Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư trong bối cảnh hành chính mới tại Tây Ninh [Kỳ 3]

Việc hàng loạt gói thầu tại Phường Hòa Thành và xã Lộc Ninh được chỉ định thầu sát nút ngưỡng quy định cho Công ty Xây dựng Đặng Minh Quân đặt ra yêu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ trúng các gói thầu lớn cấp tỉnh như dự án Bảo trì sửa chữa đột xuất đường Tuần tra biên giới đoạn qua xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đặng Minh Quân còn cho thấy sự phủ sóng dày đặc tại các đơn vị hành chính cấp cơ sở. Điều đáng nói là nhiều gói thầu xây lắp tại đây được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu với mức giá sát nút ngưỡng quy định.

Cụ thể, tại Phường Hòa Thành (một đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sau khi sắp xếp ĐVHC năm 2025), nhà thầu Đặng Minh Quân đã được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều dự án sửa chữa giao thông.

Quyết định số 34/QĐ-PKT,HT&ĐT ngày 17/11/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp đường Nguyễn Văn Cừ, cống đình Long Thành cho Công ty Đặng Minh Quân với giá 272.385.000 đồng.

Quyết định số 66/QĐ-PKT,HT&ĐT ngày 10/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đường Ngô Quyền, đường Thượng Thâu Thanh cho đơn vị này với giá 252.053.000 đồng.

Quyết định số 72/QĐ-PKT,HT&ĐT ngày 10/12/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đường số 57 với giá 268.737.000 đồng.

Các quyết định trên đều do Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Nguyễn Thành Giáp ký. Tương tự, tại xã Lộc Ninh, Phòng Kinh tế xã này cũng ban hành các văn bản phê duyệt trúng thầu cho Công ty Đặng Minh Quân thi công đường số 12 và đường nhánh số 12 ấp Lộc Thuận với giá lần lượt là hơn 1,24 tỷ đồng và hơn 319 triệu đồng vào tháng 4/2026.

Việc các gói thầu xây lắp có giá trị từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng thường xuyên tập trung về một nhà thầu duy nhất làm dấy lên những nghi ngại về việc bảo đảm tính cạnh tranh rộng rãi. Đây là vấn đề đòi hỏi trách nhiệm giải trình rất cao từ phía người đứng đầu các đơn vị hành chính cấp xã, phường trong bối cảnh mới.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Trong bối cảnh hành chính 2 cấp hiện nay tại Việt Nam, cấp xã có quyền tự chủ lớn hơn trong đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nghiêm cấm hành vi chia dự án thành các gói thầu nhỏ nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế cạnh tranh. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả. Việc tập trung nguồn thầu vào một đơn vị cần được kiểm tra giám sát để bảo đảm ngân sách được sử dụng minh bạch".

Đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng, không có "vùng cấm" hay "nhà thầu sân sau" là mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân tỉnh Tây Ninh. Việc công khai thông tin và nâng cao trách nhiệm giải trình chính là chìa khóa để bảo vệ dòng vốn đầu tư công của Nhà nước.

