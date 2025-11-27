Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu 5,8 tỷ ở Đồng Tháp: 7/8 nhà thầu 'rơi rụng' vì một lý do

8 nhà thầu nộp E-HSDT gói thầu IB2500263673, nhưng 7 nhà thầu bị loại vì lý do giống hệt nhau, "dọn đường" cho nhà thầu duy nhất còn lại trúng thầu?

Hải Đăng - Hà Linh

Quá trình lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 02: Nền, mặt đường, di dời trụ điện và chi phí ATGT (Mã TBMT: IB2500263673) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (viết tắt là Ban QLDA KV2, tỉnh Đồng Tháp) mời thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh. Dù thu hút 8 nhà thầu nộp hồ sơ, nhưng 7 đơn vị đã bị loại ở vòng đánh giá tính hợp lệ vì một lý do giống hệt nhau.

Gói thầu nêu trên thuộc dự án Nâng cấp đường bờ tây kênh 307 - bờ bắc kênh Cả Bắc (từ Đường Hồ Chí Minh - kênh Ông Hai). Dự án được UBND huyện Tháp Mười phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 21/5/2025, do ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện ký. Giá gói thầu được duyệt là 5.823.982.000 đồng, sử dụng vốn Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Vào 10:00 ngày 20/6/2025, Ban QLDA KV2 (tên cũ là Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười) đã tiến hành mở thầu qua mạng. Biên bản mở thầu ghi nhận 8 nhà thầu đã nộp E-HSDT, bao gồm nhiều tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại Đồng Tháp:

Công ty TNHH Một thành viên Hữu Phước

Công ty TNHH MTV TV - Đầu tư Xây dựng Trường Phát Đồng Tháp

Liên danh Công ty TNHH Đại Thành Tháp Mười và Công ty TNHH MTV Phụng Gia Huy

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Mẫn

Công ty TNHH Cường Lợi

Công ty TNHH Quốc Vinh

Liên danh Nâng cấp đường bờ tây kênh 307 - bờ bắc kênh Cả Bắc

Công ty TNHH Một thành viên Diễm Tường

Giá dự toán gói thầu được duyệt là 5.692.235.000 đồng. Các nhà thầu đều nộp giá dự thầu và giá sau giảm giá cạnh tranh, thấp hơn đáng kể so với giá dự toán.

Bất ngờ 7 nhà thầu bị loại vì 'không gia hạn'

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 05/BCĐG ngày 03/11/2025 của Tổ chuyên gia lại cho thấy một kết quả bất ngờ.

Cụ thể, 7 trong số 8 nhà thầu nêu trên đều bị đánh giá "Không đạt" về tính hợp lệ. Lý do được Tổ chuyên gia đưa ra (chung cho cả 7 nhà thầu) là: "Nhà thầu không trả lời gia hạn hiệu lực E-HSDT và bảo lãnh dự thầu theo Công văn số 130/BQLDAKV2 ngày 15/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2".

Trong khi 7 đối thủ "bỏ cuộc", nhà thầu duy nhất còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Diễm Tường (Công ty Diễm Tường) được đánh giá "Đạt".

Báo cáo đánh giá cũng nêu rõ, Công ty Diễm Tường đã 2 lần được yêu cầu và đều đồng ý gia hạn hiệu lực HSDT và bảo lãnh dự thầu. Lần 1 theo công văn ngày 15/8/2025 (gia hạn BĐDT đến 18/11/2025) và lần 2 theo công văn ngày 17/10/2025 (gia hạn BĐDT đến 18/12/2025).

Trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá tính hợp lệ, Công ty Diễm Tường tiếp tục được đánh giá "Đạt" về năng lực, kinh nghiệm (sau khi làm rõ hồ sơ theo yêu cầu ngày 27/10/2025) và "Đạt" về kỹ thuật.

Ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Thành, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Khu vực 2, đã ký Quyết định số 1353/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Một thành viên Diễm Tường trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.293.717.000 đồng (giá sau giảm giá 7% của nhà thầu), tiết kiệm khoảng 7% so với giá dự toán.

qd1-5411.jpg
qd2-8917.jpg
Quyết định số 1353/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Một thành viên Diễm Tường trúng thầu. Nguồn: MSC

Nhà thầu 'quen mặt' với gần 90 gói thầu tại một chủ đầu tư

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Diễm Tường (MST 1400168489) không phải là cái tên xa lạ. Công ty được thành lập từ năm 2004, có địa chỉ tại Xã Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, do ông Nguyễn Văn Quyển làm Giám đốc.

Dữ liệu thống kê về hoạt động đấu thầu (tính đến giữa tháng 11/2025) cho thấy, Công ty Diễm Tường đã tham gia 97 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 55 gói. Tổng giá trị trúng thầu (với tư cách độc lập) là 100.392.328.000 đồng.

Điều đáng chú ý là sự tập trung gần như tuyệt đối của Công ty Diễm Tường vào một chủ đầu tư duy nhất.

Cụ thể, dữ liệu ghi nhận Công ty Diễm Tường đã tham gia 44 gói thầu do Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười mời thầu (trúng 17 gói, trượt 27) và 45 gói do Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tháp Mười mời thầu (trúng 21 gói, trượt 23).

Tổng cộng, nhà thầu này đã tham gia 89 gói tại các Ban QLDA của huyện Tháp Mười (nay là Ban QLDA ĐTXD Khu vực 2) và trúng 38 gói.

Riêng trong năm 2025, Công ty Diễm Tường tham gia 20 gói thầu và trúng 6 gói. Phân tích chi tiết cho thấy, cả 6 gói thầu trúng trong năm 2025 đều do Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười mời thầu.

Việc 7 đối thủ, vốn là những nhà thầu "truyền kiếp" thường xuyên đối đầu với Công ty Diễm Tường tại "sân nhà" Tháp Mười, lại đồng loạt "bỏ cuộc" ở vòng gia hạn HSDT, khiến nhà thầu này trở thành đơn vị duy nhất đi tiếp, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch, vốn là các yêu cầu cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023.

