xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy xã Nam Dong về tay Thành Lợi Phát

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chủ tịch UBND xã Nam Dong đã ký Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 về việc phê duyệt dự án Cơ sở Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy xã Nam Dong. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công và ngân sách địa phương. Việc đầu tư xây dựng cơ sở này nhằm tăng cường đồng bộ hạ tầng an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Trên cơ sở dự án được duyệt, ngày 11/06/2026, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Dong đã ký Quyết định số 17/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án được xác định có giá hơn 1,732 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu rút gọn.

Ngay trong ngày 11/06/2026, căn cứ vào biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và đơn vị dự thầu, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Dong đã ký tiếp Quyết định số 18/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng nêu trên. Đơn vị được lựa chọn nhận thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thành Lợi Phát với giá 1,732 tỷ đồng.

Xét về mặt tài chính, giá trúng thầu của doanh nghiệp trùng hoàn toàn với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại gói thầu xây lắp này đạt mức 0 đồng (tương đương 0%). Loại hợp đồng được ký kết giữa các bên là hợp đồng thi công theo hình thức trọn gói, với thời gian thực hiện hợp đồng quy định trong vòng 120 ngày.

Quyết định số 18/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu thống kê từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Thành Lợi Phát có mã số thuế 6001380482, địa chỉ trụ sở đặt tại số 190 Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm 2013, hoạt động chuyên sâu trong phân khúc xây lắp. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 28 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là khoảng 48.066.731.429 đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý và công tác quản lý đầu tư, việc triển khai thủ tục gói thầu tuân thủ các quy định về hạn mức đầu tư công cơ sở. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) việc cơ quan chức năng phê duyệt kế hoạch và ban hành kết quả chỉ định thầu rút gọn trong cùng một ngày là quy trình vận hành hành chính bình thường đối với các gói thầu quy mô nhỏ thuộc dự án an sinh xã hội, giúp tối giản thủ tục và bảo đảm tiến độ giải ngân kịp thời. Khi gói thầu được thực hiện hình thức chỉ định thầu đúng theo quy định pháp luật, tính liên tục của hồ sơ thương thảo bảo đảm cho công trình sớm được khởi công trên thực địa.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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