Bất chấp ngừng bắn, Israel tấn công Lebanon khiến nhiều người thiệt mạng

AP đưa tin, Quân đội Israel tấn công vào miền nam Lebanon hôm 1/5, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng trong khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố họ đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào miền bắc Israel khiến 2 binh sĩ bị thương.

Bà Em Ali Khodor, 75 tuổi, đứng trước một tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel vài tuần trước, sau khi bà trở về nhà tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 30/4/2026. Ảnh: AP/Hussein Malla.

Vào chiều 1/5, Quân đội Israel đã kêu gọi cư dân làng Habboush ở Lebanon, gần thành phố Nabatiyeh phía nam, sơ tán, cảnh báo rằng những người ở gần các cơ sở của Hezbollah sẽ gặp nguy hiểm.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, một cuộc không kích của Israel vào Habboush xảy ra vào khoảng thời gian đưa ra cảnh báo đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em, và 8 người khác bị thương.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin rằng 4 người nữa thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào 3 ngôi làng khác ở phía nam.

Đến chiều 1/5, Hezbollah đưa ra tuyên bố cho biết họ đã phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các vị trí quân sự của Israel.

Quân đội Israel xác nhận Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái mang đầu đạn và nó đã rơi xuống miền bắc Israel, gần biên giới với Lebanon.

Theo truyền thông Israel, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần Margaliot ở miền bắc Israel đã gây ra hỏa hoạn, và hai binh sĩ bị thương nhẹ trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác của Hezbollah trong khu vực.

Trước đó, 5 người, trong đó có một nam giới và 3 con trai của ông, tử vong trong một cuộc không kích tại Kfar Rumman, miền nam Lebanon, vào tối 30/4. Vụ tấn công cũng khiến một binh sĩ Lebanon thiệt mạng.

Có thể thấy, Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp tục các cuộc tấn công lẫn nhau bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17/4.

