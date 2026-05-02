Ngôi mộ thời Nam Tống, người nằm trong mộ mặc tới 354 bộ quần áo

Có một ngôi mộ thời Nam Tống, trong đó người nằm trong mộ mặc tới 354 bộ quần áo, các chuyên gia đã "kiệt sức" vì phải gỡ bỏ chúng.

Vào giai đoạn cuối thời nhà Tống, quân Kim liên tục Nam tiến và chiếm giữ phần lớn lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, chỉ một số khu vực như Tứ Xuyên, Phúc Kiến cùng các vùng Quảng Đông và Quảng Tây còn tương đối yên ổn. Đáng chú ý, Phúc Kiến – vùng đất trù phú ở miền Nam – đã nhanh chóng vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về kinh tế và dân cư trong thời kỳ biến động này.

Làn sóng người tị nạn đổ về Phúc Kiến đã nhanh chóng làm thay đổi diện mạo vùng đất này. Từ một khu vực từng kém phát triển, Phúc Kiến chứng kiến dân số tăng vọt, kéo theo sự khởi sắc rõ rệt về kinh tế. Đáng chú ý, không chỉ dân thường mà cả nhiều gia đình giàu có từ Giang Tô, Chiết Giang và Giang Tây cũng di cư đến đây, mang theo nguồn lực và văn hóa, góp phần thổi luồng sinh khí mới vào vùng đất này. Cho đến cuối thời nhà Tống, Phúc Kiến vẫn duy trì được sự phồn thịnh tương đối.

Dấu ấn rõ nét nhất của thời kỳ hưng thịnh ấy được phản ánh qua những phát hiện khảo cổ, tiêu biểu là một ngôi mộ cổ đầy giá trị. Khi các nhà khảo cổ bắt đầu gỡ bỏ quần áo khỏi thi thể, họ đã kinh ngạc trước trang phục của người nằm trong mộ, là một phụ nữ tên là Hoàng Sinh. Số lượng lớp quần áo nhiều đến mức vượt xa mọi dự đoán.

Các chuyên gia gần như ngỡ ngàng vì lo lắng, cho đến khi cuối cùng phát hiện ra rằng Hoàng Sinh đã mặc tới 354 bộ quần áo! Những bộ quần áo này bao gồm đủ bốn mùa, từ đồ ngủ đến trang phục trang trọng, từ quần áo thường ngày đến áo khoác ngoài, sử dụng nhiều loại vải khác nhau bao gồm lụa, satin, vải gạc,...

Những bộ quần áo này thể hiện sự xa hoa và phung phí tột độ của phụ nữ quý tộc thời Nam Tống, là một ghi chép hoàn hảo về lựa chọn trang phục trong suốt cuộc đời của Hoàng Sinh.

Bộ sưu tập trang phục này phản ánh đầy đủ địa vị cao quý của Hoàng Sinh và thể hiện sự theo đuổi cái đẹp, lối sống tinh tế của triều đại Nam Tống, đủ để khiến cả thế giới phải trầm trồ trước sự huy hoàng của thời kỳ lịch sử này.