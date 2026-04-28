Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong bối cảnh hành chính mới tại Tây Ninh [Kỳ 3]

Việc hàng loạt gói thầu tại Phường Hòa Thành và xã Lộc Ninh được chỉ định thầu sát nút ngưỡng quy định cho Công ty Xây dựng Đặng Minh Quân đặt ra yêu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu

Hải Nam

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ trúng các gói thầu lớn cấp tỉnh như dự án Bảo trì sửa chữa đột xuất đường Tuần tra biên giới đoạn qua xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân còn cho thấy sự phủ sóng dày đặc tại các đơn vị hành chính cấp cơ sở. Điều đáng nói là nhiều gói thầu xây lắp tại đây được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu với mức giá sát nút ngưỡng quy định.

Cụ thể, tại Phường Hòa Thành (một đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sau khi sắp xếp ĐVHC năm 2025), nhà thầu Đặng Minh Quân đã được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều dự án sửa chữa giao thông.

  • Quyết định số 34/QĐ-PKT,HT&ĐT ngày 17/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp đường Nguyễn Văn Cừ, cống đình Long Thành cho Công ty Đặng Minh Quân với giá 272.385.000 đồng.
  • Quyết định số 66/QĐ-PKT,HT&ĐT ngày 10/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đường Ngô Quyền, đường Thượng Thâu Thanh cho đơn vị này với giá 252.053.000 đồng.
  • Quyết định số 72/QĐ-PKT,HT&ĐT ngày 10/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đường số 57 với giá 268.737.000 đồng.

Các quyết định trên đều do Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Nguyễn Thành Giáp ký. Tương tự, tại xã Lộc Ninh, Phòng Kinh tế xã này cũng ban hành các văn bản phê duyệt trúng thầu cho Công ty Đặng Minh Quân thi công đường số 12 và đường nhánh số 12 ấp Lộc Thuận với giá lần lượt là hơn 1,24 tỷ đồng và hơn 319 triệu đồng vào tháng 4/2026.

Việc các gói thầu xây lắp có giá trị từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng thường xuyên tập trung về một nhà thầu duy nhất làm dấy lên những nghi ngại về việc bảo đảm tính cạnh tranh rộng rãi. Đây là vấn đề đòi hỏi trách nhiệm giải trình rất cao từ phía người đứng đầu các đơn vị hành chính cấp xã, phường trong bối cảnh mới.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Trong bối cảnh hành chính 2 cấp hiện nay tại Việt Nam, cấp xã có quyền tự chủ lớn hơn trong đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nghiêm cấm hành vi chia dự án thành các gói thầu nhỏ nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế cạnh tranh. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả. Việc tập trung nguồn thầu vào một đơn vị cần được kiểm tra giám sát để bảo đảm ngân sách được sử dụng minh bạch".

Đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng, không có "vùng cấm" hay "nhà thầu sân sau" là mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân tỉnh Tây Ninh. Việc công khai thông tin và nâng cao trách nhiệm giải trình chính là chìa khóa để bảo vệ dòng vốn đầu tư công của Nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật 90/2025/QH15 quy định:

* Trách nhiệm giải trình: Chủ đầu tư và bên mời thầu phải giải trình về việc lựa chọn nhà thầu, bảo đảm quá trình thực hiện tuân thủ đúng quy định về cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

* Cấm chia nhỏ gói thầu: Nghiêm cấm hành vi chia dự án thành các gói thầu nhỏ để áp dụng hình thức chỉ định thầu trái quy định pháp luật.

* Giám sát đấu thầu: Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

#Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân #Phường Hòa Thành #Đấu thầu tại phường Hòa Thành #Thực trạng đấu thầu đơn lẻ tại Tây Ninh #xã Lộc Ninh

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Đặng Minh Quân trúng thầu dày đặc tại Tây Ninh: Dấu hỏi tính cạnh tranh? [Kỳ 1]

Liên tục trúng các gói thầu xây lắp giá trị lớn trong thế "độc diễn", năng lực và tính cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân (MST: 3901217395; trụ sở tại số 19, đường số 103, CMT8, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) là cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách trúng thầu tại địa phương. Theo dữ liệu phân tích, nhà thầu này đã tham gia 85 gói thầu, trúng tới 60 gói. Đáng chú ý, trong bối cảnh siết chặt quy định đấu thầu năm 2025 - 2026, đơn vị này vẫn duy trì một nhịp độ trúng thầu "đáng nể" tại các dự án do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Điển hình là gói thầu số 01 – Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa vừa đường ĐT.788B. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1073/QĐ-SXD ngày 24/10/2025 do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Hoàng Chương ký, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân trúng thầu với giá 8.583.981.000 đồng. Quan sát hồ sơ cho thấy, giá dự toán gói thầu là 8.850.551.606 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 3%. Đáng quan tâm, biên bản mở thầu mã số IB2500410029 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân tham dự và trúng thầu. Việc gói thầu quy mô hơn 8 tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự đã làm giảm đi tính cạnh tranh, một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu.

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực thực hiện dự án của Công ty Đặng Minh Quân: Dấu hỏi về tính thực thi? [Kỳ 2]

Cùng lúc đảm nhiệm nhiều gói thầu xây lắp lớn với thời gian thi công ngắn, liệu nguồn lực nhân sự và thiết bị của Công ty Xây dựng Đặng Minh Quân có đáp ứng được tiến độ và chất lượng công trình?

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, ngoài những gói thầu "độc diễn", Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân còn trúng thầu dưới hình thức liên danh tại những dự án quy mô tài chính lớn.

Điển hình là dự án Bảo trì sửa chữa đột xuất đường Tuần tra biên giới đoạn qua xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh. Tại Quyết định số 283/QĐ-SXD ngày 13/02/2026, Liên danh Phúc Khang – Đặng Minh Quân đã trúng thầu với giá 11.451.086.000 đồng. Quyết định này tiếp tục do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đặng Hoàng Chương phê duyệt. Đáng chú ý, thời gian thực hiện hợp đồng chỉ trong 60 ngày.

Bạn đọc - Phản biện

Suất ăn học đường: Những "bóng ma" trong danh sách cung ứng suất ăn [Kỳ 4]

Hàng loạt doanh nghiệp cung cấp suất ăn, thực phẩm bị phanh phui sai phạm rất nghiêm trọng về vệ sinh và nguồn gốc, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Điểm lại hàng loạt sai phạm tại các công ty cung cấp thực phẩm và suất ăn

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý nhiều sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp cung ứng suất ăn tập thể, nguyên liệu chế biến. Các vụ việc không chỉ cho thấy sự lỏng lẻo trong quy trình quản lý của doanh nghiệp mà còn đặt ra hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

