Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 2,6 tỷ tại xã Nam Đà về tay Thành An Đắk Nông

Với tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,31%, Công ty TNHH MTV Thành An Đắk Nông đã trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng tại Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Đà.

Đông Anh

Một gói thầu xây lắp trị giá hơn 2,6 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Đà làm chủ đầu tư vừa tìm được chủ nhân. Tuy nhiên, diễn biến cuộc thầu với kịch bản chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia đấu thầu.

Cuộc thầu vắng bóng đối thủ

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 07/04/2026, Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Nam Đà đã ký Quyết định số 23/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Nam Đà; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc và nâng cấp sân bê tông.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thành An Đắk Nông (địa chỉ tại Tổ 2, Đường Chu Văn An, Xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng). Đáng chú ý, đây cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và vượt qua các bước đánh giá để về đích.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 26/03/2026 cho thấy, gói thầu này có giá dự toán là 2,635 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Thành An Đắk Nông dự thầu với giá 2,627 tỷ đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu cuối cùng được ấn định ở mức 2,627 tỷ đồng.

Làm một phép tính đơn giản, sau cuộc thầu trị giá hơn 2,6 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 8 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,31%. Con số này đặt ra bài toán về hiệu quả kinh tế - một trong những mục tiêu tối thượng mà Luật Đấu thầu hướng tới.

Quyết định số 23/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Nam Đà; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc và nâng cấp sân bê tông. (Nguồn MSC)

Dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Trong hoạt động đấu thầu, việc chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, xét dưới góc độ kinh tế và tinh thần cạnh tranh, việc duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá thường đi kèm với những hạn chế về tính cạnh tranh, thương thảo giá để đạt được tỷ lệ tiết kiệm tốt nhất cho ngân sách nhà nước.

Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-NDP do Công ty TNHH Nhiên Đại Phát thực hiện, nhà thầu Thành An Đắk Nông đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Thế nhưng, dư luận vẫn không khỏi băn khoăn khi một gói thầu xây lắp không quá phức tạp, thực hiện tại địa bàn xã Nam Đà lại kém hấp dẫn đối với các nhà thầu khác đến thế.

Cần nhắc lại rằng, từ ngày 01/7/2025, Việt Nam thực hiện chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Việc quản lý vốn đầu tư công tại cấp cơ sở càng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, công khai và minh bạch hơn bao giờ hết để đảm bảo từng đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục tiêu của đấu thầu theo Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là nhằm đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm 0,31% là con số rất thấp đối với một gói thầu xây lắp rộng rãi qua mạng. Dù quy trình có thể đúng, nhưng chủ đầu tư cần xem xét lại khâu lập HSMT và thông báo mời thầu. Nếu HSMT đưa ra các tiêu chí quá đặc thù hoặc thời điểm mời thầu không thuận lợi, sẽ hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng, dẫn đến hệ quả là tính cạnh tranh bị triệt tiêu."

Bên cạnh đó, Luật sư Lập cũng nhấn mạnh, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu trong việc đảm bảo tính hiệu quả của gói thầu là rất cao. Những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp thường là đối tượng nằm trong tầm ngắm kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

Trụ sở UBND xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng.

Năng lực nhà thầu Thành An Đắk Nông

Công ty TNHH MTV Thành An Đắk Nông (thành lập từ năm 2011) không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này từng tham gia 32 gói thầu, trong đó trúng tới 22 gói, trượt 5 gói, 1 gói chưa có kết quả và 4 gói bị huỷ.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng là 70,435 tỷ đồng. Đáng chú ý trong bức tranh năng lực này, có 5,451 tỷ đồng đến từ các gói chỉ định thầu.

Việc một mình tham gia và trúng thầu sát giá tại xã Nam Đà lần này càng làm dày thêm tỷ lệ trúng thầu rất cao của công ty. Tuy nhiên, điều này đồng thời cũng đặt nhà thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng về chất lượng thi công công trình, xứng đáng với từng đồng vốn ngân sách đã giải ngân.

ĐẢM BẢO TÍNH CẠNH TRANH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Để độc giả hiểu rõ hơn về các quy định hiện hành liên quan đến công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, Báo Tri thức và Cuộc sống xin trích dẫn một số quy định trọng tâm thuộc hệ thống pháp luật về đấu thầu mới nhất:

1. Mục tiêu tối thượng của công tác Đấu thầu Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ:

"Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình."

Theo tinh thần này, dù quy trình mời thầu có tuân thủ đúng các bước kỹ thuật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng nếu kết quả cuối cùng không mang lại hiệu quả kinh tế (thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm ngân sách quá thấp) do thiếu vắng sự cạnh tranh, các chủ đầu tư và bên mời thầu cần phải xem xét lại khâu lập Hồ sơ mời thầu (HSMT) để tránh tình trạng tạo ra các "rào cản" vô hình đối với các nhà thầu tiềm năng.

2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc công khai, minh bạch thông tin Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 04/8/2025) quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, việc đảm bảo minh bạch thông tin từ khâu lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành HSMT đến khi công bố Kết quả lựa chọn nhà thầu là nghĩa vụ bắt buộc, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tiếp cận gói thầu.

Đặc biệt, theo điểm mới của Thông tư 79/2025/TT-BTC (Bộ Tài chính ban hành ngày 04/08/2025, thay thế Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT), quy định pháp luật hiện hành đã xác định rõ trách nhiệm đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu và phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT hoàn toàn thuộc về Chủ đầu tư. Điều này gắn chặt trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị (Chủ đầu tư) đối với tính minh bạch và mức độ thu hút cạnh tranh của mỗi dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Việc nắm vững các quy định trên không chỉ giúp các cơ quan quản lý nhà nước (đặc biệt là chính quyền cấp xã, cấp tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mới từ 01/7/2025) thực hiện đúng chức trách, mà còn giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia giám sát hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công.

Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Gia Thắng trúng gói thầu xây lắp giao thông tại xã Quảng Trực

Phòng Kinh tế xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) vừa phê duyệt Liên danh Gia Thắng trúng thầu gói xây dựng giao thông hơn 2,5 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,2%.

Thông tin chi tiết về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Dự án Đường giao thông từ QL14C cũ (Ngã ba cây đa) vào khu sản xuất được triển khai căn cứ theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 do Chủ tịch UBND xã Quảng Trực ký về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách xã.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Hiệp Thạnh: Chỉ định Đức Vĩnh Thành thực hiện gói thầu khắc phục thiên tai

Văn phòng HĐND và UBND xã Hiệp Thạnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án khắc phục hậu quả mưa lũ với giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 02/04/2026, ông Nguyễn Tấn Minh – Q. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 60/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình: Khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra tại 5 vị trí trên địa bàn xã Hiệp Thạnh.

Theo hồ sơ phê duyệt, gói thầu số 01 (Thi công xây dựng) có giá dự toán là 1.937.141.213 đồng. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Đức Vĩnh Thành (MST: 5801194042, địa chỉ tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Giá trúng thầu được xác định là 1.840.284.152 đồng, giảm 5% so với giá dự toán, tương đương mức tiết kiệm 96.857.061 đồng cho ngân sách. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bảo Lâm 2: Chỉ định thầu dự án chiếu sáng 1,7 tỷ đồng cho Phú Hoàng Nam

Gói thầu chiếu sáng tại xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) được giao cho Công ty Phú Hoàng Nam qua chỉ định thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt mức 0,18%.

Trong chương trình mục tiêu nâng cấp hạ tầng cơ sở tại địa phương, công trình "Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính trên địa bàn xã Bảo Lâm 2", tỉnh Lâm Đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2025-2026 vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Quá trình phê duyệt và thông tin năng lực của đơn vị thi công được thể hiện qua các văn bản quyết định và dữ liệu đấu thầu công khai.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới