Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sự thật rùng mình trong thi thể ngủ yên hơn 240 năm

Sau 240 năm niêm phong, chiếc quan tài được mở ra, hé lộ một thi thể phụ nữ được bảo quản hoàn hảo với làn da mịn màng đến khó tin.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Vào mùa đông lạnh giá ở Xích Phong (Trung Quốc), một hố sâu bất ngờ xuất hiện trên cánh đồng. Người nông dân vội vã đến xem xét và thấy rằng bên dưới lòng đất, một góc của viên gạch đá màu xanh nhạt hiện lên.

Ảnh: @Sohu.

Tin tức ập đến nhóm khảo cổ như một cơn lốc. Chuyên gia vội vã đến hiện trường, nhưng lòng họ chùng xuống, phòng chôn cất chính đã bị cướp phá, bọn trộm mộ không để lại dù chỉ một mảnh sứ. Khắp nơi họ nhìn thấy đều là cảnh tượng tàn phá khủng khiếp. Các mảnh vỡ chất đống lộn xộn, giống như một ngọn núi nhỏ, chiếm hết không gian và cho thấy sự đổ nát hoàn toàn của nơi này.

Ngay khi họ đang thu dọn đồ đạc để rút lui, một thành viên trong nhóm bất ngờ gõ vào bức tường mộ. Âm thanh lạ lùng. Theo tiếng động, họ phát hiện ra quả thực có một khoảng trống phía sau bức tường. Họ đục mở nó ra, mọi người đều chết lặng tại chỗ.

Ảnh: @Sohu.

Một chiếc quan tài nằm im lìm trong căn phòng bí mật. Nó được làm bằng gỗ Phoebe zhennan, chạm khắc hoa văn mây và hoa lá, lớp sơn mài vẫn còn bóng loáng như mới. Khi nắp quan tài nặng nề được từ từ cạy mở, một luồng khí lạnh lẽo ùa ra. Khoảnh khắc ánh đèn chiếu vào, mọi người nín thở, đắm chìm trong sự tĩnh lặng bất ngờ.

Bên trong là thi thể một người phụ nữ, người đã nằm đó khoảng hơn 240 năm, có vẻ mặt thanh thản, như thể vừa mới chìm vào giấc ngủ. Làn da của bà mềm mại, mịn màng và đàn hồi. Mái tóc đen dài, bóng mượt được tết tỉ mỉ và buông xuống ngực, toát lên vẻ quyến rũ dịu dàng và mê hoặc. Điểm nổi bật nhất là chiếc áo choàng của bà, một chiếc áo choàng rồng màu vàng tươi được thêu tám con rồng vàng năm móng và đính dày đặc một trăm viên ngọc trai.

Vào thời nhà Thanh, áo rồng chỉ dành riêng cho hoàng đế. Thời đó, áo rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng đế, chỉ thuộc về hoàng đế và không ai khác có thể sở hữu, làm nổi bật sự phân cấp nghiêm ngặt của triều đại phong kiến. Việc một người phụ nữ được chôn cất trong bộ áo rồng thực sự khó hiểu.

Sau đó, các chuyên gia đã kiểm tra bia mộ và sự thật dần được hé lộ, người phụ nữ xinh đẹp ngủ yên hơn hai trăm năm thực chất là con gái thứ hai của Hoàng đế Khang Hy, Công chúa Cõi Luân Dung Tiên.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#thi thể #ngôi mộ #chôn cất #công chúa #áo choàng

Bài liên quan

Kho tri thức

Ngôi mộ nhỏ của thường dân chứa 18 bảo vật hoàng gia gây chấn động

Một ông lão ở ngôi làng miền núi đã khai quật được ngôi mộ cổ đơn giản, phát hiện ra 18 bảo vật hoàng gia, danh tính của người nằm trong mộ gây sốc.

Pengzhuang, nằm ngoại ô You'anmen thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu vực nhộn nhịp và thịnh vượng với những tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một ngôi làng miền núi yên tĩnh và hẻo lánh với nhịp sống chậm rãi, đơn điệu.

Có một người nông dân lớn tuổi sống lâu năm ở ngôi làng miền núi này tình cờ phát hiện ra vài đống tro trắng trong khi làm việc nhà hàng ngày. Sự hiện diện của tro trắng dưới lòng đất là điều bất thường. Mặc dù người nông dân già không được học hành cao, nhưng ông đã linh cảm rằng có điều gì đó đang ẩn giấu dưới lòng đất, có thể là một ngôi mộ cổ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện mới về lăng mộ cổ 3.000 năm chấn động giới khảo cổ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), danh tính người nằm trong mộ đã gây sốc cho các chuyên gia.

Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc, luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong thời đại của mình. Sự vĩ đại và tính phi lý của ông cùng tồn tại, các ý kiến ​​về ông rất khác nhau, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với lịch sử Trung Quốc là không thể phủ nhận.

Tần Thủy Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời mình để thống nhất đất nước, vô số cuộc cải cách đã mang lại cho ông danh tiếng là vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ chuẩn hóa trọng lượng và đo lường, chữ viết và trục xe, mà còn xóa bỏ sự chia cắt các tiểu quốc trong thời kỳ Xuân Thu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện kim loại quý hơn vàng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ được khai quật ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chứa loại kim loại đặc biệt mà các chuyên gia cho rằng quý hơn vàng trong thời cổ đại.

Sau khi nước Ngô sụp đổ, Chu Sở gia nhập Tây Tấn, trở thành tướng quân và liên tục lập công hiển hách cho đến khi tử trận. Sau khi ông qua đời, ông được triều đại Tây Tấn trọng vọng và ban tặng nhiều của cải và đất đai để an táng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lăng mộ của Chu Sở vẫn chưa được tìm thấy trong một thời gian dài. Mãi sau này, đội khảo cổ Nam Kinh mới phát hiện ra bí ẩn lịch sử này trong một cuộc khai quật, xác nhận qua bia mộ rằng đó chính là lăng mộ của Chu Sở.

anh-chup-man-hinh-2026-04-30-090021.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới