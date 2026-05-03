Mỹ cảnh báo công ty vận tải biển nếu trả phí qua Hormuz cho Iran

Mỹ cảnh báo các công ty vận tải biển rằng họ có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu trả phí cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

AP đưa tin, thông báo trên được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đưa ra hôm 1/5, làm gia tăng thêm áp lực trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz - nơi thông thường 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua.

“OFAC đưa ra thông báo này để cảnh báo các cá nhân Mỹ và nước ngoài về nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán cho Iran hoặc yêu cầu bảo lãnh từ chính quyền Iran để được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Những rủi ro này tồn tại bất kể phương thức thanh toán nào”, thông báo cho biết.

Một tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

Theo OFAC, hình thức thanh toán có thể bao gồm chuyển khoản không chỉ bằng tiền mặt mà còn cả “tài sản kỹ thuật số, bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán bằng hiện vật khác”, bao gồm cả quyên góp từ thiện và thanh toán tại các Đại sứ quán Iran.

Được biết, lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald nhanh chóng bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Tuần này, ông Trump cũng đã đưa ra một kế hoạch mới nhằm mở lại eo biển Hormuz vốn được các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ sử dụng để xuất khẩu dầu khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 13/4, Mỹ đã đáp trả việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz bằng một cuộc phong tỏa hải quân riêng, ngăn chặn bất kỳ tàu chở dầu nào của Iran rời cảng.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết 45 tàu thương mại đã được lệnh quay đầu kể từ khi cuộc phong tỏa bắt đầu.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz