Công trình và Mỏ - QN "một mình một ngựa" trúng gói thầu 15,9 tỷ tại Than Khe Chàm [Kỳ 1]

Tại gói thầu hơn 15,9 tỷ đồng do Công ty than Khe Chàm - TKV làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,5%.

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Công ty than Khe Chàm - TKV Lê Đình Dương đã ký Quyết định số 10.319/QĐ-VKCC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công đào chống lò ngầm TG mức -160/-280 (Đoạn từ IIK300 đến IIK600). Gói thầu này thuộc phương án thuê ngoài TKV đào lò theo phương án kỹ thuật khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm III năm 2026 (Giai đoạn 1).

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có giá dự toán là 15.911.083.435 đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN (MSDN: 5702082362) là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 15.831.415.656 đồng.

Đáng chú ý, thông qua công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu quy mô gần 16 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm cho nguồn vốn sản xuất của doanh nghiệp số tiền khiêm tốn là 79.667.779 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy nhà thầu đạt mọi yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Với phương pháp "giá thấp nhất" và việc chỉ có 01 nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN không phải thực hiện xếp hạng nhà thầu mà được kiến nghị trúng thầu ngay sau bước đối chiếu tài liệu.

Thời gian thực hiện gói thầu được ấn định là 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

