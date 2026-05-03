Mỹ cảnh báo công ty vận tải biển nếu trả phí qua Hormuz cho Iran

Mỹ cảnh báo các công ty vận tải biển rằng họ có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu trả phí cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, thông báo trên được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đưa ra hôm 1/5, làm gia tăng thêm áp lực trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz - nơi thông thường 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu được vận chuyển qua.

“OFAC đưa ra thông báo này để cảnh báo các cá nhân Mỹ và nước ngoài về nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán cho Iran hoặc yêu cầu bảo lãnh từ chính quyền Iran để được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Những rủi ro này tồn tại bất kể phương thức thanh toán nào”, thông báo cho biết.

Một tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, ngày 18/4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

Theo OFAC, hình thức thanh toán có thể bao gồm chuyển khoản không chỉ bằng tiền mặt mà còn cả “tài sản kỹ thuật số, bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các khoản thanh toán bằng hiện vật khác”, bao gồm cả quyên góp từ thiện và thanh toán tại các Đại sứ quán Iran.

Được biết, lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald nhanh chóng bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Tuần này, ông Trump cũng đã đưa ra một kế hoạch mới nhằm mở lại eo biển Hormuz vốn được các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ sử dụng để xuất khẩu dầu khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 13/4, Mỹ đã đáp trả việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz bằng một cuộc phong tỏa hải quân riêng, ngăn chặn bất kỳ tàu chở dầu nào của Iran rời cảng.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết 45 tàu thương mại đã được lệnh quay đầu kể từ khi cuộc phong tỏa bắt đầu.

Tổng thống Trump bác đề xuất mới nhất của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 1/5 đã bác bỏ đề xuất mới nhất gần như ngay sau khi nó được đưa ra, nói rằng ông chưa hài lòng với thỏa thuận này.

"Họ (Iran) muốn đạt được thỏa thuận nhưng tôi không hài lòng với nó, vì vậy chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng mà không giải thích chi tiết về những gì ông coi là thiếu sót của bản đề xuất.

Lệnh phong tỏa của Mỹ gây sức ép lên ngành dầu mỏ Iran

Theo các chuyên gia, Iran có thể buộc phải giảm mạnh hoặc ngừng sản xuất từ ​​một số giếng dầu trong vòng hai tuần tới.

Ngay cả khi Iran đang siết chặt nguồn cung năng lượng thế giới bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, ngành công nghiệp dầu mỏ của chính nước này cũng đang ngày càng bị đe dọa bởi lệnh phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ, theo AP.

Do không có cách nào xuất khẩu lượng dầu đang khai thác và không gian lưu trữ trong nước ngày càng hạn chế, Iran có thể buộc phải giảm mạnh hoặc ngừng sản xuất từ ​​một số giếng dầu, có thể bắt đầu chỉ trong vòng hai tuần tới, các chuyên gia nhận định.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố bảo vệ năng lực hạt nhân, tên lửa

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

AP đưa tin, trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Iran đọc hôm 30/4, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này và rằng một “chương mới” đang được viết nên trong lịch sử khu vực.

ap26119651197463.jpg
Một phụ nữ giơ cao bức ảnh chụp Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (bên trái) và cha ông, cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, trong một cuộc mít tinh do nhà nước tổ chức tại Tehran, Iran, ngày 29/4/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.
Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.