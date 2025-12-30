Phú Mỹ, TP HCM: Công ty An Phát Vũng Tàu trúng gói thầu đèn tín hiệu hơn 1,7 tỷ đồng [Kỳ 1]

Với mức giảm giá sâu hơn 300 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu đã vượt qua đối thủ để giành gói thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án Phú Mỹ.

Ngày 18/12/2025, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ đã ký Quyết định số 208/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp (gói số 07) thuộc công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch.

Quyết định số 208/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp. Nguồn: MSC

Màn giảm giá "ấn tượng" tại dự án hơn 2 tỷ đồng

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu này có giá dự toán là 2.096.194.370 đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Tham dự gói thầu có 02 nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Châu.

Kết quả, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu (Mã số thuế: 3502220205; địa chỉ trụ sở tại 105 Chu Mạnh Trinh, Phường Tam Thắng, TP HCM) đã trúng thầu với giá 1.779.945.883 đồng. Đáng chú ý, mức giá trúng thầu này thấp hơn giá dự toán khoảng 316 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 15%. Đây là con số khá bất ngờ nếu so sánh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử (thường dao động quanh mức 3%).

Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Châu bị loại do xếp hạng thứ 2 với giá dự thầu cao hơn (1.940.329.277 đồng).

Dấu hỏi về mức độ đáp ứng kỹ thuật vật liệu

Dù trúng thầu với giá thấp, nhưng quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy một số điểm cần lưu ý. Theo Báo cáo đánh giá số 1512/2025/BCĐG-BM do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bình Minh thực hiện, tổ chuyên gia đã phải yêu cầu nhà thầu An Phát Vũng Tàu làm rõ hồ sơ vào ngày 11/12/2025.

Cụ thể, bên mời thầu đề nghị nhà thầu bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh của các đơn vị sản xuất và cung cấp các loại vật tư chính như: Trụ đèn THGT, cần vươn, tủ điều khiển S7-200-SIEMENS, các loại cáp ngầm.... Sau khi nhà thầu có văn bản trả lời làm rõ số 12.12/APVT-CV ngày 12/12/2025, tổ chuyên gia mới kết luận nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật.

Dư luận đặt câu hỏi về việc với mức giá bỏ thầu thấp hơn 15%, nhà thầu sẽ triển khai phương án thi công và đảm bảo chất lượng các vật tư kỹ thuật như tủ điều khiển Siemens hay hệ thống trụ đèn ra sao để đảm bảo tiến độ 3 tháng theo hợp đồng trọn gói?.

Chia sẻ về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhận định: "Đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao bất thường, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình nghiệm thu vật tư đầu vào. Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của nhà thầu đối với đơn giá thấp để tránh tình trạng bỏ giá rẻ rồi thi công cầm chừng hoặc thay thế vật tư không đúng chủng loại."

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu, dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Minh Thái, vốn không phải là cái tên xa lạ tại khu vực Phú Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy nhà thầu này từng tham gia 5 gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ mời thầu nhưng đã trượt tới 4 gói. Việc trúng thầu trở lại vào thời điểm cuối năm 2025 với mức tiết kiệm cao đang khiến giới quan tâm không khỏi đặt nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất.

Bên cạnh đó, dự án này được triển khai trong bối cảnh hành chính mới khi Phú Mỹ chính thức thuộc TP HCM, đòi hỏi các tiêu chuẩn về chỉnh trang đô thị và an toàn giao thông phải được nâng cao hơn bao giờ hết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

