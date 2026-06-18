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Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu sửa Trường THCS Cao Bá Quát tại xã Đắk Wil về tay Đông Đô

Phòng VH - XH xã Đắk Wil vừa chỉ định gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa Trường THCS Cao Bá Quát giá hơn 1,3 tỷ cho Công ty Đông Đô, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0%.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đắk Wil đã ký Quyết định số 64/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa sân trường và hệ thống nhà vệ sinh trường THCS Cao Bá Quát. Đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Đông Đô. Giá trị giao thầu đối với công trình này được xác định hơn 1,312 tỷ đồng. Phương thức thực hiện hợp đồng áp dụng theo loại hợp đồng thi công trọn gói, thời gian triển khai các hạng mục là 120 ngày kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Trước đó, ngày 22/05/2026, trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đắk Wil đã thông qua Quyết định số 62/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình sửa chữa cơ sở vật chất học đường này với giá gói thầu Thi công xây dựng được ấn định mức hơn 1,312 tỷ đồng. Đối chiếu sự chênh lệch giữa giá gói thầu và giá chỉ định thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách địa phương là 0 đồng.

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Quyết định số 64/QĐ-VHXH về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa sân trường và hệ thống nhà vệ sinh trường THCS Cao Bá Quát. Đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Đông Đô. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đông Đô (mã số thuế 6000436397) được thành lập ngày 09/5/2003, có năng lực chuyên sâu trong mảng thi công xây lắp dân dụng quy mô vừa và nhỏ. Nhà thầu có địa chỉ tại số 102 Trịnh Công Sơn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lịch sử tham gia hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này cho thấy đơn vị đã tham gia và trúng 9/9 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng hơn 48,616 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý và điều hành kinh tế công năm 2026, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa trường học quy mô xấp xỉ 1,3 tỷ đồng hoàn toàn phù hợp với các điều khoản định mức hạn mức quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Mô hình tổ chức quản lý đầu tư này giúp các địa phương tinh giản quy trình hành chính, kịp thời sửa chữa các công trình an sinh giáo dục bị xuống cấp trước mùa mưa bão hoặc năm học mới.

Tuy nhiên, đi đôi với sự thuận tiện của quy trình chỉ định thầu, công tác tối ưu hóa chi phí để bảo đảm tính tiết kiệm cho công quỹ nhà nước luôn là bài toán đòi hỏi vai trò trách nhiệm cao của người đứng đầu bên mời thầu. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, đối với các gói thầu công ích áp dụng thể thức chỉ định thầu, việc chủ đầu tư và nhà thầu thiết lập biên bản thương thảo hợp đồng đạt tỷ lệ giảm giá tối ưu là thước đo quan trọng cho hiệu quả sử dụng dòng vốn đầu tư công. Sự chủ động trong khâu rà soát tiên lượng, đàm phán đơn giá thi công không chỉ giúp tiết giảm ngân sách mà còn tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Chỉ định thầu xây dựng trường học #Quy trình và pháp lý đấu thầu #Tiết kiệm ngân sách công #Quy định hạn mức dự án #Quản lý đầu tư công năm 2026

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