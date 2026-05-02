Tổng thống Trump bác đề xuất mới nhất của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 1/5 đã bác bỏ đề xuất mới nhất gần như ngay sau khi nó được đưa ra, nói rằng ông chưa hài lòng với thỏa thuận này.

"Họ (Iran) muốn đạt được thỏa thuận nhưng tôi không hài lòng với nó, vì vậy chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng mà không giải thích chi tiết về những gì ông coi là thiếu sót của bản đề xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với giới lãnh đạo Iran.

"Họ là ban lãnh đạo 'chia rẽ'. Họ đều muốn đạt được thỏa thuận nhưng tất cả đều rối ren", ông chủ Nhà Trắng nói.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, Tehran đã chuyển đề xuất của họ cho các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan để gửi tới Mỹ vào tối 30/4.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng giới lãnh đạo Iran đã đạt được một số tiến bộ trong việc thống nhất hướng tới một giải pháp.

“Họ đã có những bước tiến, nhưng tôi không chắc liệu họ có bao giờ đạt được mục tiêu hay không. Có sự bất hòa rất lớn, họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc thống nhất với nhau ở Iran”, ông Trump nói.

Trong khi đó, quan chức Pakistan cho biết các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp tục. Cựu Đại sứ Pakistan tại Washington, Masood Khan, cho biết việc tiếp tục trao đổi các đề xuất cho thấy Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao dung hòa.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran dường như vẫn đang được duy trì mặc dù cả hai nước cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận này. Tuy nhiên, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz trong khi Hải quân Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, khiến nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng lớn.

#ông Trump bác đề xuất mới nhất của Iran #Tổng thống Trump #xung đột Mỹ Iran #ngừng bắn Mỹ Iran #đàm phán Mỹ Iran #eo biển Hormuz

Quân sự - Thế giới

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố bảo vệ năng lực hạt nhân, tên lửa

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

AP đưa tin, trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran đọc hôm 30/4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này và rằng một “chương mới” đang được viết nên trong lịch sử khu vực.

Một phụ nữ giơ cao bức ảnh chụp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (bên trái) và cha ông, cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, trong một cuộc mít tinh do nhà nước tổ chức tại Tehran, Iran, ngày 29/4/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.
Quân sự - Thế giới

Chính quyền ông Trump tuyên bố cuộc chiến tại Iran đã 'kết thúc'

Theo Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến tại Iran đã "kết thúc" do lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng Tư.

AP đưa tin, Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng cuộc chiến tại Iran đã kết thúc do lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng Tư, một cách diễn giải cho phép Nhà Trắng tránh việc phải xin Quốc hội phê chuẩn.

Tuyên bố này củng cố lập luận được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trình bày trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào sáng 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã tạm dừng cuộc chiến. Theo lý lẽ đó, chính quyền ông Trump hiện chưa phải đáp ứng yêu cầu do đạo luật năm 1973 quy định về việc phải xin Quốc hội phê chuẩn chính thức cho các hành động quân sự kéo dài quá 60 ngày.

Quân sự - Thế giới

Mỹ nói về tình hình hiện tại của Iran

Tổng thống Trump cho biết Iran đã nói rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Theo TIME, Tổng thống Trump ngày 28/4 cho biết Iran đã nói với Mỹ rằng họ đang trong tình trạng "sụp đổ" và muốn Mỹ mở cửa eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.

Ông chủ Nhà Trắng không nêu rõ thông điệp đó được truyền đạt như thế nào hoặc chính xác ai là người đã nói như vậy.

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

