Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Ngôi mộ thời Nam Tống, người nằm trong mộ mặc tới 354 bộ quần áo

Có một ngôi mộ thời Nam Tống, trong đó người nằm trong mộ mặc tới 354 bộ quần áo, các chuyên gia đã "kiệt sức" vì phải gỡ bỏ chúng.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Vào giai đoạn cuối thời nhà Tống, quân Kim liên tục Nam tiến và chiếm giữ phần lớn lãnh thổ. Trong bối cảnh đó, chỉ một số khu vực như Tứ Xuyên, Phúc Kiến cùng các vùng Quảng Đông và Quảng Tây còn tương đối yên ổn. Đáng chú ý, Phúc Kiến – vùng đất trù phú ở miền Nam – đã nhanh chóng vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về kinh tế và dân cư trong thời kỳ biến động này.

Ảnh: @Sohu.

Làn sóng người tị nạn đổ về Phúc Kiến đã nhanh chóng làm thay đổi diện mạo vùng đất này. Từ một khu vực từng kém phát triển, Phúc Kiến chứng kiến dân số tăng vọt, kéo theo sự khởi sắc rõ rệt về kinh tế. Đáng chú ý, không chỉ dân thường mà cả nhiều gia đình giàu có từ Giang Tô, Chiết Giang và Giang Tây cũng di cư đến đây, mang theo nguồn lực và văn hóa, góp phần thổi luồng sinh khí mới vào vùng đất này. Cho đến cuối thời nhà Tống, Phúc Kiến vẫn duy trì được sự phồn thịnh tương đối.

Ảnh: @Sohu.

Dấu ấn rõ nét nhất của thời kỳ hưng thịnh ấy được phản ánh qua những phát hiện khảo cổ, tiêu biểu là một ngôi mộ cổ đầy giá trị. Khi các nhà khảo cổ bắt đầu gỡ bỏ quần áo khỏi thi thể, họ đã kinh ngạc trước trang phục của người nằm trong mộ, là một phụ nữ tên là Hoàng Sinh. Số lượng lớp quần áo nhiều đến mức vượt xa mọi dự đoán.

Các chuyên gia gần như ngỡ ngàng vì lo lắng, cho đến khi cuối cùng phát hiện ra rằng Hoàng Sinh đã mặc tới 354 bộ quần áo! Những bộ quần áo này bao gồm đủ bốn mùa, từ đồ ngủ đến trang phục trang trọng, từ quần áo thường ngày đến áo khoác ngoài, sử dụng nhiều loại vải khác nhau bao gồm lụa, satin, vải gạc,...

Ảnh: @Sohu.

Những bộ quần áo này thể hiện sự xa hoa và phung phí tột độ của phụ nữ quý tộc thời Nam Tống, là một ghi chép hoàn hảo về lựa chọn trang phục trong suốt cuộc đời của Hoàng Sinh.

Bộ sưu tập trang phục này phản ánh đầy đủ địa vị cao quý của Hoàng Sinh và thể hiện sự theo đuổi cái đẹp, lối sống tinh tế của triều đại Nam Tống, đủ để khiến cả thế giới phải trầm trồ trước sự huy hoàng của thời kỳ lịch sử này.

Bài liên quan

Kho tri thức

Ngôi mộ nhỏ của thường dân chứa 18 bảo vật hoàng gia gây chấn động

Một ông lão ở ngôi làng miền núi đã khai quật được ngôi mộ cổ đơn giản, phát hiện ra 18 bảo vật hoàng gia, danh tính của người nằm trong mộ gây sốc.

Pengzhuang, nằm ngoại ô You'anmen thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu vực nhộn nhịp và thịnh vượng với những tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một ngôi làng miền núi yên tĩnh và hẻo lánh với nhịp sống chậm rãi, đơn điệu.

Có một người nông dân lớn tuổi sống lâu năm ở ngôi làng miền núi này tình cờ phát hiện ra vài đống tro trắng trong khi làm việc nhà hàng ngày. Sự hiện diện của tro trắng dưới lòng đất là điều bất thường. Mặc dù người nông dân già không được học hành cao, nhưng ông đã linh cảm rằng có điều gì đó đang ẩn giấu dưới lòng đất, có thể là một ngôi mộ cổ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện mới về lăng mộ cổ 3.000 năm chấn động giới khảo cổ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), danh tính người nằm trong mộ đã gây sốc cho các chuyên gia.

Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc, luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong thời đại của mình. Sự vĩ đại và tính phi lý của ông cùng tồn tại, các ý kiến ​​về ông rất khác nhau, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với lịch sử Trung Quốc là không thể phủ nhận.

Tần Thủy Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời mình để thống nhất đất nước, vô số cuộc cải cách đã mang lại cho ông danh tiếng là vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ chuẩn hóa trọng lượng và đo lường, chữ viết và trục xe, mà còn xóa bỏ sự chia cắt các tiểu quốc trong thời kỳ Xuân Thu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện kim loại quý hơn vàng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ được khai quật ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chứa loại kim loại đặc biệt mà các chuyên gia cho rằng quý hơn vàng trong thời cổ đại.

Sau khi nước Ngô sụp đổ, Chu Sở gia nhập Tây Tấn, trở thành tướng quân và liên tục lập công hiển hách cho đến khi tử trận. Sau khi ông qua đời, ông được triều đại Tây Tấn trọng vọng và ban tặng nhiều của cải và đất đai để an táng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lăng mộ của Chu Sở vẫn chưa được tìm thấy trong một thời gian dài. Mãi sau này, đội khảo cổ Nam Kinh mới phát hiện ra bí ẩn lịch sử này trong một cuộc khai quật, xác nhận qua bia mộ rằng đó chính là lăng mộ của Chu Sở.

anh-chup-man-hinh-2026-04-30-090021.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới