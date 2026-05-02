Sự thật rùng mình trong thi thể ngủ yên hơn 240 năm

Sau 240 năm niêm phong, chiếc quan tài được mở ra, hé lộ một thi thể phụ nữ được bảo quản hoàn hảo với làn da mịn màng đến khó tin.

Vào mùa đông lạnh giá ở Xích Phong (Trung Quốc), một hố sâu bất ngờ xuất hiện trên cánh đồng. Người nông dân vội vã đến xem xét và thấy rằng bên dưới lòng đất, một góc của viên gạch đá màu xanh nhạt hiện lên.

Tin tức ập đến nhóm khảo cổ như một cơn lốc. Chuyên gia vội vã đến hiện trường, nhưng lòng họ chùng xuống, phòng chôn cất chính đã bị cướp phá, bọn trộm mộ không để lại dù chỉ một mảnh sứ. Khắp nơi họ nhìn thấy đều là cảnh tượng tàn phá khủng khiếp. Các mảnh vỡ chất đống lộn xộn, giống như một ngọn núi nhỏ, chiếm hết không gian và cho thấy sự đổ nát hoàn toàn của nơi này.

Ngay khi họ đang thu dọn đồ đạc để rút lui, một thành viên trong nhóm bất ngờ gõ vào bức tường mộ. Âm thanh lạ lùng. Theo tiếng động, họ phát hiện ra quả thực có một khoảng trống phía sau bức tường. Họ đục mở nó ra, mọi người đều chết lặng tại chỗ.

Một chiếc quan tài nằm im lìm trong căn phòng bí mật. Nó được làm bằng gỗ Phoebe zhennan, chạm khắc hoa văn mây và hoa lá, lớp sơn mài vẫn còn bóng loáng như mới. Khi nắp quan tài nặng nề được từ từ cạy mở, một luồng khí lạnh lẽo ùa ra. Khoảnh khắc ánh đèn chiếu vào, mọi người nín thở, đắm chìm trong sự tĩnh lặng bất ngờ.

Bên trong là thi thể một người phụ nữ, người đã nằm đó khoảng hơn 240 năm, có vẻ mặt thanh thản, như thể vừa mới chìm vào giấc ngủ. Làn da của bà mềm mại, mịn màng và đàn hồi. Mái tóc đen dài, bóng mượt được tết tỉ mỉ và buông xuống ngực, toát lên vẻ quyến rũ dịu dàng và mê hoặc. Điểm nổi bật nhất là chiếc áo choàng của bà, một chiếc áo choàng rồng màu vàng tươi được thêu tám con rồng vàng năm móng và đính dày đặc một trăm viên ngọc trai.

Vào thời nhà Thanh, áo rồng chỉ dành riêng cho hoàng đế. Thời đó, áo rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao của hoàng đế, chỉ thuộc về hoàng đế và không ai khác có thể sở hữu, làm nổi bật sự phân cấp nghiêm ngặt của triều đại phong kiến. Việc một người phụ nữ được chôn cất trong bộ áo rồng thực sự khó hiểu.

Sau đó, các chuyên gia đã kiểm tra bia mộ và sự thật dần được hé lộ, người phụ nữ xinh đẹp ngủ yên hơn hai trăm năm thực chất là con gái thứ hai của Hoàng đế Khang Hy, Công chúa Cõi Luân Dung Tiên.