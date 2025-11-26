Nhà thầu Đỉnh Cao trúng gói xây lắp gần 2 tỷ tại Đồng Nai, tiết kiệm 3,14%

Công ty Xây dựng Đỉnh Cao vừa trúng gói thầu xây lắp gần 2 tỷ đồng tại Đồng Nai. Tỷ lệ tiết kiệm 3,14% đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Ban Quản lý dự án khu vực 06 (Đồng Nai) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng, thuộc dự án Mương thoát nước Đường Cộng Đồng (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao với giá trúng thầu hơn 1,93 tỷ đồng, thông qua hình thức chỉ định thầu.

Điều đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này chỉ đạt mức 3,14%, đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế trong bối cảnh các quy định mới về đấu thầu vừa có hiệu lực.

Chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm 3,14%

Theo tìm hiểu, dự án Mương thoát nước Đường Cộng Đồng được UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 10/08/2021, với tổng mức đầu tư 2.600.000.000 đồng.

Ngày 31/10/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 06 đã ký Quyết định số 94/QĐ-BQLDAKV06 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Đối với Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, giá gói thầu được duyệt là 1.999.153.863 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".

Đến ngày 10/11/2025, Ban Quản lý dự án khu vực 06 tiếp tục ban hành Quyết định số 108/QĐ-BQLDAKV06 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao (MSDN: 0313224135; địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh).

Quyết định số 108/QĐ-BQLDAKV06 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 1.936.395.000 đồng (đã bao gồm VAT 8%), loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 62.758.863 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,14%.

Có mâu thuẫn với quy định về tiết kiệm 5%?

Việc gói thầu xây lắp có giá trị gần 2 tỷ đồng được chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 3,14% đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt khi đối chiếu với các quy định mới tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (hướng dẫn Luật Đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 04/08/2025).

Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 80 của Nghị định này (Quy trình chỉ định thầu rút gọn) có nêu: "... đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu."

Các quyết định phê duyệt KHLCNT và KQLCNT của Ban Quản lý dự án khu vực 06 đều căn cứ vào Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Câu hỏi đặt ra là, Gói thầu số 01: Xây dựng công trình Mương thoát nước đường Cộng Đồng có thuộc trường hợp phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP hay không? Nếu có, thì quá trình thương thảo hợp đồng đã diễn ra như thế nào để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho nguồn vốn ngân sách?

Năng lực nhà thầu trúng thầu ra sao?

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đỉnh Cao được thành lập từ năm 2015. Theo dữ liệu đấu thầu đã công bố, doanh nghiệp này đã tham gia 19 gói thầu và trúng 16 gói.

Một điểm đáng chú ý là hoạt động đấu thầu của công ty này tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dữ liệu ghi nhận, trong 15 gói thầu đã tham gia tại Đồng Nai, Công ty Xây dựng Đỉnh Cao trúng đến 14 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại địa phương này đạt hơn 50,1 tỷ đồng, chiếm tới 87,3% tổng giá trị trúng thầu của công ty trên cả nước.

Trong khi đó, tại các địa bàn khác như TP HCM hay Lâm Đồng, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này là 1/2 gói tham gia.

Việc trúng thầu Gói thầu Mương Cộng Đồng tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi của Công ty Xây dựng Đỉnh Cao tại Đồng Nai. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm 3,14% tại gói thầu này vẫn là vấn đề cần được chủ đầu tư và các cơ quan liên quan làm rõ, nhằm đảm bảo tinh thần cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế mà Luật Đấu thầu 2023 hướng tới.