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Số hóa - Xe

Mazda xác nhận xe thể thao MX-5 Miata sẽ có phiên bản điện hoá

Giám đốc điều hành Mazda - ông Masahiro Moro muốn chiếc MX-5 Miata mới sẵn sàng cho kỷ nguyên điện hoá, cũng như sự xuất hiện của một mẫu xe thể thao cao cấp.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ mẫu xe thể thao Mazda MX-5 Miata thuần điện.

Mới đây, Giám đốc điều hành Masahiro Moro của hãng xe Mazda đã xác nhận rằng thế hệ MX-5 Miata thế hệ tiếp theo - có tên mã NE, đang được chuẩn bị cho động cơ điện, và bằng cách nào đó Mazda tin rằng hãng có thể giữ cho chiếc mui trần nhỏ gọn này thực sự nhẹ.

Ông Moro nói rằng mẫu xe thay thế Mazda MX-5 phải được chuẩn bị cho một tương lai mà động cơ đốt trong không còn khả thi nữa do những rào cản về quy định khí thải. “Phiên bản kế nhiệm cũng phải sẵn sàng cho kịch bản không có động cơ đốt trong,” Moro nói. “Thách thức đối với chúng tôi là làm cho cấu trúc cơ bản nhẹ hơn mà không sử dụng các vật liệu đặc biệt như sợi carbon.”

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Giám đốc điều hành Mazda - ông Masahiro Moro.

Thay vì sử dụng các vật liệu composite đắt tiền, các kỹ sư đang phải đối mặt với thách thức làm cho cấu trúc khung xe nhẹ hơn bằng cách sử dụng các vật liệu thông thường hơn. Và mục tiêu của Mazda nghe có vẻ đầy tham vọng. Ông Moro cho biết các kỹ sư đang hướng tới mục tiêu giảm trọng lượng xuống còn "khoảng dưới 1.000kg đến 1.200kg", và nói thêm, "Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được điều đó."

Nếu điều đó khả thi, một chiếc MX-5 điện, có thể có trọng lượng tương đương hoặc chỉ nặng hơn một chút so với các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong hiện nay. Phiên bản mui trần của MX-5 hiện có trọng lượng 1.003kg không tính người lái.

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Mazda xác nhận xe thể thao MX-5 Miata sẽ có phiên bản điện hoá.

May mắn thay cho những người hâm mộ động cơ đốt trong, xe điện không phải là tương lai duy nhất mà Mazda đang lên kế hoạch. Thế hệ MX-5 tiếp theo cũng dự kiến ​​sẽ sử dụng động cơ bốn xi-lanh Skyactiv-Z 2.5 lít mới của hãng. Một số hình thức hybrid cũng vẫn khả thi, miễn là nó không làm ảnh hưởng đến công thức trọng lượng nhẹ, trong trường hợp đó công suất có thể đạt 220 mã lực.

Chiếc Miata mạnh nhất hiện nay tại Mỹ có công suất 181 mã lực và ngay cả mẫu 12R hiệu năng cao của Nhật Bản cũng không thể vượt quá 197 mã lực. Thế hệ MX-5 tiếp theo dự kiến ​​sẽ không ra mắt trước năm 2028. Đến lúc đó, phiên bản ND hiện tại sẽ có một vòng đời kéo dài tới 13 năm khi đã ra mắt từ năm 2015.

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Nếu điều đó khả thi, một chiếc MX-5 điện, có thể có trọng lượng tương đương hoặc chỉ nặng hơn một chút so với các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong hiện nay.

Nhưng MX-5 Miata mới không phải là mẫu xe thể thao duy nhất mà Mazda đang ấp ủ. Moro đã hé lộ mong muốn tạo ra một mẫu xe đầu bảng xếp trên nó. “Tôi muốn một ‘mẫu xe hàng đầu’ cho Mazda, một mẫu xe hàng đầu thực sự thể hiện hoàn hảo các giá trị thương hiệu của chúng tôi,” ông nói.

Moro cho rằng MX-5 sẽ tiếp tục phục vụ những người đam mê tìm kiếm niềm vui dễ tiếp cận, nhưng tin rằng Mazda đang bỏ lỡ một điều gì đó đặc biệt ở phân khúc cao hơn của phòng trưng bày. Ông không kỳ vọng chiếc xe bí ẩn này sẽ đạt doanh số lớn và thậm chí còn cho rằng nó có thể được chế tạo phần lớn bằng tay.

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