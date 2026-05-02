Tổng thống Trump bác đề xuất mới nhất của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 1/5 đã bác bỏ đề xuất mới nhất gần như ngay sau khi nó được đưa ra, nói rằng ông chưa hài lòng với thỏa thuận này.

"Họ (Iran) muốn đạt được thỏa thuận nhưng tôi không hài lòng với nó, vì vậy chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng mà không giải thích chi tiết về những gì ông coi là thiếu sót của bản đề xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng với giới lãnh đạo Iran.

"Họ là ban lãnh đạo 'chia rẽ'. Họ đều muốn đạt được thỏa thuận nhưng tất cả đều rối ren", ông chủ Nhà Trắng nói.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, Tehran đã chuyển đề xuất của họ cho các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan để gửi tới Mỹ vào tối 30/4.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng giới lãnh đạo Iran đã đạt được một số tiến bộ trong việc thống nhất hướng tới một giải pháp.

“Họ đã có những bước tiến, nhưng tôi không chắc liệu họ có bao giờ đạt được mục tiêu hay không. Có sự bất hòa rất lớn, họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc thống nhất với nhau ở Iran”, ông Trump nói.

Trong khi đó, quan chức Pakistan cho biết các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp tục. Cựu Đại sứ Pakistan tại Washington, Masood Khan, cho biết việc tiếp tục trao đổi các đề xuất cho thấy Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao dung hòa.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran dường như vẫn đang được duy trì mặc dù cả hai nước cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận này. Tuy nhiên, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz trong khi Hải quân Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, khiến nền kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng lớn.

