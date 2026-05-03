Loại rau nhìn như cỏ dại, là vị thuốc quý giúp kháng khuẩn, bổ mắt

Loại rau này được xem như một “vị thuốc tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và các hợp chất kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Rau hẹ là loại rau gia vị, được xem như một “vị thuốc tự nhiên” nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và các hợp chất kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Trong Đông y, hẹ tính ấm, vị cay, giúp ôn trung, hành khí, tán ứ, bổ thận tráng dương. Loại rau này chứa nhiều vitamin K, A, C, canxi, sắt cùng hợp chất lưu huỳnh allicin có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, hỗ trợ trị ho, cảm lạnh, viêm họng.

Loại rau này còn kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, ngừa táo bón nhờ chất xơ. Ăn hẹ thường xuyên giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol xấu, tốt cho tim mạch và xương khớp. Ngoài ra, hẹ bổ mắt, làm đẹp da và hỗ trợ tăng cường sinh lý nam.

Bánh hẹ là món ngon được nhiều người yêu thích nhờ lớp vỏ mềm dai kết hợp cùng phần nhân hẹ xanh thơm đặc trưng.

Khi hấp chín, mùi thơm của lá hẹ hòa quyện với lớp bột dẻo nóng hổi tạo nên món ăn giản dị nhưng cực kỳ cuốn vị, chấm thêm chút nước mắm chua ngọt hoặc xì dầu là ngon khó cưỡng.

Nguyên liệu :

- 150gr bột gạo + 50gr bột năng

- 100gr hẹ + 100gr thịt heo xay

- 1 muỗng canh hành tím băm

- 1 muỗng canh cà rốt băm nhỏ (nếu thích)

Cách làm:

- Cho bột gạo và bột năng vào 1 cái tô, nêm ½ muỗng cà phê muối, trộn đều. Sau đó dùng 150ml nước sôi đổ từ từ vào tô bột, nên dùng muỗng trộn.

- Sau đó nhồi bột, nhồi cho đến khi thành 1 khối và không còn dính tay. Dùng màng bọc thực phẩm hoặc nắp nồi đậy lại, ủ bột trong 15 phút.

- Hẹ cắt nhỏ, cho vào tô lớn. Cho thịt xay, hành tím băm, cà rốt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường vào, trộn đều với hẹ.

- Chia bột thành những phần bằng nhau rồi cán dẹp. Tùy theo sở thích mà chia bột để ra đc bánh lớn hay nhỏ ( khoảng 7-8cm )

- Cho nhân vào miếng bột đã cán, gói túm nhân lại, rồi nắn cho nó tròn tròn. Gói cho đến khi hết bột.

- Cho bánh vào nồi hấp, nhớ lót giấy nến để không dính. Hấp trong 20 phút (có thể hấp trong nồi cơm điện )

*Pha nước chấm : 1muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước tương, ½ muỗng canh giấm, tỏi băm, ớt (nếu ai ăn cay)

- Khi bánh chín, lấy ra rồi bắc chảo dầu lên chiên. Chiên sơ 2 mặt vừa rộp lên là được, không chiên lâu quá bị cứng.

- Bánh này có thể ăn hấp hoặc chiên nhưng chiên thì ăn ngon hơn.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.