Bất chấp ngừng bắn, Israel tấn công Lebanon khiến nhiều người thiệt mạng

Quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền nam Lebanon, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

AP đưa tin, Quân đội Israel tấn công vào miền nam Lebanon hôm 1/5, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng trong khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố họ đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào miền bắc Israel khiến 2 binh sĩ bị thương.

Bà Em Ali Khodor, 75 tuổi, đứng trước một tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel vài tuần trước, sau khi bà trở về nhà tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 30/4/2026. Ảnh: AP/Hussein Malla.

Vào chiều 1/5, Quân đội Israel đã kêu gọi cư dân làng Habboush ở Lebanon, gần thành phố Nabatiyeh phía nam, sơ tán, cảnh báo rằng những người ở gần các cơ sở của Hezbollah sẽ gặp nguy hiểm.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, một cuộc không kích của Israel vào Habboush xảy ra vào khoảng thời gian đưa ra cảnh báo đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em, và 8 người khác bị thương.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin rằng 4 người nữa thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào 3 ngôi làng khác ở phía nam.

Đến chiều 1/5, Hezbollah đưa ra tuyên bố cho biết họ đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các vị trí quân sự của Israel.

Quân đội Israel xác nhận Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái mang đầu đạn và nó đã rơi xuống miền bắc Israel, gần biên giới với Lebanon.

Theo truyền thông Israel, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần Margaliot ở miền bắc Israel đã gây ra hỏa hoạn, và hai binh sĩ bị thương nhẹ trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác của Hezbollah trong khu vực.

Trước đó, 5 người, trong đó có một nam giới và 3 con trai của ông, tử vong trong một cuộc không kích tại Kfar Rumman, miền nam Lebanon, vào tối 30/4. Vụ tấn công cũng khiến một binh sĩ Lebanon thiệt mạng.

Có thể thấy, Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp tục các cuộc tấn công lẫn nhau bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17/4.

Diễn biến tiếp theo khi Israel - Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 3 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thêm 3 tuần.

Theo Tổng thống Trump, Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng vào ngày 23/4, AP đưa tin.

Cuộc thảo luận "rất tốt đẹp"

Nữ nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Lebanon

Một nhà báo người Lebanon đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở miền nam Lebanon.

AP đưa tin, tờ báo Al-Akhbar xác nhận phóng viên Amal Khalil của họ đã thiệt mạng hôm 22/4 trong một cuộc không kích của Israel vào ngôi nhà ở làng al-Tiri, miền nam Lebanon, nơi cô đang trú ẩn khi đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Nguồn tin cho biết thêm, Khalil trú ẩn trong một ngôi nhà ở al-Tiri sau khi một cuộc không kích của Israel trước đó đánh trúng gần chiếc xe mà cô đang đi cùng một đồng nghiệp khác.

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.