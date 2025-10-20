Gói thầu thiết bị y tế tại Cà Mau: Nhà thầu "quen mặt" trúng thầu với giá "sát nút"

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, gói thầu "Bộ stent can thiệp mạch vành sang thương phức tạp" trị giá hơn 6,2 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã về tay một doanh nghiệp quen thuộc với giá trúng thầu bằng giá gói thầu, dấy lên nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Ngày 23/09/2025, ông Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đã ký Quyết định số 1160/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 5: Bộ stent can thiệp mạch vành sang thương phức tạp. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế PT (Nhà thầu PT) với giá trúng thầu là 6.233.920.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu đã được phê duyệt, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0%.

Quyết định số 1160/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 5: Bộ stent can thiệp mạch vành sang thương phức tạp. Nguồn: MSC

"Một mình một sân"

Gói thầu trên thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) "Mua sắm bổ sung vật tư, dụng cụ phục vụ can thiệp mạch vành, phẫu thuật mổ mở và chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2025", được phê duyệt theo Quyết định số 1062/QĐ-BV ngày 25/08/2025. Điều đáng chú ý, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế PT tham gia và sau đó trúng thầu.

Việc một gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với giá bằng giá mời thầu đã dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh và minh bạch - những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu. Liệu việc áp dụng hình thức "Mua sắm trực tiếp" trong trường hợp này đã thực sự tối ưu và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất?

Năng lực "đáng gờm" của một doanh nghiệp nhỏ

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế PT (MST: 0315805833) có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh, do ông Phạm Bảo Nguyên làm Giám đốc. Mặc dù chỉ đăng ký quy mô là doanh nghiệp nhỏ, nhưng "bảng vàng thành tích" của PT lại hết sức ấn tượng.

Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, trong lịch sử hoạt động, PT đã tham gia 59 gói thầu và trúng đến 46 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên tới 97,8% (tính trên các gói đã có kết quả). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là một con số khổng lồ: 172.877.380.000 đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước như Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Tim TP.HCM, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa....

Sự "bách chiến bách thắng" của PT đặt ra câu hỏi lớn: Đâu là bí quyết giúp một doanh nghiệp nhỏ có thể vượt qua hàng trăm đối thủ để thống lĩnh thị trường thiết bị y tế với những gói thầu giá trị lớn như vậy?

Cần sự minh bạch và những quy định chặt chẽ hơn

Phân tích dữ liệu cho thấy, PT có "mối quan hệ" với 36 bên mời thầu và đã từng đối đầu với 513 nhà thầu khác nhau nhưng chưa một lần thất bại trong các cuộc đối đầu đã có kết quả. Những con số này, cùng với tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ ở mức 3,63%, cho thấy tính cạnh tranh trong nhiều gói thầu mà PT tham gia là chưa cao.

Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với giá bằng giá gói thầu cần được xem xét kỹ lưỡng về quy trình mời thầu và các điều kiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu. Cần làm rõ liệu việc áp dụng mua sắm trực tiếp có phải là phương án tối ưu nhất hay không, hay có thể tổ chức đấu thầu rộng rãi để thu hút thêm nhiều nhà thầu tham gia, từ đó tăng tính cạnh tranh và có thể tiết kiệm hơn cho ngân sách".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Các quy định mới tại Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã siết chặt hơn nữa các quy định về công khai, minh bạch thông tin. Tuy nhiên, để thị trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, cần có sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước và vai trò phản biện của xã hội, báo chí. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc 0%, đặc biệt là các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, cần được đưa vào diện giám sát trọng điểm để phân tích, làm rõ nguyên nhân, từ đó có những kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật".

Câu chuyện của Công ty PT và gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo một môi trường đấu thầu lành mạnh. Sự thành công của một doanh nghiệp là đáng ghi nhận, nhưng sự thành công đó phải được xây dựng trên nền tảng của sự cạnh tranh công bằng và hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội. Các cơ quan chức năng cần có những động thái quyết liệt hơn trong việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động đấu thầu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, để mỗi đồng vốn của nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả nhất.